Svatopluk Otava: Všichni se jim smějí, ale pravdu nikdo (nahlas) nepoví

Tunely se nekritizují, ty se pouze dělají (evropská hodnota)

Nicméně se mainstreamově zaplavuje informační prostor vcelku bezvýznamnou šarvátkou o post ministra kultury. Jasné je, že díky jedinému „správnému“ vidění světa je nám tento konflikt „vysvětlován“ „veřejnoprávně“ s nastavením opačných znamének před aktéry, ale uvyklé občanstvo a voličstvo už si poradí. Více než čtyřicetiletá praxe s informačním stylem minulého režimu nás dostatečně připravila na čtení mezi řádky (nejlépe úplně mimo řádky), jak nám „fakta“ předestírají „hodnotová“ média dnes.

Ministr kultury (ČSSD) Antonín Staněk objevil finanční tunely v rezortu a podal na policii trestní oznámení. V běžném životě (v továrně, družstvu, obchodní firmě) by byl jako šéf uznale zmiňován rezortními kolegy i občanstvem, čekalo by se na vyšetření případu, potom by se (případně) vyvozovaly důsledky. A jestliže by se takříkajíc „ťal“, byl by odvolán (propuštěn).

Ne tak v politice a už vůbec ne v podání současných náčelníků ČSSD. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček svého spolustraníka nátlakem okamžitě přiměl k podání rezignace a po nepřijetí této rezignace prezidentem republiky dokonce jediného vládního whistleblowera sám navrhl premiérovi odvolat.

S použitím parafráze na slova Jaroslava Haška: „Sáhl jsi nám na kultůru? Tak tady máš přes držku!“ Jinak se takový čin interpretovat vlastně nedá. Minstr Staněk totiž svým působením dal na jevo, že přebohaté penězovody k opěvovatelům „pravdy“ a „lásky“ mohou být poněkud přesměrovány (třeba jen do ryze zákonných norem), nebo dokonce v jistých odbočkách zcela vyschnout.

Jednotka ohebnosti? Prý 1 hamáček...

No, to je ovšem špatně! Narychlo zalarmovaná, zhola neinformovaná mezinárodní umělecká komunita (byť jen její pranepatrná pidičástečka) vyslovila „znepokojení“, dotčení odvolaní umělečtí šéfové se hochštaplersky stylizovali do role obětí, novinářská klaka promptně rozťukala klávesnice a z obyčejné odvolávačky je rázem věc „zásadní“.

Zatímco prezident Miloš Zeman zcela logicky vyzývá ke smíru a je přitom ochoten odvolat ministra Staňka ihned poté, co policie případ prošetří, je ze strany „kavárenských“ novinářů obviňován z ohýbání Ústavy. Prý jej na návrh premiéra musí odvolat hned.

To ovšem skutečně nemusí. Jestliže se ústavní mluvou řečeno k takovému kroku má přikročit „bez zbytečných odkladů“, pak má prezident právo tak učinit až po prošetření causy minimálně ze strany policie, a to přece nelze nazvat „zbytečným odkladem“. Nebo je snad šéf vnitra Hamáček toho názoru, že práce policie či soudu je zbytečná? Řekl by to nahlas?

A v jakém světle se teď jeví hysterie tzv. demokratické opozice (a většiny papalášstva „vládní“ ČSSD) v případu honu na Andreje Babiše, jemuž porušení zákonů ČR je sice kladeno za vinu, není mu ovšem nic prokázáno, zato je však výklad naší legislativy poníženě přenášen udavačskými kanály na Bruselskou veleříši? Vždyť použil-li by ctný pan ministr vnitra stejný metr v případě premiéra, musel by přece navrhnout v tomto případě odvolání sama sebe! Policie přece už předala soudu „případ“ Čapího hnízda s návrhem na obžalobu! A sedí stále na vnitru?! Hý na Letnou!

A průzkum veřejného mínění...?

No, ono je to tak. „Socani“ požívají bruselské imunity, nic se jim nesmí stát, ve vládě být musí, aby měl Berlín (prostřednictvím pana předsedajícího v Bruselu) bič na schopného Českého premiéra, o němž většina občanů soudí, že lepšího jsme ještě neměli. Jen si vzpomeňme na strhaný, šedivý Babišův výraz krátce po volbách, když se vrátil z „přátelské“ návštěvy Berlína od Angely Merkelové.

Jen si vzpomeňme na matný hlas, kterým národu sděloval, že nějaká menšinová vláda s SPD prostě nepřichází v úvahu, ale bude to ČSSD! Jaképak noty asi Andělka Andymu předala?

A už existuje průzkum veřejného mínění mezi voliči ANO, SPD, případně i KSČM o možné vládní spolupráci? Že ne? Že by ho nikdo nezadal? Inu, lze jen tedy doporučit vyjít si mezi lidi a poptat se. Skutečně to stačí.

Tehdy i nyní jde hlavně o politické odstavení SPD, tak to prostě je... A protože bruselští mazánci Hamáček, Petříček a další věří, že se jim přece nemůže nic stát, blábolí cosi o odpovědnosti, ideovém ukotvení, národních zájmech, ble, ble, bla, bla...

Teď bude zajímavé, jestli se přece jen narovná premiér, vykopne kariéristické nuly z ČSSD z vlády a vytvoří po jmenování prezidentem menšinovou vládu s podporou SPD a KSČM. (ne tedy, že by zrovna ti Filipovi hoši a děvčata byli nějaká výhra. Ale pořád lepší než usvědčení kolaboranti lobující např. za ukrajinský fašismus, kde se jen dá...)

