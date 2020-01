Zbyněk Fiala: Lék proti koronaviru se blíží

Do boje s novým koronavirem 2019 (2019-CoV) se pustily tři výzkumné týmy, informuje Koalice pro inovace v přípravě na epidemie (CEPI). Zmíněná neziskovka funguje jako nadace a nabídla oněm třem týmům 19,5 milionu dolarů na vytvoření vakcíny. Píše o tom vědecký žurnál Science (ZDE).

Připomíná to prý katastrofické filmy z Hollywoodu, kde vědci dřou, ale virus je stále rychlejší, až nakonec někdo v posledním okamžiku ukáže spásnou ampulku a lidstvo zachrání. Rozdíl bude v tom, že vakcína na koronavirus bude, ale nikoliv aby pomohla se současnou infekcí. I když se po půl roce prokáže jak její účinnost, tak neškodnost, musí se namnožit v dostatečném množství. Celková kapacita největšího výrobce vakcín je 100 milionů dávek ročně. Větší naděje spočívá v tom, že koronavirus bude mít sezónní charakter jako virus chřipky a v létě ustoupí. Tak snad příště, pokud nebude stačit přirozená imunita z tak rozsáhlé epidemie.

Podívejme se aspoň, jak se taková vakcína hledá. Závody s časem začaly během hodin poté, co čínští výzkumníci umístili sekvenci genetického kódu 2019-CoV do veřejné databáze. To se stalo v pátek 10. ledna večer a ona databáze je v Bethsedě ve státě Maryland, v sídle Národního institut pro alergie a infekční nemoci USA (NIAID). Náměstek ředitele institutu Barney Graham prý začal sekvenci analyzovat už v sobotu ráno. A v pondělí začal jednat o svých zjištěních s výzkumníky ve společnosti pro produkci vakcín Moderna. Moderna připravuje vakcíny genetickými technologiemi, když přemění sekvenci viru v jeho genetického poslíčka mRNA (messenger RNA). Když se mRNA vpraví do těla, vyvolá vznik proteinu viru, na který tělo reaguje a vytváří imunitní obranu.

Moderna už tak dovedla do fáze klinického testu devět vakcín, takže má k dispozici „platformu“. Jedním z virů, kterým se zabývala, byl koronavirus způsobující MERS. Tuto vakcínu už zkouší na zvířatech. Opírá se o reakci na protein tvořící výběžek obalu viru, onu koronu. Pro 2019-CoV stačí zaměnit povrchový protein na „platformě“ za aktuální, o kterém už se podle Grahama hodně ví. U MERS navíc získali zkušenost, že uvedený protein vyvolává silnější imunitní reakci, když je ve „stabilizované“ sestavě. Je tedy třeba zvládnout i tento úkol.

Další tým podpořený CEPI působí u výrobce vakcín Inovio, který začal s prací taky hned v sobotu ráno. A má taky zkušenost s MERS, dokonce vývoj vakcíny dotáhl ke zkouškám na lidech. Tam už to mělo totálně hollywoodský průběh – jak sdělil generální ředitel Joseph Kim, pracovali dnem i nocí a už v neděli ráno měli jasno, jak má vakcína postavená na proteinu z výběžku viru vypadat.

Jak Moderna, tak Inovio budou mít za měsíc dost vakcíny na to, aby mohli začít se zkouškami na zvířatech. Podle Kima jsou na tom oba týmy stejně, a tak mohou postupovat „ruku v ruce“.

Třetí grant neziskové CEPI zamířil na University of Queensland v jihovýchodní Austrálii. Tam postupují tradičním způsobem s viry pěstovanými v buněčné kultuře. Jeden z vedoucích výzkumníků Keith Chapel doufá, že prvního kandidáta vakcíny budou mít za 16 týdnů. Samozřejmě, může to být i později a nemusí být ten pravý.

Všechny nové vakcíny musí být nejprve testovány na zvířatech, třeba na myších. Když to dobře dopadne, Graham odhaduje, že zkoušky vakcíny na lidech by mohly začít v létě. Ale v minulých epidemiích spěch obvykle narazil. Řekněme, že to stihnou, a pak bude třeba vakcínu vyrobit. Kdyby na to Moderna vrhla veškeré své kapacity a nedělala nic jiného, zvládne 100 milionů dávek – za rok. Inovio je menší, tam dokážou za rok jen 100 tisíc dávek, ale už jednají i s většími. V Queenslandu by zvládli 200 tisíc dávek za 6 měsíců.

Na záchranu lidstva by to tedy nestačilo. Ale pokud je koronavirus sezónní jako jiné respirační viry, ustoupí sám mnohem dřív, než bude vakcína k dispozici. Pokud se na podzim vrátí, budeme v jiné situaci. A nejde jen o léky. Rozsáhlá epidemie, jaká je nyní ve Wuchanu, vyvolá silnou imunitní reakci, což dále snižuje potřebu očkování. Možná tedy za rok vakcína bude, ale už ji nebudeme potřebovat.

