Vladimír Pelc: Vláda B2 se ztrátou druhého vavřínového věnce

Druhá vláda premiéra Andreje Babiše (B2) ztratila druhý vavřínový věnec. Po bývalé ministryni spravedlnosti Taťáně Malé (ANO 2011), která po třinácti dnech ministrování musela kvůli své plagiátorské aféře rezignovat, jí ze stejných důvodů po dvaceti od nástupu do křesla ministra práce a sociálních věcí následuje Petr Krčál (ČSSD).

Petr Krčál do své bakalářské práce opisoval. Na jednu stranu, ironicky vyjádřeno, je takové zjištění pozitivní – víme, že umí číst a psát. Také lze předsedovi vlády Andreji Babišovi doporučit, aby do ministerských křesel instaloval pouze maturanty; ti se plagiátorství v bakalářských a jiných pracích na vysoké škole dopustit nemohli; případné opisování při maturitě není porušením autorských práv.

Ale vážně. Nechci omílat známé skutečnosti, že opsat do bakalářské práce, kterou P. Krčál obhájil na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v roce 2007, tedy do práce, která má kolem čtyřiceti normostran třicet stránek cizího textu, je nebetyčná drzost; tvrdit přitom „měl jsem přísného vedoucího a ten mě za můj přístup pochválil, věřím jeho posudku,“ ještě větší. Vedoucí práce František Vízdal prý plagiát ohodnotil na výbornou, protože „autor pracoval samostatně, odpovědně, iniciativně a s entuziasmem“; to už je výsměch.

Případ Petra Krčála, který vystudoval též Univerzitu Jana Amose Komenského v Praze (ale o té už bylo napsáno dost) ukazuje, že v situaci, kdy se udělování vysokoškolských dekretů a titulů stalo byznysem, a kdy to zejm. na soukromých tzv. vysokých školách či univerzitách především byznys je, už o žádné vzdělávání nejde. Jde o obchod: Ty nám, posluchači zaplatíš, a my tě za čas prohlásíme vzdělaným.

A na závěr vysvětlující citát k titulku i perexu; „Mladí učenci dosáhnuvše hodnosti akademické vavřínovým věncem zdobiti se směli, odkudž, jak někteří tvrdí, jméno jejich bakaláři (bacca laurei) pochází.“ Napsal František Věcovský v článku Symbolika stromu vavřínového, který publikoval v Programu c. k. státního vyššího reálného gymnasia v Litomyšli za školní rok 1916/17. Nákladem vlastním. Tiskem V. Augusty, Litomyšl 1917, s. 6.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

