Vladimír Pelc: A tak se ptám…

Především je zarážející výše nájmů v dané ubytovně: Za jednu místnost s kuchyňským koutem, někdy s toaletou na chodbě, přičemž podle fotografií šlo o prostory, které by jen stěží prošly hygienickou kontrolou, nájemníci platili kolem dvanácti tisíc korun českých – tedy tolik nebo více, kolik se aktuálně platí za kvalitní nájemní bydlení v dvoupokojovém bytě s kuchyňským koutem a samozřejmě hygienickým zázemím v Praze, tedy ve městě s nejvyššími nájmy v celé ČR.

A tak se ptám: Jak je možné, že v takové ubohé ubytovně může majitel stanovit nájem ve výši dvanácti tisíc korun? A to zejména v situaci, kdy stát nájemníkům doplácí na nájemné devět tisíc korun českých, které jdou do kapsy soukromému pronajímateli tohoto nekvalitního ubytování (zbývající část do dvanáctitisícového nájmu doplácí nájemník, ovšem mnohdy opět ze sociálních dávek).

Nepochybně existují osoby, pro něž jsou takové ubytovny potřebné. Nijak to nezpochybňuji. Ale zarazily mě údaje o některých osobách žijících ve společné domácnosti; například: Ona těhotná plus tříletá dcera a on 21 let, oba na sociálních dávkách, nájem i doplatek státu na něj obdobné jako v předchozím případě, a oba si stěžují na nízkou životní úroveň. A tak se ptám: Jak je možné, že jedenadvacetiletý mládenec místo práce pobírá sociální dávky? Jak a proč to náš sociální systém umožňuje? Anebo nájemník ubytovny, která mi připadala podle fotek spíše jako svinčík, padesátník, bydlí zde patnáct let, platby nájmu i doplatek státu opět stejný jako v předchozích případech, a on si stěžuje na to, že mu ze sociálních dávek zbývá na živobytí asi tak tisícovka měsíčně; hned však optimisticky doplňuje, že si na „fuškách“ další peníze vydělá. A tak se ptám: Jak je možné, že konkrétně tento občan, a nebude jistě sám, pobírá doplatek na bydlení a další sociální dávky, a přitom je evidentně schopen si sám na sebe legálně vydělat?

Nepochybně existují osoby, pro něž jsou takové ubytovny potřebné. Nijak to nezpochybňuji. Patří k nim však všichni, které uvedeným způsobem ze svých daní podporujeme?

