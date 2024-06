Vladimír Ustyanovič: Rakušanova sláva hoří jako prérijní tráva

Nejsem žádný novinový analytik, ale sloužil jsem deset let jako velitel speciální policejní zásahové jednotky s celorepublikovou působností. Pro upřesnění, prošel jsem školou ve Spojených státech u federální protiteroristické jednotky s nejvyšší zatýkací pravomocí. Jsem vysoce přesvědčen, že zanedbání a podcenění situace nikoliv řadovými policisty, ale vedením Policejního ředitelství města Prahy mělo tuto tragickou dohru, která čítala 14 obětí. Jak píšou na Echo24.cz, Matějček lže, Rakušan zamlžuje.

Dovolím si nastínit, jak by ten zásah měl vypadat. V první řadě po zjištění, že daný člověk je vrah, se měly zvednout všechny specializované útvary Středočeského kraje, Prahy, včetně zásahových a pořádkových jednotek. Vzhledem k výzbroji pachatele se mohly zvednout i zásahové jednotky z Brna, které by na majáky dojely za jednu hodinu do Prahy, popřípadě za dvě hodiny z Ostravy. Pořádkové jednotky, vyzbrojené dlouhými zbraněmi, mohly obsadit veškeré východy z metra a zadržet pachatele dřív, než mohl cokoliv způsobit. Dobře víme, že se tak nestalo. V případě, kdy by koordinace zasahujících policistů metodou rojících se včel obsadila obě dvě budovy, jak v Celetné ulici, tak i na Palachově náměstí, by pravděpodobně snížily a částečně eliminovaly efektivitu pachatele.

Znovu popíši časovou osu výše zmíněné tragické události. 21. prosince ve 13:15 našla kriminálka Středočeského kraje zastřeleného pachatelova otce. Od 13:15 policie pátrala po vrahovi. Ve 13:20 pražská policie zjistila, že hledaný má u sebe velké množství legálně držených zbraní. Současně se policie dověděla od pachatelovy matky, že míří do Prahy na Filozofickou fakultu. Dále ve 13:20 vysílá policie dvě trojčlenné hlídky do hlavní budovy FF. Před půl druhou vrah skutečně dorazil do budovy FF na Palachově náměstí. Minutu po něm i dva policisté. Za hodinu a půl začal pachatel ve čtvrtém patře budovy střílet. Podtrženo, sečteno, policisté měli dvě a půl hodiny na realizaci zastavení nebezpečného pachatele. Jak jsem uvedl již výše, bylo možné alespoň částečně této tragédii zabránit, při mnou již zmíněném nasazením policistů a prostředků.

Čekal bych od Matějčka, ne že mu cvaklo v hlavě, ale perfektní balistickou expertizu, která zbraň byla k jakému účelu použita. Proč Matějček lže, že pátrají po člověku, který jede do Prahy spáchat sebevraždu? Jak říká Matějček 9.ledna, že jde o člověka, tím zřejmě myslí pachatele, který má typově stejnou zbraň, jaká byla použita při vraždě kojence a jeho otce v Klánovickém lese. Pane Matějčku, co to je typově? Za tu dobu, jak výše uvádím, měly být už dávno zpracovány balistické expertizy, které by tuto skutečnost potvrdily nebo vyvrátily. Mohu říct, že při podobných tragédiích je balistika vždy zásadním důkazním prostředkem. Nyní nic takového není. Proč advokáti zastupující pozůstalé netrvají na provedení těchto důkazů? Proto se nabízí různé spekulace, že vrah v Klánovicích byl někdo jiný než vrah z fakulty. Další zajímavá zpráva z policejních zdrojů - policejní pes vedl policisty k ubytovně v Klánovicích, kde byli ubytováni Ukrajinci. Do dneška se nehovoří o matce mrtvého kojence z Klánovického lesa.

Ministr Rakušan lže v přímém přenosu jak na TV Nova, tak na ČT24, že policisté zjistili až v 16:00 hodin, jak tragická událost probíhala. Je to lež, protože už ve 13:15 středočeská kriminálka potvrdila vraždu pachatelova otce. Další lež jako věž Matějčka a Rakušana je, že si policisté nemohli projít kamerový záznam, protože se údajně jednalo o starý a nevhodný kamerový systém. Ve skutečnosti šlo o relativně moderní zařízení, což potvrdila děkanka a také krizový bezpečnostní manažer Univerzity Karlovy Zdeněk Kalvach. Odvádění pozornosti ministra Rakušana od této tragédie má jediné řešení. Vyvodit politickou odpovědnost formou rezignace na funkci ministra vnitra, odvolání policejního prezidenta Martina Vondráška a policejního ředitele hlavního města Prahy, Petra Matějčka. 21. prosince 2023 na ministerstvu práce a sociálních věcí u ministra Mariana Jurečky, jehož strana má v názvu slovo křesťanská, probíhal do časných ranních hodin vánoční večírek. Jedno z křesťanských desater zní "Pomáhej bližnímu svému". Tento asociální ministr měl rezignovat neprodleně, kdy ho novináři nachytali při jeho sérii lží.

Závěr. Již zemřelý předseda lidovců Josef Lux se musí nad chováním Jurečky v hrobě obracet a věřím, že řadovým členům strany lidové ze svého předsedy musí být trvale nevolno. Bohužel se nabízí více otázek než odpovědí. A věřím, že časem, zejména díky investigativním novinářům, kterých je u nás bohužel jako šafránu a právním zástupcům pozůstalých, vyplují fakta jako olej na hladinu vody.