Vladimír Ustyanovič: Posilvestrovské politické střepy – Názorová revoluce plukovníka Prymuly

Nedivím se tomu, teď trošku odbočím, kdysi lékaři, kteří šli pracovat na hygienu, měli statut nejhloupějších a nejlínějších lékařů, protože jediné, co dělali, bylo to, že zjišťovali, kolik je načůráno v bazénech, jestli v přehradách nejsou sinice a jestli se děti na táboře podělaly ze salmonely nebo se jednalo o běžný očistný proces.

Nyní se vrátím k revolučnímu obratu plukovníka Prymuly. Pan plukovník zjistil, že není třeba vakcinace. Nechci říci opsal, ale možná ztotožnil se s metodou docenta Josefa Černého, bývalého primáře urologie Fakultní nemocnice Ostrava, který prohlašoval na základě vlastních zkušeností, cituji „Když se člověk přežere, tak to má charakter slabé chřipky“. Jak je všem virologům jistě známo, chřipka je virové onemocnění a když tuto metodu (jistou formu autoimunizace) použijeme v pravidelných intervalech a často, tak je vysoce pravděpodobné, že se jakéhokoliv viru, i zmutovaného, zbavíme. Důkazem toho je to, že plukovník Prymula údajně zrušil svou živnost na pohřebnictví. Osobně bych nenazýval plukovníka Prymulu Reinhardem Prymulou, použil bych spíše jméno Adolf, nikoliv toho šílence s knírkem, ale Adolfa Eichmanna, který měl rovněž významný úkol plošného charakteru, za což po válce dostal studijní pobyt v Argentině do doby, než ho popravilo izraelské komando. U plukovníka Prymuly mi chybí dodržení slova. Např. děti půjdou do školy, i kdyby měla vybuchnout jaderná elektrárna. Dalším je kritérium pro rozvolnění je reprodukční číslo, které dnes nemá žádnou váhu.

Věřím, že plukovník Prymula dělá vše nezištně, v zájmu zdraví občanů, ale jestli ty nezištnosti nebudou mít charakter takové malé genocidy strachu. Jak jsem četl v jednom určitě dezinformačním médiu, jeho velkým vzorem byl generál Augusto Pinochet, protože cílem každého plukovníka je stát se generálem.

Český národ je flexibilní, a když se mu vysvětlí výhody netestovaného očkování, tak to bude určitě akceptovat. Městská policie v Praze již dříve zaznamenala do statistiky, že někteří lidé už k tomu spontánně přistoupili a vakcínu si píchali přímo do žíly, pouze chtěli po strážnících doplnit jehly a rukavice.

Nyní přejdu na vážnou notu v následujících otázkách. Demokracie je od slova démos – vláda lidu. Tak se ptám, když se americký občan, známý režisér Oliver Stone, mohl nechat naočkovat vakcínou Sputnik V, která není geneticky upravená, proč obyvatelům Evropy není umožněno vybrat si vakcínu, které věří? Z toho vyplývá další otázka. Proč si nemůžeme, respektive ti, kteří mají zájem o očkování, koupit vakcínu dle vlastního uvážení a musíme jako za hluboké totality akceptovat rozhodnutí novodobých bolševiků? Cena vakcíny určené eurounijním komisariátem má hodnotu dvou piv, jaká to může být kvalita?

Šílený ministr zdravotnictví Německa navrhnul, že by do restaurace mohli pouze očkovaní. Něco podobného už tady bylo. Jaké značky budeme mít na hubertusech teď?

PCR testy jsou obyčejnou lumpárnou. O tom informoval americký patolog, jehož firma je vyrábí a prodává, a prohlásil, že s tímto se musí skončit. Z pozitivně otestovaných má méně než 3% živý virus, takže méně než 3% je infekčních. Při studiu statistiky nahodilosti je každému začátečníkovi jasné, že tedy PCR test můžeme nazvat ruskou ruletou. Kdo sem tam navštívil kasino a vsadil na černou, ví, že může vyjít 8x červená. A tomu odpovídají výsledky PCR testů. Jak sdělil docent Balík, někdo si za 3,5 mld korun namastil kapsu. A já jen dodávám, z peněz daňových poplatníků, přitom testy nemají seriózní vypovídající hodnotu. Absolutně zastávám názor doktorky Zelené a profesora Berana, že lidé mají jít na testy, až když mají příznaky.

Čeští občané, zejména starší, nejsou hloupí, proto některá opatření bojkotují. Proto se i na vojně říká „Blbé rozkazy zanikají samy“. U kariéristy Blatného to asi nebude fungovat nikdy. Proč se řídíme podle nějakého chcíplého PESa, když pan profesor Beran jasně sdělil, jaké parametry by měly vypovídající hodnotu? Jedná se o počet nově hospitalizovaných za jeden den, počet propuštěných z nemocnice, celkový počet hospitalizovaných a zemřelých, to vše v daném dni. Jestli nechce zodpovědný ministr, tím myslím pošuka Blatného, dané parametry akceptovat, tak by měl sedět v base s dalšími blázny Flegrem a Hamáčkem a jejich mrazáky plnými mrtvol.

Na závěr bych chtěl doporučit genocidním šílencům, aby zavedli statistiku s položkami „zemřel na očkování“, „zemřel s očkováním“ a „zemřel na neposkytnutí zdravotní péče“.

Pokud je mi známo, tak každý lékař skládá Hippokratovu přísahu. Připadá mi úděsné, když lékař podmíní ošetření pacienta PCR testem, i když ten má čtyřicítky horečky a není schopen pohybu. Vím o minimálně třech takových pacientech. V tu chvíli by měl někdo tohoto lékaře narvat do skafandru a kopnout do zadku a doručit na místo určení jako balík.

Plně vnímám, že je tady nový virus, nebezpečný virus, nechci to zlehčovat, ale akceptuji profesora Berana, že zdraví musí fungovat jako zdraví a ohrožené skupiny se musí chránit. Isoprinosine.

