Zbyněk Fiala: Neviditelný virus a tajné triky

reklama

V tuto chvíli vládne USA koronavirus. Nakažených je přes 600 tisíc osob a zemřelo jich 26 tisíc. Za dalších deset dní to může být dvakrát tolik. Ohnisko krize je momentálně v New Yorku, kde zatím zemřelo téměř osm tisíc lidí z dvou set tisíc nakažených. Neznamená to, že koronavirus tam má nějakou volnost. Starosta Cuomo se stará, otestovali tam obdivuhodných půl milionu osob, šestinu ze 3 milionů v celých USA. Jenže testy jsou často označovány za málo spolehlivé. A tak obětí dramaticky přibývá, není je kde pohřbívat a plní se i hromadné hroby.

Tohle by však mohlo pohřbít ještě něco dalšího, a sice druhý termín prezidentství Donalda Trumpa. Zkušení pozorovatelé upozorňují na to, že při přírodních pohromách lidé nereagují jako ve válce, kdy se „soustřeďují kolem vlajky“, ale reagují spíše jako při hospodářské krizi, kdy to dávají prezidentovi za vinu. Teď na jeho hlavu dopadá kombinace obého. Vedle mrtvých přibývá i nezaměstnaných. Během dvou týdnů ztratilo práci deset milionů lidí, to tu snad ještě nebylo, a přitom tomu zdaleka není konec.

Volby mají být první úterý v listopadu. Jediné primárky Demokratické strany, které v posledních týdnech proběhly, se konaly ve Wisconsinu. Normálně jsou dost bezvýznamné, ale teď rozhodly. Trumpovým soupeřem bude bývalý viceprezident Joe Biden. Bernie Sanders uznal porážku. Mohla ho zachránit jedině drtivá výhra, ale to by musel mít možnost uplatnit svoji nejsilnější stránku, velká veřejná shromáždění. Takže nakonec mírně prohrál, pokud se vůbec dá mluvit o primárkách, když se lidé bojí vyjít k urnám, a uznal, že nominaci nezíská. Tím ji fakticky Bidenovi předal.

New York Times informují, že tomu předcházely čtyři dlouhé rozhovory mezi Sandersem a bývalým prezidentem Barackem Obamou, který se bál, aby protahovaná koncovka Demokratům příliš neuškodila. Sanders nechtěl opustit své revoluční cíle, ale těžko je prosadit bez potřebné většiny. Nominaci vzdal, ale delegáty na nominační konferenci získávat nepřestane. Chce mít dostatečnou palebnou sílu aspoň při prosazování programových preferencí levého křídla do volebního programu strany.

Tím hlavním cílem je samozřejmě porazit Trumpa, proto už se hraje jen na Bidena. Ale nakonec to proběhne v partnerství. Vznikla společná programová skupina z lidí od Sanderse a bývalého viceprezidenta, a ta začíná přejímat některé Sandersovy návrhy. Biden dokonce řekl o Sandersovi, že by měl být součástí vlády. Klíčové však bude, koho Biden chce za viceprezidenta. On sám už řekl, že by to měla být žena. Levicový týdeník The Nation, mluvčí radikálního křídla Demokratů, proto začal prosazovat, aby to byla senátorka Elizabeth Warrenová.

Je to účet bez hostinského? Má už to Trump spočítáno? Podle průzkumů ano, ale věřte jim... Trumpovo postavení se sleduje obtížně, protože odpověď na to, zda si vede dobře, může vyznít odlišně od toho, zda by ho dotázaný také volil. Avšak pokud jde o samotné voličské preference, průměrná hodnota virtuálního souboje Trump vs. Biden ze všech významných průzkumů po celých USA (nebo alespoň těch, které sleduje portál Real Clear Politics) vyznívá v neprospěch Trumpa, a to hned o 6 procentních bodů.

Biden vede od začátku, mění se jen rozdíl. Nejmenší byl na konci února, kdy se Trumpovi zadařilo a Biden trochu klesl (to když Sanders vyhrál v Iowě, New Hampshire a Nevadě), takže rozdíl byl jen čtyři body. Loni v listopadu Biden vedl o 10 bodů. Jak už jsme řekli, jedná se o průměr ze všech průzkumů, a ty tvoří často dost nesourodou směsku. Nelze se zbavit dojmu, že jednotlivá média zachycují preference stranicky. Jen ryze protrumpovské Fox News nyní neváhaly zjistit, že Trump už Bidena v preferencích dohonil. V Trumpovi nepřátelských CNN však Trump prohrává o 11 bodů a v průzkumu NBC News/Wall Street Journal o 9 bodů.

Trump proto jedná trochu křečovitě a snaží se převést pozornost na vnějšího nepřítele. Nyní tam vecpal i Světovou zdravotnickou organizaci, protože prý podléhá čínským „dezinformacím“ o koronaviru. Už dříve prohlásil, že by chtěl dát světovou pandemii Číně k úhradě. A když New York Times zjistily, že ve Washingtonu se nešířil asijský, ale evropský kmen nákazy, označil je za nevědecké.

