Vladislav Černík: S Klausem ml. v čele a s trikolorou na klopě, ale kam?

Zajímalo mne, čím novým politický subjekt (vyrůstající ze zřetelně pravicových kořenů ODS) chce obohatit naši politickou scénu a jak chce kultivovat současné hospodářské prostředí, které se ještě ne úplně vymanilo z Nečaskovsko-Kalouskovských deforem.

Čili logicky jsem se VKml pozeptal, zda jak se chce omluvit (tj. nějak přijmout spoluúčast, soucítění) za ty všelijaké privatizace, reformizace, které vesměs vyústily do prevítizace, jak je ostatně v České kotlině běžné již od Bílé hory. VKml viditelně znervózněl, což do jisté míry chápu, je zřejmě zvyklý na rozhovory, mířící kamkoliv, jen ne k jádru věci:

… jak vám v té ODS ubližovali před vaším odchodem?

On se za nic a nikomu omlouvat nebude a Trikolora není pravice. Kam se tedy chce řadit, nevysvětlil ani náznakem. Skoro jsem až lekl, že v tom Parlamentu snad většinou ani nehlasoval, z toho mne parlamentní web však vyvedl.

Proti vznikání družstev nic nemá. Mám za to, že ani stéblo však k dílu nepřiloží, po zmasakrování družstevního sektoru za dob jiného Václava, a to totiž Havla.

Ale začal šermovat (hlasem) s tím, že tu máme ty trhy a trhovce a přímo na náměstí otevřenou soukromou hospodu. A již šermoval (očima), jak by mohl obdržet jinou, zřejmě pochvalnou otázku typu:

… no to je dobře, že toho chcete ujmout

Na což by patrně rozšafně odtušil:

… no ale musíte nám dát ty hlasy,

a to ostatní (si pro sebe) zařídíme…

Do náznaku diskuze se vloudili asi 3 vlídní „držkomlátiči“, vzhledu ale upraveného, nikoliv ošuntělého a kroku celkem pevného, nikoliv etylizací rozkymáceného:

… kušuj, nebo dostaneš přes držku

Nutno připodotknout, že VKml je evidentně neúkoloval, ovšem, ani se je nějak nepokusil zarazit.

Jednoho z nich jsem se stačil pozeptat, čeho se to že vlastně bojí? Z obavy o jeho adrenalin a také s přihlédnutím k tomu, že brýle jsou dost drahé, jsem se však poněkud vzdálil. Ale stačil jsem ještě dohlédnout, ti „držkomlátiči“ také. Díky jejich IQ, které bylo vyšší, než jak se ho snažili demonstrativně přiblble demonstrovat, usoudili, že VKml vy kmitnutý z role solidního odborníka, nikoliv blazeovaného Fialy, již moc libě poslouchatelných vět neposkytne.

Návazně nutno dodat, že fundovaný počítačolog (odborník na Informační technologie), kterým VKml bezpochyby je, by měl vědět, že pokud něco na prvý pohled funguje, tak je to třeba zkoumat i na druhý, a třeba i na desátý pohled, zda to opravdu tak zdárně funguje. Celosvětovým příkladem budiž Windows, co víme a velmi dobře oba, já jsem totiž taky ze stejné branže.

Takže konkrétně, k té hospodě a k těm trhovcům:

Pokud se člověk v té (nebo jiné hospodě) zastaví, pak konstatuje:

zase jste zdražili pivo, to vám snad také přidali (na platě)?

Servírka nejprve sáhne po smetáku a pak místo odpovědi víceméně pokrčí rameny.

Drobná reminiscence, dříve, před r. 89 stával vedoucí onoho tehdy RAJe na place,

a tak připomínky hostů měl tak říkajíc z prvé ruky. Dnešní majitel je uklizen v závětří kanclu a úkolem servírek je případný negativní poznatek hostovi rychle vymluvit:

… to pivo je jako křen a spíše nad míru

Ale tohle se VKml, ale i další poslanci nedozví, to se šeptne jen tomu, o kom se ví, že nebude bonzovat.

