Vladimír Ustyanovič: Bouře nad Strakovou akademií a nedůstojné chování důstojníka na Hradě

V hlavní roli, bohužel záporné, byla ministryně obrany Jana Černochová, a to z několika důvodů, které nebudu detailně rozebírat, například zvací dopis, nebo smlouva mezi ČR a USA. Jako prioritu a varovný signál nejvyšší důležitosti bych považoval, že náčelník generálního štábu České republiky generál major Řehka podal abdikaci z funkce do rukou premiéra Petra Fialy. Ten ji sice nepřijal a když se podíváme zpětně, tak na ministerstvu obrany, kterému šéfuje Černochová, se postupně vytváří vysoce třaskavá směs, která může mít demoliční účinky, zejména personální. V minulosti mohu vzpomenout na odchod šéfa vojenské policie, který díky paní Černochové rezignoval, nepolemizuji o příčinách. A poslední návrh personálního génia paní ministryně, že odvolá ředitele Ústřední vojenské nemocnice (prof. MUDr. Miroslav Zaoral, špičkový lékař a manažer).

Kdo to je paní Černochová? Mohu pouze citovat vyjádření MUDr. Jana Hnízdila. "Je nemocná, těžký narcismus, prvky sadismu, deprivantka, traumata z dětství, pohrdavá, maligní narcismus s příměsí sadismu, autoritářský absolutismus, získaný pocit megalomanie a nesnáší kritiku." Položím jednoduchou otázku. Vojenští velitelé na různých stupních musí absolvovat psychologickou přípravu a také psychologické testy. Tím nechci nabádat, aby takzvaní volení zástupci lidu toto absolvovali, protože by se mohlo stát, že Poslanecká sněmovna by byla zredukována na polovinu. U paní Černochové včetně jejích hysterických reakcí to vidím jako bezpečnostní riziko, dokonce i svým způsobem jako ohrožení státu. Poznámka, psychiatr docent MUDr. Miroslav Plzák prohlásil, že jediná léčba hysterie je útěk a nad touto diagnozou by se měl zamyslet předseda vlády Fiala. Takový ministr obrany, jako je výše zmíněná Černochová, je nejlepší dárek pro Putina, protože tato osoba v případě, že nebude vyměněna co nejdříve, dokončí personální rozklad české armády zevnitř.

Další bombou byla cesta a setkání prezidenta Petra Pavla s vůdcem sudetoněmeckého landsmanšaftu Berndem Posseltem, kterému předal vyznamenání. Bude mi asi navždy utajeno, proč to Petr Pavel předal největšímu revanšistovi. Některé jeho kroky raději ani nechci pochopit. Prezidentův projev v Terezíně je nepochopitelný a nevysvětlitelný, cituji "musíme přijmout zodpovědnost za činy, které spáchali naši předkové". Mohu se pouze domnívat, že jeho otec by mu za tento výrok dal pár facek. Za další nevím, ale mí předkové včetně otce a bratrů z babiččiny strany bojovali za 2. světové války proti německé nacistické zrůdě, bohužel v té válce také padli, to je ta zodpovědnost za činy? Pan prezident by měl nést zodpovědnost, aby nás netahal do války, která není naše a měl by pochopit, že prioritou všech lidí je mír. A bláboly, že v Afghánistánu se bojovalo za Prahu, což rád pronášel exprezident Zeman. Poté pasáci koz z Talibanu vypráskali nejsilnější armádu světa, která prchla v rekordním čase a nyní stejné bláboly slyšíme od našich válečníků, kteří mají zkušenosti s počítačovými hrami, že na Ukrajině se bojuje za demokracii. Bohužel někomu tento stav vyhovuje a hlavně někdo na tom hodně vydělává. Určitě to nejsou obyčejní Ukrajinci, kteří jsou odkázáni žít ve svých městech a vesnicích. Prezident Pavel vysvětluje nevysvětlitelné ještě více nevysvětlitelnějším, což odpovídá jeho horizontu vidění a poznání.

