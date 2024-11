Timur Barotov: Trumpova červená vlna, co to znamená pro trhy?

Podle předběžných výsledků sčítání a nejrůznějších projekcí lze usoudit, že Trump se stane příštím, 47. prezidentem Spojených států amerických. Senát je již prakticky v rukou republikánů a sněmovna reprezentantů k tomu taktéž míří, ačkoli tam je zatím příliš brzy na závěry. Jinými slovy to vypadá na solidní červenou vlnu na americké politické scéně. Američané tím jasně vzkazují, že touží po změně. Současný režim, který jim přinesl vyšší náklady na život, nižší disponibilní příjmy, rostoucí nerovnost v bohatství a geopolitickou nestabilitu jim zkrátka nevyhovuje. Doufají, že velká část těchto problémů se vyřeší změnou režimu, a tedy zvolením Donalda Trumpa do čela USA spolu s republikány v senátu a sněmovně reprezentantů. Co to ale znamená pro finanční trhy a ekonomiku?

Trump Effect

Nejsnazším a nejlepším způsobem, jak posoudit implikace vítězství republikánů a Trumpa na finanční trhy a ekonomiku je zkrátka podívat se na co nyní sází investoři.

Již od počátku dnešního rána v předobchodní fázi futures na hlavní americké indexy raketově rostou. Jinými slovy, akciové trhy vřele vítají Trumpovo vítězství. Futures na index S&P a Dow Jones Industrial Average rostou o 2 %, podobně rostou i futures na technologický Nasdaq Composite. Výrazněji v plusu jsou ale futures na index Russell 2000 (+6,5 %), tedy index menších veřejně obchodovaných společností vede. Tyto společnosti jsou více navázané na domácí ekonomiku a mohly by těžit Trumpova protekcionismu.

Asijské akciové indexy klesly, čínský index největších obchodovaných společností Hang Seng klesl o více než 2 % v reakci na Trumpovo vítězství. · Futures na Bitcoin poskočily o 8 % výše a rovnou na nová historická maxima nad 75 000 USD za minci.

Americký dolar posílil ruku v ruce s rostoucími výnosy státních dluhopisů USA, kde například 10letý výnos posílil až o 0,17 % od rána a vynášel tak až 4,5 %. Všechny světové měny oslabují proti americkému dolaru. Také česká koruna skokově oslábla o 2.3 % na 23,7 Kč za dolar. Vyšší sazby peněz a potenciální obchodní války zvyšují atraktivitu amerického dolaru vůči většině měnám. Navíc zvýšený protekcionismus USA by mohl negativně ovlivnit evropskou ekonomiku a motivovat Evropskou centrální banku k rychlejšímu snižování sazeb, což dále oslabí euro.

Politické změny a předvolební sliby

Intenzita politických změn a jejich vliv na ekonomiku a trhy bude o to silnější, pokud republikáni ovládnou prezidentské křeslo, senát i sněmovnu reprezentantů, tedy celý Kongres. Předběžné výsledky zatím ukazují, že je to pravděpodobný scénář, republikánská většina obzvlášť ve sněmovně reprezentantů výrazně oslabí opozici při prosazování nových zákonů Trumpovou administrativou. Pokud tato situace nastane (tzv. red sweep), pak Trumpova administrativa bude mít 2 roky (do pololetních voleb), kdy bude moci výrazným způsobem reformovat americkou politiku.

Protekcionismus (cla): Zvyšuje se pravděpodobnost obchodních válek, může to být negativní pro zahraniční exportéry, kteří vyváží zboží do USA. Jedná se především o evropské a čínské společnosti, kterým spadnou marže a tržby. Větší tlak USA na čínský dovoz se může propsat i zvýšeným protekcionismem EU vůči Číně, které zpravidla následuje politiku Spojených států. Trumpova administrativa také bude tlačit na členy NATO, aby více přispívaly na své obranné rozpočty, což je další tlak na rozpočty evropských zemí.

Zvyšuje se pravděpodobnost obchodních válek, může to být negativní pro zahraniční exportéry, kteří vyváží zboží do USA. Jedná se především o evropské a čínské společnosti, kterým spadnou marže a tržby. Větší tlak USA na čínský dovoz se může propsat i zvýšeným protekcionismem EU vůči Číně, které zpravidla následuje politiku Spojených států. Trumpova administrativa také bude tlačit na členy NATO, aby více přispívaly na své obranné rozpočty, což je další tlak na rozpočty evropských zemí. Další snižování korporátních daní: Trumpova administrativa prodlouží snížení daní z roku 2017, zintenzivní deregulační snahy, čímž vytvoří větší prostor pro růst americkým korporacím v čele s Elonem Muskem, který celý tento proces povede a nově také sníží daně korporacím, což podpoří ekonomický růst a produktivitu USA.