Důležité bude, co se stane bezprostředně před volbami. Klidně se může stát, že epidemie se protáhne, mrtvých bude neúnosně mnoho a začne převládat názor, že zdravotnické reformy, které prosazují Demokraté, by byly lepším řešením. Na straně Demokratů se teď vede spor, zda by to mělo být všeobecné pojištění britského typu, jak to prosazuje Sanders a Warrenová, nebo jen rozšíření dostupného pojištění Obamacare, jak to chce Biden. I ten však Sandersovi ustoupil aspoň v tom, že měkčí forma existujícího pojištění seniorů Medicaid by měla snížit věkovou hranici dostupnosti ze 65 na 60 let.

Jenže u Bidena zas bude důležitá rychlost tání másla na hlavě. Metla, kterou chtěl „hluboký stát“ držet Trumpa na uzdě, nekonečné vyšetřování „využití ruského vlivu“ ve volbách ve prospěch republikánského kandidáta, skončila trapným přiznáním zvláštního vyšetřovatele Muellera, že nic takového neexistovalo. A teď se to obrací jako bumerang proti svým původcům. Zpráva bývalého britského agenta Steeleho, o kterou se to opíralo, je stále více shnilá. A vedení FBI podle všeho vědělo nejen to, že šlo o smyšlenky, ale dokonce smyšlenky z jediného ruského zdroje, který mohl být pokusem o infiltraci ruské zpravodajské služby. Mohl tu tedy být ruský vliv na volby, ale na straně Demokratů. (viz)

Okénko do případu otevřelo odtajnění dvou poznámek pod čarou ve zprávě generálního inspektora ministerstva spravedlnosti Michaela Horowitze. Ten se zabýval případem vyšetřování Donalda Trumpa pouze z hlediska předpisů FBI a dalších účastníků. Nesměl předvolávat svědky mimo rezort spravedlnosti a neměl ani právo někoho obžalovat. Nicméně zjistil, a uvedl to v závěrečné zprávě v poznámce pod čarou, že FBI se dozvěděla o možných „ruských dezinformacích, které měly ovlivnit Steeleho zprávy o volbách“. Druhá poznámka varovala, že nejmenovaný ruský zdroj Steeleho „měl historii kontaktů s osobami a entitami podezřelými z napojení“ na ruskou rozvědku.

Proč by se do toho ruská rozvědka hrnula? Možná jen byla namočena, pokud Steele pouze sáhnul vedle. Měl psát o poměrech v Kremlu a o jeho napojení na Trumpa, ale do Ruska jako bývalý špion přístup neměl. Obrátil se na toho, koho znal, ale znal nejspíš málo. Nebo nikdo jiný nebyl, a tak tenhle musel stačit. Tento „ruský zdroj“ přitom neměl žádnou síť, jak potvrdilo vyšetřování. Co řekl, třeba o „zlaté fontáně“ v moskevském hotelu, to bylo. Ověřit se to nedalo. Měl volné ruce, aby říkal to, co chce klient slyšet.

Pomluvy Trumpa měly pomoci Clintonové, která se cítila jasným favoritem prezidentských voleb, ale hledala protihru na to, co se provalilo zveřejněním mailů jejího štábu o neférových metodách kampaně. A tak se rozběhla Steeleho akce, která možná teprve v tuto chvíli začala být pro Rusy zajímavá. Kdyby s tímto zázemím Clintonová vyhrála, mohlo se jí to příležitostně připomínat.

Soud FISA, který měl povolit odposlouchávání Trumpova volebního štábu, se tyto informace z příslušné žádosti FBI nedozvěděl. Ministr spravedlnosti William Barr nyní označuje toto odposlouchávání za zcela neopodstatněné. Má přitom k dispozici informace dalšího vyšetřování aktivit FBI kolem „ruského vlivu“, které vede federální soudce John Durham. Ten už může předvolávat svědky a navrhovat trestní stíhání. Tím byl také pověřen. Ministr Barr prohlásil, že „pokud někdo porušil zákon a my to můžeme dokázat, musí být předán trestnímu řízení“. Nejvíc se smráká nad šéfem FBI Comeym a jeho zástupcem McCabem. Pokud se to probíralo i v Národní bezpečnostní radě, kde je vicepresident členem, je to zároveň pěkné volební téma.

Předpokládejme, že to vykvasí někdy na začátku října, aby se to stihlo před začátkem listopadu řádně rozmazat. V té době mohou vrcholit i negativní důsledky epidemie se statistikou mrtvých, ochromením průmyslu a miliony nezaměstnaných. Takže si to ve finále prezidentských voleb 2020 rozdá neviditelný virus s neviditelnými (neboť tajnými) zpravodajskými triky. To je těžké téma, zejména z hlediska televize, ale určitě se najde způsob, jak to ztvárnit.

Zbyněk Fiala

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele..

Psali jsme: Tři typy viru... Profesorka má nové a převratné informace. A Babiš, Hamáček, Prymula, Češi, léčba? Oholil mu hlavu v ringu. A teď si od něj nechá radit. Neuvěříte, co Trump udělal Virová krize: Já vládnu! Chci zpátky sport! Donald Trump začal nařizovat. Ale konec srandy, vážná fakta z USA Svět v plamenech. Lidi si řeknou, že vlády selhaly, bojí se veterán politiky USA Kissinger. Co po viru?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.