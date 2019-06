Václav Kovalčík: Současné demonstrace proti Babišově vládě jsou další velkou pastí

Demonstranti na Václavském náměstí si to vůbec neuvědomují, jdou slepě do záhuby a zániku našeho národa. Chování a vzdělávání post-sametových studentů považuji za vymývárnu mozků po způsobu USA a Evropské unie. Jsou i poctiví studenti, kteří se třeba neozývají, nedávno jeden nadějný spáchal sebevraždu, protože současné školství kleslo na klientelismus, peníze, aroganci, moc a studentskou prostituci! Bohužel v našich školách, pokud něčím výrazně vynikáte, anebo jste odlišní, tak je nějaká pravděpodobnost, že si na vás někdo z pedagogů zasedne a zmaří vám životní štěstí, i když se se svou vzdělaností a zodpovědností můžete postavit třeba na hlavu!

To si lidé na Václavském náměstí chtějí opět vycinkat! Dále k Sametové revoluci nemělo vůbec dojít, bylo by na důchody, vzdělání a infrastrukturu. Vizitkou Sametové revoluce je to, že církve upadají, bohužel kolaborují se současným post-sametovým režimem - viz utrpení lidí, exekuce, vykořisťování v zaměstnání a sebevraždy!

Také EET u drobných podnikatelů a živnostníků přinese rovněž mnoho utrpení!

Máme zničené životní prostředí, zničenou krajinu a zemědělskou půdu, západ si z nás udělal montovnu s levnou pracovní silou! Dotujeme kriminálníky a nepřizpůsobivé na účet řádných občanů, stavíme nové luxusní věznice, přitom chátrají nemocnice a dělají špatnou práci sociální služby. Dotují se zbytečné neziskovky, jak se už dlouho opakuji, Babiš nemá vůbec odvahu sáhnout na nepřizpůsobivé a podnikatelská zvěrstva! Zdražují se byty, lidé bez nemovitosti úplně bez šance! Máme hodně bezdomovců - opět výsledek post-sametového režimu, objevují se kauzy sexuálního zneužívání dětí a mládeže kněžími katolické církve, a k tomu studentská prostituce! Jak se mají zakládat řádné tradiční rodiny, když nám vládne totální hnus a morální degradace národa i Evropské unie?!

Z rezortu kultury si rádoby umělci dělají dojnou krávu - tak ať jdou pracovat do těch vychvalovaných montoven, které tak rádi podporují - viz současné demonstrace!

Post-sametový režim, členství v Evropské unii a NATO nás doslova ožebračilo. Demokratický blok nechce vrátit státu promrhané bilióny! Něco je špatné, Vážení demonstranti, něco dlouhodobě hnije v našem státě, dále brečíte všichni na špatném hrobě, zamyslete se nad sebou, zpytujte svědomí, vymáhejte škody po vládách demokratického bloku, pak bude líp životnímu prostředí, občanům, ekonomice, kultuře, školství a infrastruktuře.

autor: PV