Svatopluk Otava: Odjel jako premiér, vrátil se jako vazal

Kam na dovolenou? Inu – do Prahy přece, je tam ten parlament a opozice a…

Situaci provázely zajímavé, zcela „náhodně“ se v tomto čase vyskytující události. Na dovolenou k nám zavítal šéf americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan. A protože prohlídka tolik ceněných českých památek je pro americké politiky opravdová nuda, (mají doma dost vlastních, hodnotnějších amerických), věnoval svůj veškerý čas umývání hlav českých politiků.

Téma bylo jasně dáno: „Naše hodnoty a náš způsob života“. Jinými slovy – iracionální, na zcela vylhaných „argumentech“ postavený antirusismus v nesprostější, nejprimitivnější formě. A zatímco partajníci tzv. Demokratického bloku s Kalouskem a Fialou v čele vstřebávali Ryanovo dštění síry jako svaté přijímání, zbytek politikářů napříč politickým spektrem se stopovými prvky zdravého rozumu šokovaně mlčel.

Vše zahaleno do pláštíku stoletého výročí vzniku Republiky a americko-českého „nerozborného přátelství“ na dalších 100 let a pak věky věkův. TGM se musí v hrobě obracet.

Česká televize nabídla opět „objektivní“ spektrum „odborníků“

Radostně, jako pod vánočním stromečkem se „zpravodajsky“ chrlilo na obrazovkách České televize, kalousci a němcové se „pohoršovali“, jásali, „prognózovali“, „čeští“ žurnalističtí fištejnové, peheové, mitrofanové „komentovali“.

Jen prezidentu Zemanovi a Tomio Okamurovi v tomto čase žádný prostor pro vyjádření vůbec nebyl dán. Jsou totiž zřejmě poslední dva konzistentní a dosud nezlomení mužové, jejichž vidění světa je právě teď pro strážce „hodnot“ a „našeho způsobu života“ krajně nehodící se.

Kdo to teda byl…?

Rekordní kýble špíny byly vylity na Rusko a prezidenta Putina u příležitosti (možná britského, možná amerického, kdo ví...?) pokusu o vraždu nepotřebného a zrádcovského vysloužilce Sergeje Skripala binární zbraní, co ji dovede vyrobit každý lepší chemik a technologii k její výrobě dnes vlastní jak Američané, tak Britové.

A kdo ještě? Inu, Rusové v rámci hypotetické roviny označili za v tomto směru všehoschopné i naše vynikající válečné chemiky, kdysi ve službách Varšavské smlouvy, co si podrželi vysokou profesionální úroveň dodnes, tedy ve službách válečných agresorů NATO. Jaká čest pro náš národ, opět se vyskytovat na špatné, banditské straně historie.

Trochu nehysterického světla se rozhodl vnést do situace pan prezident Zeman, takže v rámci svých pravomocí nařídil GIBS prošetřit, zda se u nás chemikálie tohoto typu a účinnosti vyráběly nebo snad ještě vyrábějí. A ejhle, zrodila se velezrada!

Pravda je dnes velezrada. Pamatujte si to konečně občané!

Jen proto, že výsledek šetření jak u nás, tak i ve Velké Británii, je velmi nejistý a zaangažovaní angličtí chemikové se nechali slyšet o nevídaném politickém tlaku, aby už, už „objevili“ a „dokázali“ ruskou stopu, jen proto, že by snad dokonce nahá pravda mohla vyplynout na povrch, ječící frustráti z „Demokratického bloku“ s nenávistnou paranoiou obviňují prezidenta dokonce z velezrady.

Dá se to ještě vůbec pochopit? Skutečně jsme již ve stadiu, kdy příkaz k objasnění čehokoli ve snaze najít pravdivou odpověď bude „moralizujícími“ šílenci a politickými hochštaplery vnímán jako příležitost k obviňování? Dokonce z velezrady? A jaké jsou ty největší morální autority odvažující vůbec vyslovit taková obvinění?

Politická svatá trojice? Zde

Tady to začíná být věru pikantní. Tak tedy nejvíce jsou slyšet strážci „hodnot“ Kalousek, Němcová a Janda. Skvostné trio.

Prvně jmenovaný je známý „morálním“ rozměrem mimořádných kvalit, kdy v roli ministra financí žehlil finační přešlapy svého parteigenosse Schwarzenberga, odpouštěl mu i penále z jeho rybníkářského, státem tolerovaného podvodnictví.

Druhá „autorita“ Němcová proslula již v mládí jako gymnaziální rozhoďnožka, tehdy namísto znalostí nabízela (jak hovoří otevřené zdroje) sexuální služby svým profesorům, při čemž byla přistižena a následně vyloučena ze školy. Také proslula tím, že „rozbíjela socialismus“ kradením rohlíků v samoobsluze. Jako ctihodná předsedkyně Parlamentu ČR pak nechala po dva roky využívat svého syna vládní vozidlo i s parkovací kartou a kartou na benzín.

No, a mladý, akční profesionální, homosexuální pornoherec Janda do společnosti těchto „morálních“ autorit v roli vrchního cenzora dobře zapadá.

A co teď Andy, co teď…?

Andrej Babiš zřejmě teprve teď poznal, co to znamená mezinárodně politické bahno, a konečně zalitoval, že se do toho vůbec pustil. Může přijít o všechno, když nebude hodný. O rodinu, o peníze, o svobodu, o život. Vše se dá zařídit. Zatím přišel jen o páteř a pro občany a voliče je to neradostný vzkaz. Bližší košile než kabát. A premiér nás klidně všechny prodá, jen se u toho nebude tak poloslastně a polodementně usmívat, jak jeho předchůdce Sobotka. Pán Bůh s námi…

autor: PV