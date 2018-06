Štěpán Křeček: Česká národní banka zvýšila úrokové sazby

„Vyšší úrokové sazby budou zpomalovat ekonomický růst. České hospodářství však roste podstatně rychleji než průměr Evropské unie. K tomu navíc dochází k přehřívání realitního trhu a skrze trh práce vznikají silné inflační tlaky. Vyšší úrokové sazby jsou proto správně naordinovaným lékem,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Bankovní rada jednomyslně odhlasovala zvýšení základní úrokové sazby o 0,25 procentního bodu na 1 procento. Toto rozhodnutí vyplývá z proinflačního rizika budoucího vývoje ekonomiky. V současnosti si můžeme všimnout, že inflace se pohybuje nad svým cílem. Vzhledem k rychlému růstu mezd přitom nelze vyloučit další nárůst inflace. K tomu navíc oslabuje koruna a v zahraničí vznikají nová rizika, která si můžeme importovat do tuzemského hospodářství.

Česká národní banka se snaží, aby komerční banky zvýšily úrokové sazby na běžných a spořících účtech. Proto byla zvýšena lombardní sazba o 0,50 procentního bodu na 2 procenta. Díky vyšší lombardní sazbě se prodraží půjčky komerčních bank u centrální banky. Komerční banky tak budou motivování k tomu, aby získávaly více peněz od klientů, což může vést k navýšení úroků u vkladů.

Rozhodnutí centrální banky prodraží úvěry. Vzhledem k přehřívajícímu se realitnímu trhu však zvýšení úrokových sazeb může pomoci ke stabilizaci současné ekonomické situace. Vyšší úrokové sazby povedou k posílení koruny, což potěší Čechy, kteří se chystají na dovolenou do zahraničí. Silnější koruna je též dobrou zprávou pro dovozce zboží ze zahraničí, což by mohlo podpořit investice do nových technologií.

autor: PV