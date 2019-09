Václav Hošek: Senioři by prý neměli mít volební právo, protože „volí špatně“. Přitvrzuje se…

Co takhle, aby směli jezdit autem jen v určitém kraji? To je nápad, co? Ale už zazněl jako zvažované opatření. Balónek byl vypuštěn.

Začali to někteří politici již před mnoha lety. „Senioři jsou neproduktivní, ujídají nám ze společného krajíce a brzy nebude na důchody.“ Oni to tak na plnou hubu neřeknou, ale ten despekt vůči starým lidem z toho přímo čiší. A mladá generace je chytlavá a snadno se nadchne pro to, aby se důchodcům zatnul tipec a poslali se z veřejného života pryč, kam podle jejich názoru patří. A tak není úplně ojedinělý názor, že by senioři neměli mít volební právo, protože „volí špatně“. Slyšíte to? Nezní vám to trošičku jako ozvěna norimberských zákonů?

Za propadlou lékařskou prohlídku dva důchody dolů

Včera jsem si na internetu přečetl, jak čeští důchodci bohatnou. Opravdu? I ti, co žijí ve velkých městech v nájemních bytech a nájemné jim brzy spolkne celý důchod, takže se na stará kolena buď vystěhují někam na vidrholec do špeluňky, anebo se rovnou půjdou pást? Nic jiného jim totiž nezbyde, pokud za ně někdo nezaplatí důchoďák za 30 tisíc měsíčně. Takže ten chytrolín, který vypustil tuhle myšlenku, měl buď na mysli důchodce z podnikatelských kruhů, anebo úmyslně vytrousil jedovatou slinu, která vzbudí vůči seniorům jenom další hloupou závist.

A do třetice všeho zlého ještě seniorům osladíme jízdu autem. Jako by nestačila pokuta 10 tisíc za propadlou lékařskou prohlídku, což se při troše sklerózy může snadno stát, zdvihneme horní sazbu rovnou na 25 tisíc, ať to stojí za to. Dva důchody dolů, padni komu padni. Samozřejmě, kontrola zdravotního stavu starších řidičů je důležitá, to je bez debaty, ale dvouměsíční příjem za chybu, která pravděpodobně nebude úmyslná? Který ignorant to vymyslel? A hřebíček navrch, když má senior papíry v pořádku, kontrolou prošel, což takhle osladit mu život jinak? Protože se občas najde řidič vysokého věku, který způsobí nehodu (většinou na ni nejvíc doplatí sám), potrestejme rovnou všechny starší řidiče. Co takhle, aby směli jezdit jenom v jednom určitém kraji? To je nápad, co? Ale už zazněl jako zvažované opatření. Balónek byl vypuštěn. A proč zůstávat jenom v kraji, zúžíme to rovnou na okres, ne? Deset kilometrů tam, deset zpět, dál ani fous. To jsem samozřejmě přehnal, tak daleko ještě ministerské nápady nedosáhly, ale co není, může být. V některých hlavách se líhnou velmi zvláštní myšlenky. A nepodsouvejte mi, že jsem napsal idiotské.

Bydlíte na hranicích kraje?

Představte si staré lidi, bydlící na vesnici, kde je tak maximálně jedna hospoda, jinak nic. A do nejbližšího obchodu třebas patnáct kilometrů, k doktorovi ještě dál, o kultuře ani nemluvě. Autobus tam nejede, vlak má nejbližší zastávku taky pěkně daleko. A zrovna na potvoru tahle vesnice leží na hranicích kraje. Že by si starý pán jel jednou týdně nakoupit? Nelze, nemá nárok. A že jezdí celý život bez nehody? Nezajímá! Patří do kategorie nežádoucích, ať sedí doma! Tak pokud by jednou opravdu prošla zákonem taková nebetyčná hovadina, pak už do budoucna čekám jedině podnětný návrh nějakého velmi mladého poslance nebo poslankyně, jak vymyslet konečné řešení seniorské otázky. Tak aby nám tady nepřekáželi.

Co jsme my, budete i vy

To jsem se rozohnil, co? Nejde ale jen o obavu z toho, jak se ke mně společnost bude chovat, až budu sám důchodcem. Byl jsem totiž vychován k úctě ke starým lidem. Ne každý si ji pochopitelně zaslouží, ale uvědomte si, zejména vy, mladí, že jednou také budete staří a třeba se vám pak vaše dnešní myšlenky budou setsakramentsky zajídat. Většina dnešních důchodců vám nic nedluží, ba naopak, celý život pracovali a platili daně. Ale jestli se společnost bude vyvíjet směrem, který jsem v katastrofické nadsázce naznačil, může se taky stát těm, co jsou dnes mladí, že až jednou přestanou pracovat, postaví je rovnou ke zdi. Chcete takový svět?

Václav Hošek

