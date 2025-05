Jiří Halík: Máme pana prezidenta, nebo pána velkomožného?

Prezident Petr Pavel poprvé naznačil, že by mohl mít problém jmenovat některé ministry. Argumentuje přímou volbou a zakotvením, které prý dopředu avizoval.

„Vzhledem k tomu, že prezident je volen v přímé volbě, předpokládám, že zastupuji mandát, který jsem dopředu jasně avizoval, což je jasné zakotvení ČR v NATO a v EU. Jestli považuji pro tuto zemi za správné, aby byla v těchto dvou institucích, pak při sestavování vlády a při jmenování vlády budu věnovat velkou pozornost tomu, aby lidé, kteří budou tuto zemi v exekutivní rovině zastupovat, drželi i tuto linii. Pokud ne, pro mě samotného by byl problém, kdybych měl bez výhrady souhlasit s někým, kdo z mého pohledu poškozuje zájem této země a jejich občanů,” řekl doslova v podcastu Bruselský diktát prezident Pavel.

Opravňuje přímá volba prezidenta jakéhokoliv jména se domnívat, že má, odvoláváním se na tuto přímou volbu, právo nejmenovat ministra vlády jen proto, že tento ministr má jiný názor než pan prezident? Mohou mít vítězové voleb jiný názor, než pan prezident?

Mohou, pokud jsou vítězové, tedy většina, je to přání části občanů ČR. A my jsme, pane prezidente demokracie. REPUBLIKA (z latinského res publica, věc veřejná) je forma vlády, ve které je země považována za veřejnou záležitost, nikoliv vlastnictví vládce. Jak to, že pan prezident Petr Pavel neví, nebo nehodlá respektovat to, že i poslanci jsou voleni přímou volbou?

Přímá volba je jedním ze základních principů demokratických voleb. V České republice se s přímou volbou můžeme setkat například u voleb do Poslanecké sněmovny, senátních voleb, komunálních či krajských voleb. Také přímo volit prezidenta republiky.

Kdokoliv může namítat. Ale ministr vlády nemusí být osoba, zvolená do Poslanecké sněmovny. A bude mít pravdu. Ministra deleguje strana nebo hnutí. Může být i jen příznivcem strany nebo hnutí. Prezidentu republiky navrhuje jmenování členů vlády (ministrů) předseda vlády. Prezident pak jmenuje a odvolává tyto ministry na základě tohoto návrhu.

Směřování státu má zajišťovat vláda, vzešlá z demokratických voleb. Důvěru nebo nedůvěru vládě vyslovuje PS Parlamentu ČR, tedy poslanci, zvolení stejnou přímou volbou, jako byl zvolen pan prezident. Nejsme prezidentským ani poloprezidentským státem.

Vláda České republiky je podle ústavy odpovědná Poslanecké sněmovně. Ačkoli je vláda jmenována prezidentem republiky, musí po jmenování získat důvěru Poslanecké sněmovny. Nedůvěru vládě také vyslovuje Poslanecká sněmovna, a ne prezident. Zahraniční politika je plně v kompetenci vlády, a ne prezidenta.

Pokud chce pan prezident argumentovat tím, že on, jeho osoba, která jasně avizovala zakotvení ČR v NATO a EU, měl by být vědom, že nezískal ani 99,9 % ani 90 % hlasů. Nechme mluvit čísla:

Počet voličů v seznamu 8 242 566 100 %

Počet voličů 2, kola voleb 5 787 540 70,25 %

Počet osob, co se nezúčastnil voleb: 2 455 026 5 787 540 = 70,25 % je rovno 100% osob, co se zúčastnili voleb a z toho: 3 359 151 hlasů = 58,32 %. - číslo, které zvolilo Petra Pavla.

Nadpoloviční většina voličů, kteří se voleb zúčastnili: 2 400 046 hlasů = 41,68 % - číslo, které volilo Andreje Babiše.

Voličů, kteří se voleb zúčastnili. A pak tu máme ještě jedno číslo, které je vždy ve volbách opomíjené. 29,89 % - číslo voličů, kteří využili svoje právo nevolit. Protože nesouhlasili ani s jedním kandidátem, nebo z jiných důvodů.

