Zbyněk Fiala: Pravda vítězí, až když je pozdě

„Nikdo není nad zákon,“ zahájil v pondělí svoji úvodní řeč federální státní zástupce Derek Hines v přelíčení s Hunterem Bidenem u trestního soudu ve Wilmingtonu ve státě Delaware, kde se obžalovaný narodil, vyrostl a žil se svým otcem Joe Bidenem. Republikáni věří, že to demokratického prezidenta před volbami ohrozí, ale ten se brání, že případ se Bílého domu netýká. Jak připomíná, Bílý dům nemá nic společného s drogovou závislostí, kterou mladý Biden zatajil, když si kupoval zbraň, ani se zatajenými příjmy, které pak chyběly v jeho daňovém přiznání. Mladý Biden není členem vlády.

To skutečně není. U soudu však bude figurovat i Hunterův notebook, na kterém jsou doklady, že mladý pán obchodně využíval otcovo jméno. To sice není předmětem současného líčení, ale utéci se před tím nedá. Většinu publika v soudní síni představují média. Je to atrakce. Je to jen pár dní, co byl poprvé v historii odsouzen v trestní věci bývalý prezident, a nyní by mohl poprvé čelit vězení syn úřadujícího prezidenta. Hrozí mu až 25 let.

Ten notebook, který Hunter osudově zapomněl v servisu, opravdu smrdí. Když se na něj ptali novináři před minulými prezidentskými volbami, kandidát Joe Biden to označil za padělek. Pouhý záludný trik Moskvy. Odvolal se na „padesát bývalých pracovníků zpravodajských služeb“, kteří mu řekli, že jde o ruský podvrh, „má to všechny potřebné vlastnosti“. Je to jen „hromada odpadků“. Když se však nakonec potvrdilo, že o žádný podvrh nejde a odhalení v mailech jsou pravá, bylo už po volbách.

Po prezidentských volbách, které Biden vyhrál, se také zjistilo, že to byl Anthony Blinken, tehdejší Bidenův pomocník ve volebním štábu, kdo oslovil bývalé zpravodajce a požádal je, aby pomohli viceprezidentovi. Pomohli tak i Blinkenovi, který je dnes ministrem zahraničních věcí. Nijak se ho nedotklo, že pravost Hunterova notebooku nakonec potvrdilo Bidenovo ministerstvo spravedlnosti.

Bývalý prezident Donald Trump byl minulý týden odsouzen na potenciální desítky let natvrdo za to, že se pokoušel ovlivnit prezidentské volby. Předstíral totiž, že je slušný člověk. To předstírání proběhlo v oné volební kampani, kdy prohrál s neúplatným Bidenem. Trump dosáhl zmatení voličů tím, že dal peníze pornohvězdě, aby si nemusela vydělávat příběhem, jak skotačila s Donaldem, když se ocitli o samotě v hotelovém pokoji. Jestli se to opravdu událo a Trump je odpudivý čuňas, to se neřešilo, šlo o ty prachy z volebního fondu.

Není to poprvé, kdy se na Donalda Trumpa vytáhly atraktivní příběhy s nájemnými ženštinami. Jedna taková se měla odehrát v moskevském hotelu, kde Trump působil při volbě světové královny krásy, a měl pak být natočen, jak nechal prostitutkami znectít postel, ve které předtím při státní návštěvě spal prezident Barack Obama. Uvedená informace měla odradit voliče, kteří by snad chtěli dát Trumpovi přednost před Hillary Clintonovou.

Zaručená zpráva o „zlatém gejzíru“ zneužitých dam, o kterém informuje „složka Steeleyho“, prošla veškerými médii, přestože se žádné video nenašlo. Naopak se zjistilo, že celou složku, jejímž cílem bylo najít špínu na soupeře, financovala Trumpova protikandidátka Clintonová. Ale to se zjistilo až po volbách, ve kterých jí měl Steele pomoci. Zato Trumpa, který byl podle těchto fejkových tvrzení pomalu „ruskou spojkou“, to dusilo celé funkční období.

Takže „složka Steeleyho“ podvrh byl, ale Hunterův notebook podvrh nebyl, i když se to Joe Biden před volbami pokoušel vyvrátit. Až po volbách se potvrdilo, že Joe Biden neměl pravdu, ani když prohlašoval, že jeho syn Hunter nedostal od Číňanů ani cent. Ale to už bylo jedno, protože to už nad Donaldem Trumpem vyhrál.

Předseda sněmovního výboru pro dohled a odpovědnost James Comer (Republikán ze státu Kentucky) ke konci loňského roku publikoval kopii šeku na 40 tisíc dolarů, které Joe Biden dostal od svého bratra Jamese. Joe to označil za splátku půjčky Jamesovi.

Zpráva republikánského kongresmana Comera, který jde demokratickému prezidentu a Trumpovu protikandidátu Bidenovi po krku, to však označuje jinak. Vidí v tom „vyprané čínské příjmy“ od společnosti CEFC (která se angažovala i v Česku). V uvedené zprávě jsem zvýraznil sled kalendářních dat, aby to bylo přehlednější.

„Stopa peněz začíná v červenci 2017, kdy Hunter Biden požadoval platbu od svého spolupracovníka napojeného na Komunistickou stranu Číny (KSČ).

Dne 30. července 2017 poslal Hunter Biden zprávu Raymondu Zhaovi (čti: Čao)- společníkovi CEFC - a požadoval zaplacení kapitálu ve výši 10 milionů dolarů. Přitom tvrdil, že v místnosti sedí jeho otec Joe Biden.

CEFC je čínská energetická společnost napojená na KSČ. Bidenovi začali se společností CEFC spolupracovat v době, kdy byl Joe Biden viceprezidentem.

Dne 8. srpna 2017 poslala čínská společnost Northern International Capital, spojená s CEFC, 5 milionů dolarů společnosti Hudson West III, společnému podniku založenému Hunterem Bidenem a spolupracovníkem CEFC Gongwen Dongem (čti: Kung-wen Tung).

Téhož dne společnost Hudson West III poslala 400 000 USD společnosti Owasco, P.C., subjektu vlastněnému a ovládanému Hunterem Bidenem.

Dne 14. srpna 2017 Hunter Biden převedl 150 000 USD společnosti Lion Hall Group, kterou vlastní bratr prezidenta Bidena James a švagrová Sara Bidenová.

Dne 28. srpna 2017 vybrala Sara Bidenová ze společnosti Lion Hall Group 50 000 USD v hotovosti.

Později téhož dne je vložila na svůj osobní běžný účet a účet Jamese Bidena.

Dne 3. září 2017 Sara Bidenová vystavila šek na 40 000 USD pro Joea Bidena na "splátku půjčky". (ZDE)

Donald Trump má před sebou ještě další soudy, ale ty to do voleb nestihnou. V červenci se dozví rozsudek toho prvního. Byl ukončen jen v prvním kole, Trump se může odvolat, ale v každém případě může zároveň pokračovat v kampani a případně převzít úřad prezidenta, dočteme se v právních analýzách. Joe Biden zatím nikým přímo obviněn nebyl, ale vyšetřování Sněmovny reprezentantů pokračuje. Má zjistit, zda je právní důvod pro ústavní žalobu prezidenta a odvolání z funkce (impeachement).

Je tu evidentní snaha zastavit jednoho z kandidátů, nebo možná oba, ještě před volbami. Na voličích samotných to nelze nechat, mohli by to poplést. Ale snadné to nebudu mít ani ti, kdo by měli skutečně rozhodovat, tedy podle případných spikleneckých teorií. Jaká pecka se vytáhne? Co to rozštípne?

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele