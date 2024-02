Vladimír Ustyanovič: Vojna a mír

Úvodem bych rád položil otázku protagonistům války s jadernou mocností, jakou je Rusko - například Černochové, nebinárnímu Lipavskému a dalším, zda jsou si vědomi rozdílu mezi tím, kdo jako první použije jaderný arzenál a tím, na koho jaderný úder dopadne. Správná odpověď je 30 minut. Jsem zásadně proti vyzbrojování, jak pravidelně sděluji ve svých komentářích.

Konflikt na Ukrajině se nemá řešit dodáváním zbraní na zkorumpovanou Ukrajinu, ale pouze diplomatickou cestou.

Nebudu hodnotit výroky paní Černochové, která prohlásila, že už jsme zase ve válečném stavu, a prý i celý kontinent. Není to už trestný čin šíření poplašné zprávy? Nebylo by vhodné, aby se výroky paní Černochové zabývala nějaká právní kancelář, kvůli jejímu schvalování terorismu? Cituji výrok paní ministryně Černochové: " Musíme dělat nepopulární věci, které jsou nepopulární". Domnívám se, že paní ministryně je hodně přepracovaná a díky svým výrokům se zařazuje mezi válkychtivé psychopaty. Povinností každé vlády by mělo být zabezpečení míru pro své občany. Mohu citovat světoznámého spisovatele, autora mnoha bestsellerů, Ernesta Hemingwaye: "Věřím, že všichni Ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země." Poznámka pod čarou, tento citát použil v médiích JUDr. Jindřich Rajchl. Uvědomují si tito válkychtiví deprivanti, že jediné, co uvidí jako poslední při použití jaderných zbraní, bude velký záblesk a jaderný hřib? Pojem občanská společnost vymazala tato vláda ze svého slovníku. Proto si myslím, že tato vláda by měla mít ve svém názvu "zachraň se kdo můžeš."

Musím reagovat na Davida Camerona, britského ministra zahraničí, který prohlásil v Davosu ke svým americkým kolegům, že utratili10% obranného rozpočtu, což umožnilo zničit 50% ruské výzbroje, aniž by přišel o život jediný Američan. To je prostě skvělý výsledek. Nevím, jaká jsou přesná čísla, ale pochopili to Ukrajinci? Na toto prohlášení vůbec nereagoval prezident Zelenskyj. Asi si ve svém bunkrovním špajzu šňupnul více kokainu a prohlásil, že Ukrajina je připravena připojit se ke Spojeným státům namísto Mexika, uvedlo ukrajinské vydání TSN. Co mě ale zaujalo více je to, že Spojené státy jsou největším odběratelem uranu z Ruska v hodnotě přes půl miliardy dolarů, zdroj maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Takže pokud tomu dobře rozumím, Američané jsou největším podporovatelem a sponzorem ruskoukrajinské občanské války. Nebudu se zmiňovat o korupci na Ukrajině, kde byli zatčeni vedoucí činitelé ministerstva obrany včetně jejich náměstků. Protože o Ukrajině je známo, že je to země, kde včera bylo ukradeno to, co mají dostat až zítra.