Vladimír Ustyanovič: Marian Jurečka, likvidátor strany lidové, a jeho Kainovo znamení

Jak pravil senátor Jiří Čunek, měl by odstoupit a mělo by se vyměnit vedení lidovců. Toto by byl záchranný kruh pro Lidovou stranu, která je po krk ve vodě, šlape vodu a přitom salutují a tváří se, že se nic tak vážného nestalo. Dovolím se podívat na nedávnou historii Jurečky. Je vědecky prokázáno, že lidé se nemění, a taky se nemůže měnit Jurečka.

Dne 14. 6. 2020 na sociální síti přibyl bezvýznamný komentář glosátora Petra Paulczyňského, který se vyjádřil k demonstrantovi proti policejnímu násilí před americkou ambasádou, že vypadá jako primát. Zatím nikdo nepopřel Darwinovu teorii, že člověk pochází z opice, a někteří členové našeho druhu se jim více či méně podobají, někdy inteligencí, někdy chováním, ale co musím říct, že tito primáti dodržují nepsané zákony v rámci smečky, nemají potřebu destrukce, boje s ostatními druhy, tvory jiných společenstev.

Této myšlenky se chopil nedoceněný ambiciózní Jurečka a rovněž, což proběhlo v době, kdy ve Spojených státech v této době řádila Antifa. A co udělal Jurečka? Jako neřád-ný katolík podal trestní oznámení, na osmdesátiletého důchodce Petra Paulczyňského, asi aby se zviditelnil před papežským stolcem. Z veřejných zdrojů je známo, že uvedl nejen jeho jméno a osobní údaje, ale jako správný charakterově deficitní jedinec neuvedl jméno svého advokáta, přes kterého to podal.

Mohu se domnívat, že jeho názorové proměny jsou přímo úměrné jeho deficitu charakteru. Uvážím-li, že není rozdílu mezi velkým a malým udavačem, co se týká charakteru daných jedinců, ale výsledek může být fatální. Jako příklad mohu uvést parašutistu Karla Čurdu, který gestapu prozradil úkryt svých kolegů, českých parašutistů v Praze, v kostele sv. Jakuba v Resslově ulici, za mrzký peníz.

Touha po moci asi zatemnila Marianu Jurečkovi mozek, protože vyhlásil kandidaturu na hejtmana Olomouckého kraje. Souběžně vykonává práci poslance. Jak sdělil Echu 24, bude to stíhat levou zadní. Kdyby si Jurečka přečetl knihu Ladislava Mňačka Ako chutí moc, tak by mu to asi nepomohlo.

Jak psal ve své knize Mocenská posedlost profesor MUDr. František Koukolík, DrSc., proto jsou psychopati v politice úspěšní, protože zdůvodní i nezdůvodnitelné a vysvětlí nevysvětlitelné ještě nevysvětlitelnějším způsobem. Jak praví profesor Koukolík, neúspěšní psychopati skončí většinou ve vězení, tak je otázkou, kam míří Marián Jurečka. Nechápu, ale vlastně chápu, proč nepodal panu Paluczyňskému ruku místo podání trestního oznámení.

Marian Jurečka ve svatém zápalu nenávisti k Andreji Babišovi soptil jako Etna díky dotacím pro Agrofert, který je ve svěřenském fondu. Tak se podívejme, kolik čerpá Jurečkovic rodina na dotacích. Lukáš Jurečka dostal 22 dotací - 295 milionů korun. To je ten bratr, kterého navštívil premiér Fiala v jeho soukromém kravíně, kde se zabalil do takového neoprenu, aby si nezašpinil premiérské lakýrky, kdyby náhodou šlápl do kravího trusu. Zajímalo by mě, zda stát vytváří takové podmínky pro všechny soukromé chovatele, jako pro Jurečkovic rodinu.

Jenom poznámka pod čarou, dotace pro Čapí hnízdo byla schválena v částce stopadesát milionů korun v době, kdy hejtmanem byl člen ODS Petr Bendl. Kontrolní mechanismy neselhaly, jak ve vertikální, tak horizontální linii. Připomíná mi to kauzu Vrbětice, kdy se po dvanácti letech vyspekulovalo, že výše zmiňovanou prachárnu vyhodili ruští agenti. Nevím, jak se jmenovali, asi Čuk a Gek.

Závěr: Předsedovi lidovců určitě nejde v první řadě o peníze, ale o "blaho českých občanů". Veškerý majetek přepsal na manželku a dotace pobíral jeho bratr, soukromý zemědělec. Když takzvaně nejde o peníze, tak vždy pro ty politické parazity jsou peníze na prvním místě. A to nehovořím o neziskovkách premiéra Fialy, který řeší práva barmských žen na úkor práv žen českých. Znám spoustu slušných členů strany lidové, tak pokládám otázku, zda tato strana má šanci nadále existovat v této podobě a pod tímto vedením.

PS: Každá ryba smrdí od hlavy.

