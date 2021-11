Vladimír Ustyanovič: Politické střepy aneb Criminals - zločinci pod ochranou státu

reklama

Proč nebyly nabízeny autoritami generické léky, které prokázaly při virových nákazách, popřípadě epidemiích, 99% účinnost. Proč nebyly nabízeny v prvopočátku této tzv. epidemie zejména ohroženým skupinám, jako jsou senioři nebo obézní lidé, kteří měli další přidružené choroby, jako je například cukrovka, hypertenze apod., megadávky vitamínu C, vitamínu D, selenu atd. Tím začal nástup epidemie v prvním roce. Poté nastal boom zázračných vakcín, které za epidemií udělaly tečku. Zázračná tečka se nekonala, očkovalo se jako o závod, parafráze: „Proč se tak hodně očkuje? Protože máme epidemii. Proč máme epidemii? Protože se tak hodně očkuje!“ Náš vzor je Izrael, po třetí dávce padají lidi jako mrtvé mouchy.

Nyní se vrátím k podstatě problému. Srovnáváme se s největšími blby, je to, jako by maminka Adamu Vojtěchovi řekla: Jak to, že jsi přinesl ze školy známku čtyři mínus? A on jí hrdě oznámil, že Ivan Bartoš měl pětku. Proč se nemůžeme srovnávat a učit se od Švédů, kteří neměli uzavřené školy, kteří neměli uzavřené restaurace, kteří neměli uzavřené průmyslové podniky, a jejich ekonomika šlapala na plný výkon? Unavuje mne neustálá polemika. Proč se neposlouchají názory špičkových specialistů, jako je prof. Beran, prof. Žaloudík, prof. Turánek a prof. Drbal. Jeví se nejpravděpodobnější vysvětlení, a tím je nejjednodušší cesta. Morální kreatura Adam Vojtěch, bývalá sekretářka Andreje Babiše, s koulema - vlastně bez koulí, stojí s rukama ve tvaru kosočtverce, který jsme ryli do školních lavic, když jsme chtěli vyjádřit „úctu“ danému učiteli, tak toto individuum by mělo stát před mezinárodním tribunálem, ale k tomu se dostanu v další části.

Objednání vakcín pro 5tileté děti bylo důvodem podání žaloby dvou pediatriček, MUDr. Jitky Chalánkové a MUDr. Aleny Dernerové, k mezinárodnímu soudu. Pokus o genocidu jsme v Československu ani v České republice neměli. Tento šílený byznys, který vnímáme jako souboj mezi vakcinační a testovací lobby, je asi nejlukrativnější na celé zeměkouli. Na jedné straně slovenský Maďar a plukovník Primula, na straně druhé Omar Šerý a spol. Plukovník Primula, kdyby měl trochu vojenské cti, tak za úsvitu, po delší meditaci, přiloží hlaveň pistole ke spánku a udělá jediný správný pohyb. Tím by se vyřešil problém s jedním státním vyznamenáním a ubyla by nepříjemná povinnost pro prezidenta Zemana. Tito obchodníci se zdravím, společensky nebezpečná skupina, nás přivádí do padesátých let. Kdyby to byli opravdu odborníci, tak nezkoumají jednotlivé mravence, ale zkoumají celý systém chodu a fungování mraveniště. (parafráze)

Mnohdy si připadám jako v panoptiku. Do médií je často zván psychopat Jaroslav Flégr, latentní zoofil, který hledá parazity v různých kočičincích je pouštěn do médií s katastrofickými scénáři, ve kterých se to jen hemží mrazáky plnými mrtvol. Soudím, že by mu spíš slušela svěrací kazajka. Redaktora, který ho tam pozval, bych vyhodil na hodinu s trestním oznámením za šíření poplašné zprávy přilepeným na zadku.

Ušmudlaná, upocená, nehygienická hlavní hygienička Pavla Svrčinová nabulíkovala bulíkovi Janu Hamáčkovi myšlenku, kterou může akceptovat člověk, který má místo mozku lančmít, a to je, že do zaměstnání mohou chodit pouze lidé, kteří prokáží svou bezinfekčnost. Tento myšlenkový gigant to prezentoval na vládě jako zlepšovací návrh - návrh, jak zlepšit sociální situaci v česku. Klasický sociální demokrat, kudy chodil tudy krad.

Plně chápu, že lékaři všech oborů se dívají na kolegyně, které přijaly místa na hygienických stanicích s velkým despektem, z důvodu nejneschopnějších nebo nejlínějších pracovníků. Kdysi se staraly o čistotu vody v bazénech, do kterých načůrali cikáni, popřípadě doporučily nekoupat se v místních kačácích. Nyní mají skoro totalitní moc nad našimi životy.

Nyní bych se rád vrátil k Adamu Vojtěchovi, který tvrdě pléduje po vzoru Rakouska za zavedení lockdownu pro neočkované. Tento intelektuál, ale debil, se asi zhlédl ve svých velkých vzorech jako je Adolf Eichmann a jeho rakouský kolega s pověstným knírkem prosazující konečné řešení. Teď už nám zbývá, aby neočkovaní mohli projít bránou s nápisem "Arbeit macht frei".

Doslov

Mezi utajované skutečnosti patří, kolik je naočkovaných poslanců a senátorů. Mezi utajované skutečnosti patří, kolik je naočkovaných soudců a státních zástupců. Pravidlo pro plebs, zdravotní stav každého občana může znát každý pingl.

Závěr

Jak se nedostat do nemocnice, protože někdy je to pro nemocnice výhodné. Pozitivní není nemocný, domácí léčba s dostupnými léky jako je například Imunor a lék kterým se léčil prezident Trump - Bamlanivimab. Tyto by měly být dostupné u každého praktického lékaře, ale to by neměli vakcinační jehovisti svůj byznys. Samozřejmě to je zjednodušený pohled, ale s prominutím kec, že dvě dávky vakcíny jsou zárukou proti těžkému průběhu, už byl dávno vyvrácen. Jeden z mnoha příkladů, lékař po třetí „posilující dávce“ je na ventilátoru.

Osobní názor

Jako občané bychom si měli zvolit, zda v čele armády ovcí bude lev, nebo v čele armády lvů bude ovce. To bych viděl jako celospolečenské dilema směrem k budoucnosti českého národa.

