Vladimír Ustyanovič: Copak je to za prezidenta?

Jsem přesvědčen, že tento krok by neudělala prezidentská osobnost, jako byl Václav Havel a Miloš Zeman, který to společně deklarovali v mediálních vyjádřeních s exprezidentem Václavem Klausem. Tím myslím, že by podepsali plnou valorizaci penzí podle 14 let platného zákona. Nebudu komentovat, na co mají důchodci nárok podle tohoto zákona a rovněž nebudu komentovat protiprávní, až protiústavní kroky naší Fialovy vlády. Nabízelo se několik možných řešení tohoto problému.

Prezident Pavel se stylizuje do role Václava Havla. Nerozumím tomu, protože Václav Havel, ať máme na něj jakýkoliv názor, byl bojovníkem proti komunismu. Tehdejší rozvědčík Petr Pavel přitom bojoval proti bojovníkům proti komunismu. Proto se divím, že paní Havlová z té trapné inaugurace neodešla. Další rána mezi oči bojovníků proti komunismu, kdy při státní návštěvě u polského prezidenta Dudy předali Petru Pavlovi vzácnou známku k výročí Charty 77 a nazvali ho druhým Havlem. V tu chvíli se kamarád Václava Havla, nejen z mokré čtvrti, ale i z disentu se musel pan Pavel Landovský pozvracet v hrobě.

Co mě nenechává klidným je, když pan prezident deklaruje, že pojede, respektive poletí na Ukrajinu s prezidentkou Slovenské republiky, Zuzanou Čaputovou. V případě, že by toto nastalo, tak by přivodil bezesné noci ochranným službám prezidentů dvou států. Navenek to vypadá jako námět pro černou komedii roku. Tento výrok musel vzbudit úsměv mnoha státníků po celém světě a věřím, že mnozí kritici plédují, aby prezident Pavel vrátil diplom z vysoké vojenské školy.

Nemyslím si, že by se na Hrad vrátila pravda, protože od novodobého prezidenta jsme slyšeli tolik lží a urážek, zejména vůči svým předchůdcům, že z tohoto prezidenta mám hodně zvláštní pocit. Jeho vyjádření na adresu účastníků demonstrace 11. 3. 2023 na Václavském náměstí, že jsou to lidé, kteří nechtějí naslouchat, ale chtějí bořit. Rád bych odpověděl, že přes 100 tisíc lidí je zaměřeno jako prezident, protože úkolem vojáka je bořit a poslouchat. Nikoliv tvořit.

Výstřelem do černého jsou eurobyrokraté přesvědčeni, že pohnali prezidenta Putina k soudu do Haagu. A jaká je skutečnost? Byl to zase výstřel do tmy. Jak pravila poslankyně Kateřina Dostálová ve svém tweetu „Amerika a Rusko společně provozují mezinárodní kosmickou stanici. Amerika a Rusko společně neuznávají jurisdikci Mezinárodního soudního tribunálu v Haagu. Naši politici jsou společně za pitomce prázdných gest a proklamací." Slovenský předseda nejvyššího soudu a bývalý ministr spravedlnosti Štefan Harabin popsal možnosti Haagského tribunálu: Jeho právní síla je nulové hodnoty, není vázaný na konkrétní válku a vznikl jako politická propaganda. Neratifikovali ji Rusko, UA, USA, Čína, Izrael, Indie, Irán, Turecko, Indonésie a dalších 48 států. A perličku na závěr, v roce 2018 hrozily Spojené státy Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu zatčením jeho soudců za obvinění související s válkou v Afghánistánu. Invasion act, který chrání americké volené zástupce a vojenský personál před trestným stíháním tohoto soudu. Tento zákon umožňuje použití vojenské síly na vysvobození amerického občana, nebo občanů jejich spojenců držených na území jakéhokoliv státu. Mimo jiné, prezident Trump dokonce schválil sankce proti členům tohoto soudu, když chtěli vyšetřovat válečné zločiny Američanů v Afganistánu.

Hudební kritik Jiří Černý po okupaci Československa v roce 1968 prohlásil: „Potřebujeme znát ošklivou pravdu, protože z krásné lži nám nová naděje nevyroste." Moudrá slova v nadčasovém formátu bohužel naplňují skutečnost, že český národ bude opětovně bojovat o vládu věcí svých, aby se do rukou Čechů navrátila zpět. Bohužel jsme teď zavalováni lžemi jako horník ve štole, ze které se sám nedostane a tyto lži jsou nám vnucovány jako jediná pravda. A co je nejtragičtější? Že mají charakter vertikály.

Doslov. Čínský prezident Si Ťin-pching předložil 11 bodů mírové smlouvy znesvářeným stranám. Od pondělka, včetně úterka, jedná tento prezident s prezidentem Ruské federace, Vladimírem Putinem. Věřme a modleme se, že mírové návrhy budou alespoň částečně akceptovatelné pro obě bojující strany. Bojů už bylo dost. Jediní, komu se to nebude líbit, jsou pravděpodobně určití demokraté ve Spojených státech.

