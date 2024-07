Vladimír Ustyanovič: Děkuji Vám, vážený pane premiére Viktore Orbáne!

Dovolím si zopakovat nejvýznamnější události posledního období. Maďarský premiér Orbán se vydal jako jediný ze státníků v době předsednictví na mírovou misi. Úvodem jednal s prezidentem Zelenským o možnosti mírových jednání na Ukrajině. Po tomto setkání prezident Orbán pokračoval na setkání s prezidentem Ruské federace Vladimírem Putinem. Jak se říká, první vlaštovka jaro nedělá, ale jediný Orbán měl odvahu na zahájení této mírové mise.

Následně pokračoval Viktor Orbán na setkání s čínským prezidentem Si Ťin-Pchingem. Některé z bodů jednání zveřejnil na síti X. Další zajímavou událostí byla setkání ukrajinského ministra zahraničí Kuleby s čínským ministrem zahraničí Wang Yingem, který mimo jiné prohlásil, že Čína vždy věřila, že je ve společném zájmu všech stran brzké příměří, ukončení bojů a hledání politického řešení a bude i nadále stát na straně míru a dialogu.

Domnívá-li se někdo, že cesta premiéra Orbána nebyla důsledně a detailně vykomunikována s tajnými službami Ruské federace, Spojených států, Turecka, Číny, centrálou NATO, tak je velice naivní. Tím, že tajné služby hrají šachové partie mnoho tahů dopředu, tak s vysokou pravděpodobností koordinovaly setkání premiéra Orbána s exprezidentem Donaldem Trumpem. Nezdařený atentát na exprezidenta Trumpa, o kterém nechci spekulovat, a výběr viceprezidenta J.D. Vance dává významný signál, jak říká náš významný signalista, že Spojené státy nemíní nadále platit válku na Ukrajině. Zajímavé je, že turecký prezident Erdogan podpořil premiéra Orbána v jeho mírovém úsilí, a navíc premiér Fico prohlásil, že kdyby byl zdravý, tak se zúčastní mírové mise současně s premiérem Orbánem.

Poznámka pod čarou, premiéra Orbána přijali veškeří významní státníci, od Číny přes USA po Turecko. Českého premiéra Fialu nepřijali ani v Nigérii. Přitom indický premiér Módí jednal s prezidentem Putinem o dodávkách sofistikovaných zbraní a hospodářské spolupráci mezi Ruskou federací a Indií. Je pravdou, že se zoufalý Petr Fiala v Indii nechal zvěčnit, jak přede na nějakém kolovrátku. Tak se ptám, nechcete si sbalit kufry, premiére Fialo? Vždyť se trápíte stejně, jako donedávna Joe Biden. Nebo máte jiné zadání?

Aktuální událostí je Ukrajinou zastavená dodávka ropy do České republiky, Maďarska a na Slovensko. Není mi jasná politika Fialovy vlády, která na úkor českých občanů posílá na Ukrajinu možné i nemožné. Ta se nám odvděčila tím, že zastavila dodávku ropy. Přikláním se k názoru Jindřicha Rajchla, ani jeden náboj na Ukrajinu, což koresponduje se stanoviskem Viktora Orbána a slovenského premiéra Fica.

Jaké je řešení? Jak sdělil profesor Petr Drulák, zastavit kamionovou dopravu z Ukrajiny přes Slovensko a Maďarsko. Dalším řešením je přestat dodávat Ukrajině elektřinu ze Slovenska a Maďarska jako reakci na vydírání Zelenského režimem. Jak psal Kyjev Post, ztrojnásobil se počet Ukrajinců, ochotných vzdát se území pro ukončení války. Podle britské stanice BBC je už Zelenský ochoten jednat s Rusy. Boje by měly skončit do konce roku. Jak řekl starosta Kyjeva Vitalij Kličko, Zelenský bude muset uspořádat referendum kvůli jednání o míru (Echo24). Věci se zřejmě pohnuly ve prospěch mírových jednání.

Podle profesora Sachse bylo cílem USA a Evropské unie rozparcelovat Rusko pro jeho zásoby nerostného bohatství. A to se nějak nepodařilo. Ukrajina válku prohrála a s ní celá Evropská unie. Jsem bytostně přesvědčen, že zastavení bojů ušetří desetitisíce lidských životů. Ukrajinci, žijící na Ukrajině, jsou odvodovými komisaři loveni jako divoká zvěř. V případě, že by vnímali vlasteneckou povinnost bojovat ve spravedlivé válce, nemávali by v České republice žlutomodrými vlajkami a šli by bojovat.

Vnímám, že režim Zelenského je nesvobodný, adoruje válečné zločince, jako je Bandera a Šuchevyč. Proto polské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že pokud Ukrajina nepřijme v plném rozsahu zodpovědnost za Volyňský masakr, může zapomenout na přístupová jednání do Evropské unie.

Věřím, že exprezident Trump se svým kandidátem na viceprezidenta J. D. Vancem ukončí válečné běsnění nejen na Ukrajině. Ukrajina je pro Američany druhý Afghánistán, kde ale nepadl jediný americký voják. Veškeré sankce likvidují Evropu, která se propadá do absolutní bezvýznamnosti, a posilují Ruskou federaci.

Závěrem bych rád citoval klasika světové literatury Ernesta Hemingwaye: "Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země."