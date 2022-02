Vladimír Pelc: Války se ve středu zakazují

reklama

Prezident USA Joe Biden a oficiální Washington tvrzení opakoval – dle zaručených zpráv od CIA k útoku ve středu dojde. Prezident Miloš Zeman prohlásil: Pokud jde o americké tajné služby, je to jejich třetí blamáž. První byla v Iráku, kde se nenašly zbraně hromadného ničení. Druhá byla v Afghánistánu, když tvrdili, že Tálibán nikdy nedobude Kábul. No, a třetí je teď. Miloš Zeman to myslí dobře – ale o žádné blamáže nešlo a nejde: Uvedené nepravdivé informace nebyly omylem, byly vyprodukovány úmyslně jako lživé s jednoznačnými politickými cíli; tajné služby Spojených států, a nejen tam, usilují o razantní ovlivňování politiky vedení států a veřejného mínění.

Silně ironicky (podle německého listu Die Welt; citovala agentura DPA) se o této informaci vyjádřil ruský velvyslanec při Evropské unii Vladimir Čižov: Války v Evropě jen málokdy začínají ve středu.

A tak mne napadlo, že bychom mohli vyhlásit (aby náhodou k něčemu nedošlo) rovnou, že války se ve středu zakazují.

Anketa Vyčítáte Okamurově SPD, že obstrukcemi blokuje pandemický zákon? Vyčítám 1% Nevyčítám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22199 lidí

Zákaz počátků válek ve středu mě napadl při této vzpomínce: Kamarád František koncem roku osmdesát šest povídal určitě mě zavřou, a prosím tebe proč?, protože ze mě udělali požární hlídku na staveništi a příštího ledna je desáté výročí charty 77 a tady už třikrát hořelo, tak mi to hodí na krk.

Abych věc vysvětlil: František byl (se svou manželkou) signatářem tzv. charty 77 - ovšem nikoliv mezi prominenty, kteří dostávali ze Západu na tuzexové bony atp.; on to jen odskákal a tak pracoval jako pomocná síla na stavbě pražského sídliště; trochu mi o tom vyprávěl - do té první vlny signatářů nás nikdy nepustili, to byla budoucí vládnoucí honorace určená ze Západu, my jsme byli jenom takový kanónenfutr, materiál na doplnění, doslova signatáři druhé kategorie, také jsme to odnesli, vyhodili nás z práce a mohli jsme se živit jenom manuálně…

Zpět k požárům: Předně nešlo o požáry – v prvním případě si chlapi na ohýnku na staveništi opékali vuřty a pak ho málo počůrali (to se událo před časem ve čtvrtek), v případě druhém kdosi odhodil čvaňho do piksly od barev a ta začala čmoudit (to se stalo před kratším časem též ve čtvrtek), a v případě posledním zase někdo hodil číko do izolační vaty, či jak se to jmenovalo, která pak také trochu čoudila (to bylo nedávno ve čtvrtek). Pro bezpečnost Františka bylo nutné, aby ani k těmto ohníčkům nedocházelo. Jak toho dosáhnout? Jednoduše. Jejich zákazem. A tak povstala logická úvaha – protože se požáry konaly vždy ve čtvrtek, tak je nutné je ve čtvrtek zakázat. František napsal návrh na ferman, jenž zněl: Požáry se ve čtvrtek zakazují. (Návrh směrnice/nařízení/fermanu dostal k posouzení soudruh náměstek ředitele, který jediný takové texty mohl vydávat, a komentoval ho a jeho autora takto: To je ale blbost. Doktor filozofie a takový vůl.) Ale řekněte – nebyl to dobrý návrh? Pojďme se k němu vrátit.

Takže středu a čtvrtek už máme v cajku: Války se zakazují ve středu, ve čtvrtek se zakazují požáry. Ještě to chce vymyslet rozumné zákazy pro další dny v týdnu – a žijeme v poklidu. Navrhněte.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

