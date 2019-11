Vladimír Pelc: Nestojí ani za chvilku pozornosti

Hloupá ultimáta − premiér Andrej Babiš musí udělat to, co si my přejeme, nebo musí odstoupit z funkce, a pokud neodstoupí, budeme demonstrovat dál − , nestojí za pozornost. Politické hnutí premiéra ANO 2011 mělo nejvíce hlasů ve volbách a sestavilo vládu. Bylo to legální a legitimní. Chvilkaři ať se třeba udemonstrují − do ztracena. Do ztracena by jejich aktivita nevyzněla tehdy, kdyby se zachovali politicky, totiž vyzvali k předčasným volbám do parlamentu. Jenomže těch se oni bojí. Neuspěli by. A každý ultimativní útok ve směru antiBabiš (antiZeman, antiBenešová) – do konce roku uděláte, co vám nařizujeme, nebo budeme demonstrovat dál − volební preference politickému hnutí ANO 2011 zvyšuje.

Proč nechcete mimořádné předčasné volby? Protože se jich bojíte. S převahou by je Babiš se svým ANO 2011 vyhrál.

Jděte k volbám a tam ho porazte! Ale co uděláte, když bude mít v příštích řádných volbách opět nejvíce hlasů. Sepíšete zvací dopis a pozvete na potlačení kontrarevoluce Severoatlantický park (NATO)?

Politické hnutí označené jako milion chvilek pro demokracii je protisystémové hnutí zaměřené protidemokraticky – neuznává demokratické volby, jejich výsledky. Je hnutím politicky destrukčním.

Vladimír Pelc

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

