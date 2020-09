Štěpán Křeček: Řezaný tabák skokově zdraží, lidé začnou nakupovat v zahraničí

„Již od příštího roku může být řezaný tabák v České republice dražší než ve všech okolních zemích včetně Německa a Rakouska. Lidé z pohraničí by tak pravděpodobně nakupovali řezaný tabák v cizině, což by snížilo výběr spotřební daně,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Řezaný tabák by měl podle návrhu poslance Jana Volného zdražit téměř na dvojnásobek dnešních cen. Stát by se tak mohlo již od příštího roku. To by v praxi znamenalo, že by si kuřáci sáhli opravdu hluboko do kapsy. Místo nynějších zhruba 115 korun by běžné balení řezaného tabáku po zvýšení spotřební daně stálo kolem 200 korun.

Podle návrhu, který se zítra bude projednávat na Rozpočtovém výboru PS PČR, by výrazné zvýšení spotřební daně mělo zvýšit příjmy státního rozpočtu skoro o dvě miliardy korun. To by uvítala ministryně financí Alena Schillerová. Ve skutečnosti lze však o pozitivních přínosech pro státní rozpočet pochybovat. Skokový růst ceny řezaného tabáku totiž pravděpodobně úplně omezí jeho prodej na našem území.

V České republice se nyní prodává tolik řezaného tabáku, že z něj lze ubalit zhruba dvě miliardy kusů cigaret. Stát díky tomu inkasuje na spotřební dani řádově tři miliardy korun ročně. Zatímco vláda čistě matematicky očekává, že po zvýšení spotřebních daní vybere o další téměř dvě miliardy korun navíc, realita bude téměř jistě odlišná.

Přestože jsou kuřáci závislí na nikotinu, dokážou počítat a nenechají si líbit jakékoliv zdražení tabáku. V případě skokového zvýšení cen téměř na dvojnásobek původních lze očekávat, že kuřáci začnou hledat alternativy. Kromě nakupování v cizině se může rozvíjet černý trh. Rovněž je možné, že se někteří kuřáci stanou zahrádkáři a vyrazí na nákupy do growshopů, kde prodávají sady na pěstování tabáku.

Místo řezaného tabáku je vhodné se zaměřit na zahřívaný tabák. Ten je momentálně zdaněn stejnou sazbu jako řezaný tabák. Vzhledem k rozdílné váze tabáku v klasické cigaretě a zahřívané cigaretě je však efektivní zdanění zahřívaného tabáku na pětinové úrovni oproti klasickým cigaretám. Zde lze identifikovat až čtyři miliardy korun, které by stát mohl relativně snadno vybrat, kdyby obě komodity byly zdaněné stejně.

V obou tabulkách je zvýšení ceny řezaného tabáku kalkulováno pro balení 30 gramů. Takové balení nyní stojí na českém trhu cca 115 až 190 korun. Dle nového návrhu by se k současné ceně měla každý rok připočítávat příslušná sazba. Tím by na českém trhu vzrostly ceny řezaného tabáku nad úroveň v okolních zemích. V Německu je cenové rozpětí obdobných výrobků na úrovni cca 110 až 200 korun. Podobná situace panuje i v Rakousku. Na Slovensku se cenové rozpětí pohybuje na úrovni cca 110 až 190 korun a v Polsku pouze na úrovni cca 80 až 140 korun.

