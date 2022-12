Štěpán Křeček: Prognóza akciových trhů a cílování indexu S&P 500 na rok 2023

reklama

Analytici nejprestižnějších investičně bankovních společností na světě tradičně publikují oficiální prognózy akciového trhu na přelomu roku. V tomto článku bychom proto chtěli shrnout dosavadní poznatky o možném vývoji amerického akciového trhu a indexu S&P 500. Anketa Odradil vás pořad s Babišem a dětmi od volby lídra ANO? Odradil 4% Neodradil 85% Stejně jsem Babiše nechtěl(a) volit 11% hlasovalo: 21324 lidí

Analytici se ale neshodnou, zda v příštím roce čeká americkou ekonomiku tvrdá recese, kdy by akcie mohly klesnout ještě hlouběji, nebo se jí jenom těsně vyhne, což by trhům prospělo. Investiční bankéři cílují index na konci roku 2023 na hodnotu 4 000 až 4 100 bodů, očekává se tedy obnova akciového trhu ve druhé polovině roku. To by mohlo souviset s naceněním postupného zlepšení ekonomické aktivity a uvolněnější měnové politiky investory, kteří obvykle hledí 6 až 9 měsíců do budoucna. Z pohledu dnešních hodnot by se tak jednalo v podstatě o minimální růst indexu v průběhu celého příštího roku.

Ačkoliv akciové trhy mají před sebou ještě kus cesty před započetím býčího trhu, analytici obracejí pozornost na opomíjené finanční aktivum – dluhopisy. Analytici očekávají příznivý vývoj investic do dluhopisů v roce 2023, neboť růst úrokových sazeb je pravděpodobně téměř završen a dlouhodobá inflační očekávání jsou v klesajícím trendu. Střednědobě by tak dluhopisy mohly porážet akcie, neboť se prodávají s velkým diskontem a poskytují vysoký výnos.

Americké klíčové úrokové sazby by se mohly začít pomalu snižovat pravděpodobně v pozdní části roku 2023, případně až v roce 2024. V průměru analytici očekávají klíčovou úrokovou sazbu amerického FEDu na hodnotě zhruba 4,75 procenta v závěru příštího roku. Analytici jsou tudíž pesimističtí, co se týče uvolňování měnové politiky v příštím roce. Ta se bude silně odvíjet od tempa, jakým bude klesat inflace. Klíčové sazby amerického dolaru budou na neudržitelně vysoké úrovni a s velkou pravděpodobností začnou klesat v blízké budoucnosti. Nikdo tak nepředpokládá, že takto vysoké sazby zde budeme mít několik let.

Optimisté mohou vyhlížet scénář, ve kterém inflace bude dostatečně rychle klesat k cílované úrovni. To by mohlo přesvědčit FED, aby po několikaměsíční pauze po posledním zvýšení sazeb (pravděpodobně v březnu) začal uvolňovat měnovou politiku. V reakci na to by mohly akciové trhy zažít raketový růst v očekávání normalizace ekonomiky v blízké budoucnosti.

V pesimistickém scénáři, na který poukázal největší hedge fond na světě Bridgewater Associates, se inflaci nepodaří zkrotit a usadí se na zvýšené úrovni kolem 4 procent. V reakci na to bude muset FED zahájit druhé kolo restriktivní měnové politiky, což prohloubí ekonomické zpomalení a pravděpodobně i propady na akciových trzích.

Jako nejpravděpodobnějším se zatím jeví scénář, ve kterém bude inflace stabilně klesat v důsledku ekonomického zpomalení a dostaví se recese. Jinými slovy FED zastaví zvyšování sazeb kolem úrovně 5 procent v březnu a bude vyčkávat do druhé poloviny roku. Snížení sazeb bychom se tak mohli dočkat ke konci roku 2023. Býčí trh by se tím pádem dostavil ve druhé polovině 2023 s větším potenciálem pro růst až v roce 2024.

