Štěpán Křeček: Pozor, tento text škodí Vašemu zdraví

Je zcela nezpochybnitelné, že kouření škodí zdraví. Z tohoto důvodu jsou upozornění na negativní důsledky kouření umístěny na krabičky cigaret. Jak bychom se však měli zachovat k dalším nezdravým výrobkům jako jsou například alkoholické nápoje? Měli bychom na ně rovněž umisťovat ohavné obrázky, které nás budou odrazovat od konzumace?

Tento problém se začíná řešit na půdě Evropské unie. Dokonce se již připravuje legislativa, která počítá s umisťováním zdravotních varování na víno a tvrdé alkoholické nápoje. Vzhledem k návykovosti alkoholu se to mnohým lidem může zdát jako dobrý nápad. Otázkou však zůstává, kam až nás tento styl uvažování může zavést?

Našemu zdraví neprospívá ani nadměrná konzumace uzenin či sladkostí. Určitě by se proto našli lidé, kteří by si přáli, aby na to upozorňovaly obaly těchto výrobků. Pouhými upozorněními to však nemusí skončit. Tak jako jsou na tabák a alkohol uvaleny spotřební daně, mohli bychom se v budoucnu dočkat situace, kdy podobné daně budou uvaleny i na další výrobky.

Zde však úvahy nekončí. Například ekologičtí aktivisté sdruženi kolem organizace ClientEarth nově požadují, aby reklamy na ropné společnosti musely obsahovat zdravotní varování. Vysvětlují to tím, že ropné společnosti výrazně znečišťují planetu a přispívají ke klimatickým změnám. S tím samozřejmě nelze nesouhlasit. Nicméně se stejnou argumentací bychom mohli chtít, aby zdravotní varování byla umístěna do reklam i na celou řadu dalších společností. Mohlo by se jednat například o výrobce elektřiny, plastů či chemických prostředků.

Nakonec bychom zdravotní upozornění museli umisťovat v podstatě všude. To by však vedlo jen k tomu, že bychom jim přestali věnovat pozornost. Největší radost by z toho zřejmě měly tabákové společnosti, u kterých to všechno začalo. Byla by to krásná ukázka rčení, že všeho moc škodí.

