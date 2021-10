Vladimír Pelc: Volby ´21 - Příchod rabulistiky

reklama

Filozof, právník a sociolog Jiří Přibáň (to vše se o něm píše - na co na všechno může být jeden jediný člověk odborník, to tedy zírám), působící na univerzitě v britském Cardiffu, se jasně vyjádřil, kam se také bude nová politická síla v ČR zaměřovat.

Pan J. Přibáň prohlásil, že kdyby Andrej Babiš převzal od prezidenta Miloše Zemana pověření k sestavení vlády ČR, mohlo by jít o trestní čin rozvracení republiky podle § 310 tr. zák. „Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost se účastní násilných akcí proti České republice nebo jejím orgánům, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku,“ citoval Přibáň trestní zákoník s tím, že takové tresty by snad podle něj měly hrozit premiéru Babišovi, pokud se rozhodne prezidentovo pověření přijmout, ačkoliv většinu v Poslanecké sněmovně s určitostí nesloží (viz, 12. 10. 2021).

Anketa Vydrží Fialova vláda až do řádných sněmovních voleb? Vydrží 1% Nevydrží 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 6973 lidí

Jednak si pan J. Přibáň hraje na politického meteorologa – on totiž dnes přesně ví, kdo a jak vládu ČR složí či nesloží, když to dnes, tento den, kdy příspěvek píšu, nevědí ani zástupci uvedených politických kartelů. Avšak hlavně: J. Přibáň jako výrazný rabulista (z lat. rabula – překrucovatel či překrucovač práva) tvrdí, že kdyby si snad Andrej Babiš, předseda politické strany ANO 2011, která získala nevyšší počet poslaneckých mandátů a jako samostatná politická strana nejvyšší počet voličských hlasů – politické kartely nejsou samostatné politické strany, jsou jejich koalicemi - a má tedy nárok pokusit se sestavit vládu, tedy pokud by si dovolil takový úkol od prezidenta republiky přijmout, byť by třeba nakonec vládu s důvěrou parlamentu nesložil, dopustil by se prý, už jen převzetím uvedeného pověření, trestného činu rozvracení republiky.

Tvrzení pana J. Přibáně je hloupost. Doufám, že takový nesmysl vykládá jen studentům v Cardiffu.

Přeloženo do řeči lidské: Jestliže si někdo dovolí říkat, zkusit udělat cokoli, s čím současný mocenský establishment nesouhlasí – je třeba ho při použití překrouceného práva trestně stíhat a zavřít.

Příští čas bude časem rabulistiky. Pro takovou politiku navrhuji označení „právní model Přibáň“.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Vladimír Pelc: Volby ´21: Daně – ČSSD Vladimír Pelc: Volby ´21. Daně – PIRÁTI + STAN Vladimír Pelc: Syndrom Maginotovy linie Vladimír Pelc: Vodičkův skanzen da capo al fine

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.