Pokud se člověk, zastaví s trhovcem, kterého již trošku zná, pak na dotaz:

… tak jak to jde?

Obdrží nějaké zamručení:

… nic moc!

Ano, onen trhovec nemůže soutěžit s cenou v Kauflandu, ba ani nemůže nabízet kvalitu z exkluzivního butiku. Na doplnění se ho tážu:

… proč tedy nezkusíte něco jiného

odtuší:

… a vy snad máte něco pro mne?

Ne nemám!

Toto ovšem servírka ani trhovec poslancovi neprozradí. Že by z vrozené skromnosti(?),

nebo, že by, jak říkáme na rovinu, my pochybovači:

I kvůli existenčním důvodům.

Mám ze spolehlivých zdrojů ověřeno, že mnohdy i univerzitní profesor se obává, „dát svůj palec“ na politologickou analýzu ve prospěch sice nekomunistické, ale přece jen nějak proskribované strany.

To je víc než praktický dopad, oné zabrzděné mezisektorové konkurence a nedokonalá konkurence je jasným příznakem tzv. tržního selhání.

Václav Klaus mladší by si měl někdy, nebo spíše vícekrát udělat čas, zajít si ve městě na zastupitelstvo, kde by uslyšel jak „prodaná“ voda stoupá výše než vodotrysky a jak úklidové firmy, nazveme je třeba souhrnně: Prvá uklízecí (First Cleaning Int.) leckdy místo odpadků spíše zvedá ceny.

Nebo si poslechnout nějaké jednání v bytovém domě místního SVJčka, kde osobní vlastníci (dříve družstevníci) dumají nad fakturou, zda firma onu odpadní trubku spíše pozlatila, než vyměnila…

A to na těch zastupitelstvech sedí straníci všech barev!

A v takových situacích by jeden pravičáka od (krypto)komunisty nerozeznal.

A pro úplnost taky něco ze světa, poslanci dost jezdí po zahraničních parlamentech, pokud by tam jazykově nesporně erudovaný VKml se zmínil, jak u nás v Berouně se máme fajn, protože máme na náměstí ty stánky s těmi trhovci (malé tajemství pro VKml měli jsme je tu i za té totality, někdy i s lepší nabídkou), tak mu nebudou OxfordEngliš navzdory příliš rozumět, oni mají zaznamenané ty Kožené, různé Mostecké uhelné, či byty OKD, neboť pánové Kauzátoři, nezřídka bydlí třeba ve Village resortech ne březích světoznámých, nejen švýcarských jezer.

Ano to chce ten druhý a další pohled, neboť dokonalý systém je jen nedostatečně prozkoumaný a nedostatečně otestovaný systém.

Jak to oba známe z těch Windows, že? A jak to oba také známe z té politiky, VKml jako ten, co zákony spolutvoří a já jako běžný občan, který je musí dodržovat, majíc přitom naprosto nepatrnou možnost je nějak ovlivnit. Že ono, jít 1x za 4 roky volbám a hodit to těm, kteří mne momentálně nejméně, ehmm, *erou, by mohlo něco změnit, tomu přece VKml ani sám nevěří!

Kapitáni a majoři (dávám si pozor na překlep!) politiky, když jsou zachyceni tzv. u zdi, pak zpravidla „vyloví“ otřepanou banalitku:

A za té totality snad bylo lépe?!

NE, ale pokud období před r. 89 označíme za totalitu, což je po 30ti letech výkon hodný tak notně etylizovaného kalouska, a současné období za demokracii, pak na tu demokracii je kladou zřetelně vyšší nároky. Všude, od lidských práv, přes ekologii až po životní úroveň!

A tak mi nějak mi vychází jako otazné, zda potřebujeme stavět další STAN(y).

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

