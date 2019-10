Svatopluk Otava: Raději nečíst před jídlem...

Teď právě se nejrůznější klávesnicové i ústní hnojomety rozcvičují na dlouho avizovaný vrchol letošní havlárií. Stejně jako křivopřísežník a Havel, jenž svůj první prezidentský slib skládal Československé socialistické republice a jejímu lidu s vědomím, že aní písmenko nehodlá dodržet, jdou v učitelových stopách jeho věrní následovníci, co si z plechové huby, ambicí a profesionálního lhaní udělali živnost.

V ODS jsou celé žejdlíky morálky, celé sudy morálky, kopce morálky...!

„Morálních“ ikon je v ODS celé předsednictvo. Aspoň si to o sobě myslí, dávají svou víru v jakousi občanskou nadřazenost a zásluhovostní věčný piedestal okatě najevo. Bývalá předsedky ně Dolní komory Parlamentu ČR Miroslava Němcová rozhodně odmítá, aby na ni bylo přes její politický analfabetismus i osobní amorálnost, vlídně zapomínáno.

Jala se tedy komentovat výběr pozvaných hostů ke slavnostnímu udělování státních vyznamenání v pondělí 28. října. Státní svátek si prý pan prezident privatizuje a také „lže“, když.... Výlevy paní Němcové jsou rozhořčené, leč prostince tupé. Pan prezident svůj (ne)výběr hostů mimo jiné zdůvodnil logicky tím, že nechce páchat duševní traumata těm zvaným, jimž by to jejich vidění světa a morálky narušilo duševní rovnováhu. Zrovna tedy i paní Němcovou. Namísto toho, aby byla spokojená s tím, že tedy nebude muset vracet pozvánku jako (dle jejích slov) minule, cítí se jaksi poškozená a aspoň tedy sdělila, že se cítí nepozváním vyznamenána, protože dlouhodobě nesouhlasí se stylem, jakým Miloš Zeman nejvyšší úřad v zemi vede.

Duševní rovnováha a morální integrita je...

A teď - když jsme u té duševní rovnováhy – paní Němcová se vyjadřuje nějak tak, že se pan prezident rozhodl s (ne)pozváními špatně, ale jí je z toho dobře. Říká to snad něco o její psychické vyrovnanosti? Nebo o morální integritě? Morální integrita je přece důležitou součástí úspěšné hry na politika a autoritu. Paní Němcová ji posiluje prý již od mládí.

Například tím, že (uvádějí veřejné zdroje) již za dob studií jí natolik záleželo na dobrých výsledcích, aby se neváhala sama tělesně obětovat a nepřejícím pedagogům slibovala splnění jejich erotických služeb oproti formálnímu zlepšení studijních výsledků

budoucí skoropremiérky. Neklaplo to. Byla vyloučena ze školy. Ale morálně-integrálně jistě posílila.

Nabyté zkušenosti pak přetavila i v disidemtském hnutí (které o ní sice rovněž formálně nevědělo) tím, že v samoobluze sabotovala socialistickou ekonomiku kradením pečiva. Účinná metoda slavila úspěch, skutečně ke kolapsu socialistických systémů došlo a kreativní bojovnice se mohla po dvaceti letech úředničení ve statistickém úřadu konečně věnovat politice s otevřeným hledím.

Jistěže i otevřené hledí umožní sem tam přimhouřit nad nepochopitelnou byrokracií očko, tudíž si začala neoprávněně připisovat před jméno na sklonku roku 2010 módní titul Mgr., čehož zanechala až na tvrdý nátlak vlastních spolustraníků. (Konečně se zřejmě dozvěděla, že otitulovat se lze i způsobem via Marek Benda a další na Plzeňských právech za tři, čtyři měsíce. Ale jak, jak... má tyto formality naplňovat tak vytížená osobnost, co si nenašla dosud čas absolvovat mnohem kratší a co do znalostí jednodušší kurz k získání řidičského průkazu?)

Zde už ani vlastně nemusíme zmiňovat morálně-integrální přidělení jednoho ze svých služebních vozů rodině i s kartou na tankování. Spořivost je přece průvodním a žádaným znakem nositelů konzervativních hodnot. Z výše uvedeného je tedy naprosto zřejmé, že pan prezident nepozváním paní Němcové jako morální autority pochybil, poněvadž nikdo její kvality se mezi hosty ani náhodou neobjeví. Zároveň však nepochybil, protože ji tím vlastně vyznamenal etc., etc...., ať jsme zase blíže k duševním obzorům naší přední političky...

Pan prezident má nemocné nohy. Pan Kalousek má co...?

Zveřejněný zdravotní stav pana prezidenta též komentovala řada expertů i „expertů“. I nejmladší politické nedochůdče dobře ví, že všem zákoutím společenského vědomí, vědám jako takovým, hodnotám, lidským právům, smyslu života a prostě všemu dokonale rozumí chemik Miroslav Kalousek.

Zde se sám nepustil do uvádění diagnóz Miloše Zemana „na pravou míru“, zmínil se však o profesionálním názoru svých „známých ortopédů“. Pan bývalý lidovec, bývalý ministr financí, bývalý předseda TOP-09 a zcela současný špičkový odborník na alkohol, vlastně dosud neobjevená adiktologická špička, Kalousek si na sociálních sítích tak trošku odborně odplivl. Prý zmiňovaná neuropatie se v odborných kruzích správně nazývá „prochlastaný nohy“ a tím prý Miloš Zeman trpí. Jak rázné! Jak neoblomně ryzí a objevné! Vždyť mainstream rád zmiňuje zálibu pana prezidenta k pochoutkové becherovce či pivku. Sice jej nikdo nikdy nenatočil (a to pod stálým bulvárním drobnohledem) opilecky blábolícího, opilecky vrávorajícího či opilecky vulgárního, ale svědectví prý jsou. Například „morální“ ikona Miroslava Němcová jeho bolestivé škobrtnutí u zpřístupnění korunovačních klenotů komentovala s dodatkem, že ona tedy „vzdáleně“ cítila alkohol. Je snad někdo, kdo by nevěřil paní Němcové...? A kdo by nevěřil panu Kalouskovi?!

Psychopatie, koprolálie, narcismus...., asi je taky prostě „prochlastanej“...

Mají-li jeho „známí ortopédové“ pravdu, proč vlastně nezveřejní zdravotní stav kamaráda Míry? Že by z obav, aby nevyšlo na jevo, že Kalousek si jako státní zdravotní pojištěnec přišel už protekčně aspoň na třetí „prochlastaný nohy“? Jeho posedlost čímkoli, co teče a není to voda, je nejen pověstná, ale eskapád z projevů ve Sněmovně (v práci!) pod zřetelným etanolovým oparem jsou natočeny kilometry.

Pan Kalousek je ale hlavně politik mimořádného významu. Náš bastard, řekli by asi v Americe. Tudíž jeho psychopatie a alkoholismus ve všech projevech musíme tolerovat, poněvadž je stoupencem „hodnot“. Je na správné straně barikády, jako třeba pornoherec Jakub Janda, zlodějka a rozhoďnožka Miroslava Němcová, a nebo s ním hodnotově i diagnosticky propojený koprolalik Pavel Novotný.

Koprolálie – nutkavost (obsedance) vyjadřovat se co nejvulgárněj, je totiž nejen medicínský fenomén, ale též politická průprava těch správně liberálně-demokraticky orientovaných nositelů „hodnot“ a budovatelů pokrokového světa. Abyste tomu rozuměli, překlad slova pussy z angličtiny použitý prezidentem zůstává vulgaritou, mainstreamově nutně odsouzenou. Bez pardonu. Kdežto k....i, č.....i, z....i,,h...a nebo třeba p..e vyslovené panem Kalouskem omotaném v tibetské pseudovlajce propagující otroctví nebo nestorem české politické koprolálie Schwarzenbergem omotaném slečnou Vopěnkovou – to je ta pravá noblesa a kultura!

Vida! Podařilo se vyjmenovat řadu těch, co 28. říjen na Hradě neoslaví. Ovšem – je to přece vlastně vyznamenání, jak děla paní Němcová...

Psali jsme: Svatopluk Otava: „Hnůj, dobytek, hnůj, dobytek, hnůj, dobytek...“ Svatopluk Otava: Česká zbabělá vláda se nestydí. Masoví vrazi jsou našimi „bratry ve zbrani“ Svatopluk Otava: Když se „ti nahoře“ vysmívají „těm dole“ a „ti dole“ za to „těm nahoře“ ještě platí... Svatopluk Otava: Zvláštní. Bruselští policajti mají své politické strany

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.