Mnozí lidé, kteří tento summit sledovali, si mohli všimnout komických jevů. Ministr zahraničí Sergej Lavrov přijel v mikině s nápisem CCCP. Vysvětlení pro ty, kteří nevědí, co to znamená, zejména pro nedovzdělané děcko, jak nazvala Klára Dostálová tragickou figurku šéfující našemu ministerstvu zahraničí. Takže CCCP je v azbuce zkratka pro Svaz sovětských socialistických republik. Nikdo se nad dresscodem ministra zahraničí Lavrova nepohoršoval, ale taky proč by měl, když v USA nemají plukovníka Otu Foltýna, který ač asi chudý duchem, hlavu amerického státu ,,100x“ urazil.
Druhá komická scénka, která probíhala přímo na místě dění - hrstka demonstrantů, kteří mávali ukrajinskými vlajkami, na dotaz reportéra CNN nebyli schopní odpovědět, kterému státu daná vlajka patří.
Souhlasím s výrokem prezidenta Putina, že při mírových jednáních je třeba se vrátit ke kořenům konfliktu. Tak aby nezapadlo - nezákonný převrat na Ukrajině zorganizovaly zejména Spojené státy svrhnutím legitimně zvoleného prezidenta Ukrajiny Janukoviče.
V roce 2019 kandidoval v prezidentské volbě na Ukrajině bývalý prezident Petro Porošenko a nějaký neznámý obskurní komik Volodymyr Zelenský. Tento komik, nyní prezident, slíbil občanům Ukrajiny ukončit to, co je trápilo nejvíce - zastavení bojů na východní Ukrajině, kde docházelo k etnickému zabíjení rusky mluvících obyvatel Ukrajiny. Díky tomuto slibu Zelenský vyhrál prezidentské volby s drtivou převahou. A jaký je výsledek jeho vládnutí? Vytvořil nacionálně-fašistický stát jehož národními hrdiny jsou pováleční zločinci z 2. světové války. Za způsob, jakým Zelenského komanda loví mladé Ukrajince, by se nemuselo stydět ani tehdejší německé gestapo. Tento kleptokratický režim s největší korupcí na světě nemá v EU co dělat.
Jak prohlásil šéf NATO Mark Rutte po instrukcích z Bílého domu, Ukrajina nemá nárok být v NATO, což příliš nepodporuje blouznění kancléře Merze, který se vyjádřil, že při budoucím jednání musí být zachovány evropské a ukrajinské bezpečnostní zájmy. Ten si asi spletl dobu, i když vyšel z nacistických předků a asi očekával, že prezident Trump se postaví do pozoru a zvolá ,,ja wohl, herr Merz.“ Myslím si, že Merz i Macron jsou už mimo realitu. Jediný, kdo trochu zbrzdil, byl britský premiér Keir Starmer, který prohlásil, že v žádném případě nepošle britské vojáky na Ukrajinu. To mimo jiné koresponduje s prohlášením náčelníka generálního štábu britské armády Sira Ronalda Walkera, který na dotaz v Dolní sněmovně, zda Británie je schopna platit 5% HDP do zbraní, odpověděl rusky nět. Toto vyjádření mi dává souvislost se zdrženlivostí britského premiéra poslat Brity do války.
Pár postřehů z českého mediálního bahna. Redaktora Bartkovského bych si za jeho hodnocení dvou nejmocnějších mužů planety dovolil hodnotit dvěma 0 a stejné označení bych použil k ohodnocení plátku, pro který píše. Tomuto s prominutím pošukovi Bartkovskému asi nedochází, že se může rozhořet válka takových rozměrů, že si nekoupí nejen papír na vydávání svého plátku, ale ani ten toaletní, protože ho už nebude potřebovat.
Zajímavý je také komentář známé Mirky, která údajně uměla kdysi čarovat a nechala zmizet při návštěvě samoobsluhy mimo jiné i rohlíky a která se svého času pyšnila, že byla součástí vládní delegace tehdejšího kabelkového premiéra Petra Nečase při setkání s Putinem. Rozhořčení paní Němcové nad prezidentem Putinem, který je podle ní válečný zločinec, ač bojuje za sebeurčení národa na území okupovaných ukrajinskou armádou je také zavádějící. Dovolím si podotknout, že právo na sebeurčení národů zlegalizovala rada OSN ve známé kauze Kosovo. Možná se u paní Němcové projevuje paranoia šmrncnutá schizofrenií neboť jsem od ní neslyšel žádný výrok nebo hodnocení nejtěžšího zločinu válečné agrese u prezidenta Bushe mladšího. Dále jsem neslyšel žádné negativní hodnocení bývalého prezidenta Obamy při agresi do Sýrie, kdy americkou CIA najatí teroristé použili chemické zbraně (zdroj Seymour Hertz). Chudák Obama musel vysvětlovat proč americké tajné služby odposlouchávaly své spojence a i přes to mu Angela Merkelová nechala při návštěvě rozvinout červený koberec. Teď bude tento pučista, myslím Obamu, vypovídat před velkou porotou v kauze destabilizace státního zřízení USA cestou zneužití zpravodajských služeb. Paní senátorce Němcové bych rád připomněl, že uvítání státníků na nejvyšší úrovni včetně červeného koberce se dostalo v Číně maďarskému premiéru Viktoru Orbánovi, slovenskému premiéru Robertu Ficovi. Když do Číny přijela Uršula von der Leyenová, tak ji přivezli autobusem, celé dvě hodiny musela čekat a poté se ji dostalo přijetí čínského ministra zahraničí Wang Yi. Schůzka trvala asi 20 minut (zdroj China Daily).
Vít Rakušan, učitel češtiny, omylem dosazený na ministerstvo vnitra, předseda korupční strany Dozimetr, nazval prezidenta Putina masovým vrahem. Tato persona simplex hodnotí výsledky jednání Trump - Putin. Tato nula z české kotliny uráží oba dva prezidenty. Divím se, ale vlastně se nedivím, při jeho inteligenci, že nenazýval masovými vrahy i jiné americké prezidenty, například George Bushe mladšího.
Nebojte se, pane Rakušane, už je čas. Volby se blíží. A jak sdělilil prezident Putin prezidentu Trumpovi, korespondenční volby vytvářejí podmínky pro podvod. Ale ani tak vám to nepomůže. Zdroje Fox News, X.
Tři velmoci se musí nějak domluvit a zajistit bezpečí na této planetě. Těmito velmocemi jsou USA, Ruská federace a Čínská lidová republika. Podle hesla férovost si vynuť bude válka na Ukrajině ukončena.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV