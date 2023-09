Vladimír Ustyanovič: Jediný boj, který je povinný, je boj za mír neboli nevyzpytatelné cesty Joea Bidena

reklama

Prezident John Fitzgerald Kennedy diskrétně konzultoval s francouzským prezidentem Charlesem de Gaullem, zda se mají USA zapojit do konfliktu ve Vietnamu. Ten mu odpověděl třemi slovy "Je to džungle". Když pomineme, že Vietnam neboli takzvaná Indočína byla francouzskou kolonií, tak de Gaulle tím chtěl sdělit, že Vietnamci bojují za národní identitu a způsob života. Později se tomu říkalo národně osvobozenecké boje národů, které se chtěly vymanit z kolonialismu. Teď, světe div se, přijede do socialistického Vietnamu nejvyšší zástupce Spojených států prezident Joe Biden a v hlubokém předklonu předkládá vietnamskému národu návrh na strategické partnerství. Toto je ukázka vrcholného pokrytectví - Američané se svými spojenci během války zabili více než milion severních Vietnamců. Vietnamci netrpí ztrátou paměti jako mnozí Češi, věřím, že možná přivítají některé obchodní nabídky, ale předpokládám, že to bude asi tak vše. Na výše uvedeném setkání proběhl nechtěný komediální skeč během tiskové konference. Joe Biden sám uvedl, že pouze poslouchá rozkazy a na dotazy bude odpovídat jen těm novinářům, které má uvedené v papírech. Poté během jedné z odpovědí jeho tisková mluvčí vypnula mikrofon a oznámila konec tiskové konference, zdroj Daily Mail. Tak teď nevím, zda nejmocnější muž planety, který je řízen svým aparátem, je větší hrozbou pro svět než původce agrese na Ukrajině, Vladimír Putin.

Další kalich pokrytectví museli vypít občané, když manželka prezidenta Zelenského, Olena, svolala první dámy do Kyjeva na opulentní hodování, kde šampaňské teklo proudem. Tohoto velkorysého mejdanu, který platíme asi my všichni z Evropské unie, se účastnila i manželka našeho prezidenta Ostudy. Kyjev žije společenským životem, všechno funguje, je to vlastně bezpečné území, oproti tomu na Doněcko a Luhanskou republiku dopadají granáty, rakety a střely, takže lidé nevystrčí ze sklepa ani nos. Tito lidé nejsou žádní vzbouřenci, jen chtějí mluvit svým rodným jazykem a zachovat svou vlastní kulturu. Dvě šílenosti prezidenta Zelenského. Jednou z nich je žádost, aby státy Evropské unie vydávaly zpět mladé muže, kteří utekli a pro které je připraven povolávací rozkaz, aby plnili svou vlasteneckou povinnost a položili životy v nesmyslné válce za zájmy ukrajinských zkorumpovaných oligarchů. Jsem rád, že se tomu tak neděje, pouze bych přivítal, kdyby Ukrajinci, kteří spáchali závažný trestný čin, byli předáni do rukou ukrajinských úřadů. Těch vražd už bylo dost. Dále bych byl rád, kdyby sociální podmínky pro české občany byly preferovány před cizinci, kteří jsou tady hosté, tudíž by se měli chovat jako na návštěvě. Druhou šíleností bych nazval zřízení tajné služby, která bude likvidovat doslova a do písmene takzvané zrádce Ukrajiny. Zelenskyj se inspiroval izraelskou tajnou službou Mosad, která je součástí vnější rozvědky a proslavila se některými únosy, atentáty, které souvisely s bezpečností státu Izrael. Co je podstatné, o každé akci Mosadu rozhoduje premiér na základě návrhu ředitele Mosadu, zdroj Jana Bobošíková. Nedovedu si představit, jaké bude kritérium pro tento způsob likvidace potencionálních politických odpůrců. Myslím si, že je to čirá zoufalost.

Tehdy kandidát na prezidenta, herec a komik Volodymyr Zelenskyj, explicitně prohlásil, že v případě vítězství ve volbách jako první zastaví válku na Donbase. Byl jsem tehdy v Kyjevě a většina prostých lidí mu věřila. Po tom, co udělal, mohu spekulovat, že to byl volební podvod proti svému národu, který si přál mír. Summit G20 v Indii nebudu rozebírat. Mohu pouze konstatovat, že účastníci ve svém závěrečném resumé neřešili, kdo je agresor, pouze obecně vyzvali k mírovým jednáním. Státy G20 potřebují více Čínu a Rusko než zkorumpovanou Ukrajinu, ač jí pořád slovně vyjadřují podporu. Poznámka pod čarou - jak na Rusko působí sankce zejména Evropské unie? Do předválečné doby byla německá ekonomika pátou největší ekonomikou světa. Nyní ji vystřídala Ruská federace.

A teď další pokrytecká Odyssea, jak neodebíráme ruskou ropu. Česko dováží ropovodem Družba z Ruska stále více ropy. Letos je to 65 %, loni 55 % a dříve to bylo ještě méně, zdroj státní společnost MERO. Že by nám pánové Fiala a Síkela lhali? To určitě není možné. Další zajímavostí je, že rafinerie v EU se snaží dovézt z Ruska co nejvíce ropy kvůli obavám z výpadku tranzitu přes Ukrajinu.



Prezident Ostuda pojede s bakalářem Lipavským na 78. zasedání Valného shromáždění OSN do New Yorku. Kdysi jsme měli předsedu Valného shromáždění Jana Kavana, nyní se tam řítí naše delegace, sportovní terminologií řečeno, nejnižších vah. Setkají se tam určitě s těžkými vahami světové diplomacie a věřím, že přísloví "Mlčeti zlato", bude to nejlepší, co mohou udělat. Nedej bože, kdyby se potkali s některými republikánskými senátory, nedovedu si představit jejich reakci na výrok Pavla, že exprezident Trump je odporná bytost. Po případném vítězství Trumpa v prezidentských volbách předpokládám, že Pavel zase začne jezdit do Moskvy. Je pravdou, že tuto částečně nevolenou partu můžeme vnímat jako volný pád české ekonomiky. Příkladem jsou naše zbrojní zakázky. Proč bychom neměli akceptovat nabídku Švédska, která je nesrovnatelně výhodnější než nákup stíhaček F-35 od USA? Nabízí se dvě vysvětlení. První, to, že nikdo z vládních činitelů neřeší drahý provoz F-35, může být dáno tím, že se počítá, že poletí jenom jednou. Druhé vysvětlení, které také vyšlo ze sítí, je, že kdyby ODS a nejspíš i celá pětikoalice přišla o dohodnutou provizi, nemusela by se vzhledem ke svým "úspěchům" příštích voleb ani účastnit.



Závěr: Dobré časy vychovávají hloupé lidi, hloupí lidé dělají špatné časy, špatné časy produkují silné lidi, silní lidé vytvářejí dobré časy.



