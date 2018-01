Štěpán Křeček: Úroky na hypotékách opět vzrostly. Nezastaví se po celý rok 2018

„Lidé, kteří si pořizují hypotéku, by měli volit fixaci na co nejdelší dobu. I když úrokové sazby postupně rostou, stále jsou na velmi přijatelných úrovních. Již za několik let budeme na dnešní dobu vzpomínat jako na éru levných peněz,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Průměrná úroková míra na hypotečních úvěrech v prosinci vzrostla na 2,19 %. O rok dříve přitom průměrná sazba dosahovala hodnoty 1,77 %. Již v dubnu loňského roku byla pokořena hranice 2,00 %. Na této úrovni se však hypotéky nezastavily a v souvislosti se zvyšováním úrokových sazeb Českou národní bankou dál rostou. Tento trend bude pokračovat i nadále.

Éra levných hypoték končí. Česká ekonomika se vrací ke standardnímu režimu měnové politiky, což je doprovázeno postupným navyšováním úrokových sazeb. Tato situace se postupně projevuje ve všech úvěrových produktech, které začínají zdražovat. Oproti tomu úroky na běžných a spořících účtech zůstávají stále stejné. Banky mají dostatek vlastních prostředků a nepotřebují si půjčovat od střadatelů, proto zatím nepozorujeme růst úroků u vkladů.

Lidé, kteří si nyní pořizují hypotéku, by měli volit fixaci na co nejdelší dobu. I když úrokové míry na hypotékách rostou, stále jsou z historického hlediska na velmi nízké úrovni a pohybují se pod úrovní inflace. Vzhledem k současnému trendu lze očekávat jejich postupné navyšování, proto plovoucí úroková sazba či fixace na kratší dobu se nevyplatí.