Trumpova administrativa prodlouží snížení daní z roku 2017, zintenzivní deregulační snahy, čímž vytvoří větší prostor pro růst americkým korporacím v čele s Elonem Muskem, který celý tento proces povede a nově také sníží daně korporacím, což podpoří ekonomický růst a produktivitu USA. Války: Zvolením Trumpa se zvyšuje šance na uhášení válečných konfliktů na Ukrajině a Blízkém východě. V prvním případě USA svoji podporu výrazně omezí, což přinutí Ukrajinu vyjednávat a ve druhém případě svoji podporu může zvýšit, což odradí arabské státy od další eskalace. Naopak se může přiblížit případný konflikt s Čínou.

Zvolením Trumpa se zvyšuje šance na uhášení válečných konfliktů na Ukrajině a Blízkém východě. V prvním případě USA svoji podporu výrazně omezí, což přinutí Ukrajinu vyjednávat a ve druhém případě svoji podporu může zvýšit, což odradí arabské státy od další eskalace. Naopak se může přiblížit případný konflikt s Čínou. Inflace a Fed: Dohromady se tak očekává, že červená politika povede ke zvýšeným inflačním tlakům. To je negativní pro americké státní dluhopisy, pozitivní pro sílu dolaru, ačkoli pouze dočasně. Trumpova kampaň totiž nejednou prosazovala myšlenku slabšího dolaru, který by tak podpořil americké exportéry, ale bez nižších úrokových sazeb to nepůjde. Fed by tak mohl být opatrnější s dalším snižováním úrokových sazeb.

Dohromady se tak očekává, že červená politika povede ke zvýšeným inflačním tlakům. To je negativní pro americké státní dluhopisy, pozitivní pro sílu dolaru, ačkoli pouze dočasně. Trumpova kampaň totiž nejednou prosazovala myšlenku slabšího dolaru, který by tak podpořil americké exportéry, ale bez nižších úrokových sazeb to nepůjde. Fed by tak mohl být opatrnější s dalším snižováním úrokových sazeb. Recese: Stimulační a proinflační politika by měla na první pohled snížit pravděpodobnost recese. Ovšem nutno dodat, že rostoucí výnosy státních dluhopisů v reakci na zvýšené inflační očekávání a potenciálně přísnější Fed naopak časem zvýší pravděpodobnost recese v USA a pak je vytoužený slabý dolar reálnější scénář. Také vyhoštění přistěhovalců může oslabit pracovní trh USA a obchodní válka může naopak uškodit ekonomické aktivitě.

Stimulační a proinflační politika by měla na první pohled snížit pravděpodobnost recese. Ovšem nutno dodat, že rostoucí výnosy státních dluhopisů v reakci na zvýšené inflační očekávání a potenciálně přísnější Fed naopak časem zvýší pravděpodobnost recese v USA a pak je vytoužený slabý dolar reálnější scénář. Také vyhoštění přistěhovalců může oslabit pracovní trh USA a obchodní válka může naopak uškodit ekonomické aktivitě. Fiskální politika: Experti se obávají, že fiskální deficit by se mohl v případě Trumpa ještě zhoršit, protože nižší daně mohou snížit vládní výnosy více, než se sníží vládní náklady, což zvýší potřebu po externím financování americké vlády. To přispěje inflaci a bude působit proti růstu cen dluhopisů.

Experti se obávají, že fiskální deficit by se mohl v případě Trumpa ještě zhoršit, protože nižší daně mohou snížit vládní výnosy více, než se sníží vládní náklady, což zvýší potřebu po externím financování americké vlády. To přispěje inflaci a bude působit proti růstu cen dluhopisů. Kryptoměny: Svět kryptoměn by z toho měl těžit, protože Trumpova kampaň avizovala menší míru regulace celého sektoru. Navíc kryptoměny jsou velmi citlivé na změny v likviditě, která by mohla taktéž těžit z uvolněnější fiskální politiky.

Sektory, které mohou těžit: tradiční energetika, finanční sektor, menší biotechnologické společnosti, technologie, americká výroba, menší společnosti. Sektory, které mohou utrpět: zelená energetika, výroba elektrických vozů, nemovitostní sektor, výrobci čipů, zbrojaři a společnosti s významným podílem tržeb v Číně. Z vyšší inflace a fiskálního dluhu by mělo také těžit zlato, které na rozdíl od kryptoměn v případě recese neztratí většinu své hodnoty.

Ve shrnutí, Trump se svým novým velkomandátem bude mít značný manévrovací prostor, mnozí očekávají, že se USA pod jeho vedením výrazně promění. Staré bude zbouráno a nové zbudováno, je tak nemožné nyní předvídat veškeré dopady jeho vítězství. Trhy jeho příchod oslavují a mnoho z výše zmíněného se začíná propisovat do cen aktiv.