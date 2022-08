Vladimír Ustyanovič: Předvolební prezidentská parodie

reklama

Nejmenovaný prezidentský kandidát a armádní generál může zúročit své nabité zkušenosti ve prospěch vlasti. Je asi zbytečné vzpomínat, že jméno své nadace Spolu silnější si vypůjčil od neúspěšné kandidátky Hillary Clinton. Není ostuda, že někdo nic nevymyslí a opisuje cizí myšlenky, ve škole jsme také opisovali.

Týká se to především předraženého nákupu letadel F-35, o kterých se vyjádřil Scott Ritter, zbrojní inspektor Spojených států: „Koupili jste si ta nejhorší letadla, co jsme kdy vyrobili, F-35 je pomalé, lehce radarem zjistitelné letadlo, jehož pilot je v boji v podstatě ihned mrtvý, nicméně F-35 mohou nést jaderné hlavice a jsou tedy dle nukleárních standardů platformou pro odpal jaderné zbraně, tudíž budou Ruskem hodnoceny jako jaderná hrozba a budete v případě nákupu nukleárním cílem pro Rusko."

V současné době byly tyto stroje uzemněny z důvodu poruchy. Čekám, že výše zmíněný prezidentský kandidát bude denně apelovat na vládu, zejména na modelku Černochovou, která objednala bez výběrového řízení tanky, které nemohou na naše mosty a letadla která nemohou na naše letiště a kritiky pak označila za ruské šváby.

Prezident je nejvyšší velitel ozbrojených sil. Od prezidentského čekatele bych očekával kritické dotazy, proč armádní vrtulníky Mi17 a Mi8 byly darovány na Ukrajinu, místo toho, aby byly použity při boji s největším požárem v historii ČR. Rovněž mě zarazil výrok prezidentského kandidáta, že nebudeme odebírat plyn a ropu z Ruska, protože tím podporujeme Putina. Tak nevím, na čí ropu jezdí jeho motorka, ale předpokládám, že zásadový člověk, jako je on, by si koupil elektrokoloběžku a na ní bude obrážet své zinscenované předvolební meetingy. Každý prezident by měl mít na čele vytetováno slovo MÍR. Je možná pravděpodobné, že to bude trošku jinak. Shlédl se v oligarchovi Zelenském, který má podobný outfit, a který posílá své lidi do mlýnku na maso. Možná by občany této země zajímalo, která vláda platí kampaň v dobré víře šíření demokracie, z transparentního účtu na netransparentní účet k tomu účelu vytvořené neziskovky. K tomuto bych doporučil využít zkušeností kmotra Víta Rakušana.

Všechny vyspělé státy by měly donutit znesvářené strany k jednání o míru. Každá strana něco ztratí, každý prezentuje jiný důvod, ale jednoznačným faktem je to, že všichni lžou. Historicky, každá válečná propaganda byla založena na lži. Markantní to bylo za druhé světové války. Je pravdou, že mnoho lidí nechce slyšet fakta, ale výklad si upraví podle toho, čemu chtějí věřit. V tom hrají hlavní roli hlavně lidské emoce a čím větší fanatik, tak stačí jedna sirka a požár emocí zlikviduje kulturní zemi, jakou bylo Německo před nástupem nacismu. Tyto metody fungují v jakékoliv době. Zdárným příkladem je upálení mistra Jana Husa.