Že vám ta tři čísla nejdou dohromady? Nemohou. Při volbě není možné postupovat jinak, než brát za 100 % zúčastněné voliče. Nezúčastnění se pochopitelně nezapočítávají. 29,89 % jsou (ne)voliči, kteří jsou v opozici vůči vítězi i poraženému. Poraženému to může být jedno, protože tady se na druhé místo nehraje, Jen vítěz bere vše.

Podívejme se na výsledky prezidentských voleb očima občana, volícího i tím, že nevolil:

Patra Pavla Andreje Babiše Nikoho z nich

40,87 % 29,24 % 29,89%

Toto číslo "vždy škodí vítězi". Těmito čísly nikterak nezpochybňuji výsledek voleb. Chci jen upozornit, že když se prezident Petr Pavel ohání přímou volbou, tak realita čísel je jiná. Za prezidenta ho chtělo 40,87 % zapsaných voličů. Proti němu hlasovalo, nebo se nezúčastnilo voleb 59,13 % voličů.

Prezident Pavel se zavázal být prezidentem všech občanů. Měl by tedy respektovat názor většiny občanů. Dovolím si připomenout jeho slova po zvolení prezidentem: ....V této zemi ale nevidím vítězné nebo poražené voliče. Vyhrály hodnoty jako pravda, důstojnost, respekt a pokora. Tyto hodnoty sdílí většina z nás,“....

Pokud tato slova myslí vážně, tak by měl tato čísla brát také vážně a přijmout je s respektem a pokorou. I když se to jeho „pravé a levé ruce“ Petru Kolářovi nebude líbit. Ano, někteří volili na Hrad Petra, ale Pavla, ne Koláře. Po vítězství také pan Pavel prohlásil, že bude prezidentem všech. Ale tímto prohlášením jasně dokazuje, že neříkal pravdu, což už i několikrát dokázal v praxi.

Předložím důkazy a nechám na každém, ať si sám rozhodne.

Nezabránil zrušení mimořádné valorizace důchodů, čímž vláda seniory trvale okradla o tisíc korun měsíčně. Opět budu citovat: Prezident Petr Pavel podepsal novelu zákona o důchodovém pojištění, snižující červnovou valorizaci penzí v průměru o 1000 korun měsíčně. Zároveň ale dodal, že sdílí pochybnosti o její ústavnosti a že pokud se kvůli tomuto zákonu neobrátí na Ústavní soud opoziční poslanci, tak podnět podá on sám.

Petr Pavel podepsal a vlastně nepodepsal, protož se chystal udat sám sebe za ten podpis souhlasu, protože nesouhlasil. Ale protože ho "zachránila" opozice, jako princ na bílém koni se zjevil Andrej Babiš a zachránil prince, tedy pana prezidenta před tím, aby se nechal sežrat drakem ze sluje Ústavní soud. Jak to dopadlo, víme. Drak se nažral, princezna, Vláda ČR, byla zachráněna a princ prezident zůstal nezraněn. Opozice udělala, co musela. Ale máme přece demokratické soudy, že ano… To nikdo nevymyslí.

Prezident Petr Pavel by z fleku mohl hrát modifikovanou pohádku nadčasového Pana Jana Wericha, tentokrát Koloběžkář první – spíš prezident motorkář první. Jak chytrý Petr podepsal-nepodepsal, souhlasil-nesouhlasil, litoval důchodce-nelitoval. Naposledy se to potvrdilo u rozpočtu na rok 2025, který i přes výhrady svých poradců podepsal. I přes výhrady svých poradců podepsal rozpočet na rok 2025, i když sám o něm pochyboval.

Co se týká EU a NATO. O EU pochybuje hodně občanů. O NATO také. Proč se bojíte referenda? I volby jsou referendum, a na ty jsme dospělí dostatečně? Pan prezident může vidět, co chce. Ale, je tu jedno velké ALE. Proč nebylo vyhlášeno referendum na setrvání v EU a NATO? Při vstupu byly, i amatér vidí, naprosto jiné podmínky. Lisabonská smlouva je už jen cár papíru. Ať se to pro Evropanům líbí, nebo ne. Svět se mění.