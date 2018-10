Vladimír Pelc: Pistole jako taktický prvek na troufalého řidiče

Je to zřejmé z videa, které svou záznamovou kamerou J. Němec natočil; je dostupné na internetu (ZDE).

Proběhl soud: Bývalému zástupci velitele krajské zásahové jednotky hrozilo za zneužití pravomoci úřední osoby až pět let vězení. Státní zástupce Jiří Richtr navrhoval podmíněný trest v délce 12 měsíců se zkušební dobou na 24 měsíců. Rozhodnutí soudu: Policista v civilu, který v Plzni zasáhl proti řidiči pistolí, trestný čin nespáchal (Okresní soud Plzeň-město, soudkyně Lucie Bočková).

Chci se zastavit u dvou podstatných okolností.

První je to, že před soudem byl promítán záznam z kamery umístěné v autě poškozeného Josefa Vávry, což je v pořádku; avšak jak to, že před soudem nebylo promítáno video ze záznamových kamer auta, s nímž jeli policisté? Přitom v každém takovém autě jsou nejméně dvě záznamové kamery; vpředu a vzadu. Že by ty záznamy svědčily proti policistům?

Druhou je obhajoba policejního důstojníka Vladimíra Slavotínka. Před soudem měl mj. prohlásit, že pistoli, kterou vytáhl, měl prý jen jako taktický prvek. Žalovaný se může hájit, jak chce, i nesmysly, avšak v tomto případě jeho uvedené tvrzení stojí proti němu.

Abychom si rozuměli: Taktika, užitá policistou, je policejní taktikou; není to taktika v lásce. Policejní taktika je konkrétní metoda připravená k užití či užitá k napadení, popř. i likvidaci druhé osoby (jednotlivé fyzické osoby, konkrétní skupiny osob, vojenské apod. jednotky atd. – ozbrojeného atentátníka připraveného k atentátu je přece nutné likvidovat). Opakuji: Policejní taktika je konkrétní metoda připravená k užití či užitá k napadení či likvidaci.Taktickým prvkem policejní taktiky mohou být fyzické způsoby napadení (hmaty, chvaty), užití dalších donucovacích prostředků (obušek, kasr ad.), a také střelná zbraň. Do policejní taktiky nepatří křik policisty ty ku*do, ty mě budeš problikávat a tlačit se na mě? Jestliže policejní důstojník Vladimír Slavotínek měl v ruce při ataku uvedeného opovážlivého řidiče v ruce pistoli - sám prohlásil, že ji nesl jen jako taktický prvek, přičemž slovo „jen“ je zde použil demagogicky - pak platí, že policejní důstojník Vladimír Slavotínek zbraň jako taktický prvek měl připravenou k užití, proč by ji jinak nesl; a střelná zbraň se užívá tak, že se z ní střílí.

Policejní důstojník Vladimír Slavotínek tedy držel v ruce pistoli jako taktický prvek připravený pro násilný atak na řidiče s cílem ji použít. K ničemu jinému se taktické policejní prvky nepoužívají.

Žijeme v době neototality, která je charakterizována přebujelou, nekontrolovanou a nekontrolovatelnou mocí rozličných částí státního aparátu, kupř. policie, které si, jednoduše řečeno, někdy dělají, co chtějí. Na troufalého řidiče, který si dovolí na nebezpečně jedoucí vůz, z něhož se vyklube neoznačený vůz policistů, zablikat, policista klidně vytáhne pistoli – a vše je, alespoň podle aktuálního soudního rozhodnutí, v pořádku. Soud předal záležitost, jako prý možný kázeňský přestupek – čtete dobře: „možný“ -, k vyřešení krajskému řediteli policie; odhaduji, že ten řekne ty, ty, ty, Vláďo, příště si zjisti, jestli ten řidič nemá v autě kameru… A za pár let se Vláďa bude pyšnit plukovnickými lampasy a další řádkou medailí na mundúru – jedna z medailí nepochybně bude za správné užívání taktických policejních prvků.

