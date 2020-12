Zdeněk Joukl: Vláda má k 23. prosinci 2020 na svědomí přes 6.000 mrtvých

A to od začátku druhé vlny epidemie – (několik dnů již nyní běží vlna třetí - vláda o tom ale ještě neví). Tehdy, začátkem října, umíralo totiž vlivem koronaviru asi 20 občanů denně. Opatření vlády proti šíření koronaviru byla přijata pozdě (a to hlavně vlivem pana premiéra) a byla nedostatečná. Například nebyla povinnost nosit roušky v uzavřených prostorách. Blížily se totiž krajské a senátní volby, a vláda si zřejmě nechtěla občany popudit proti sobě. Podobně nebyla včas přijata vládou nutná opatření před vánočními svátky. A to ze stejného důvodu. Rozdíl mezi skutečným počtem mrtvých denně a dvaceti ze začátku října pak činí od 3.10. do 23.12. právě přes 6000.

Když to vezmeme ekonomicky - tak při průměrném důchodu 14.397 Kč to pro jednoho důchodce činí za rok 172.764 Kč. Pro 6.000 důchodců pak to činí ročně 1, 036 miliardy. Při průměrném odhadovaném dožití zemřelých 10 let to pak vychází na 10,36 miliardy za 10 let. Tolik tedy ušetří stát.

Na události se dá dívat z několika stran. Někdo se dívá ze shora, já naopak zezdola. Čím více pohledů, tím je poznání událostí přesnější a opatření mohou být účinnější. Jenže většinou rozhoduje ten, kdo se dívá ze shora.

Opatření proti šíření koronaviru byla nejen pozdní, ale bohužel se občas ani nedodržovala. Viz mládež, která s oblibou chodila ve skupinách bez roušek. Viz řidiči autobusů bez roušek. A dále viz hosté restaurací (někdy i obsluha), kteří, ačkoliv nekonzumovali, tak roušky neměli. Mezi stálými hosty restaurací jsou totiž alkoholici, kterým je jedno, že někde v nemocnicích jejich vinou budou umírat stovky starších lidí denně. O baru Techtle-mechtle v Praze se negativně informovalo ve všech médiích. Že byla podobná situace v tisících restaurací, o tom nikde ani zmínka. Bylo jistě vhodné provozovatele restaurací a barů a jejich hosty seznámit s tím, že se roušky nosit musí – a za jakých podmínek. Také se mělo upřesnit to, co je konzumace. Což ovšem vláda neudělala.

Podobně ani policie v čele s ministrem Hamáčkem kontrolními aktivitami příliš nehýřila. Spíše jen pasivně čekala na to, až nějaké porušování nějakého opatření někdo nahlásí. Platí tedy jistě následující epigram:

Opatření vlády

Dělejte si opatření

stále pořád dokola,

stejně se nic moc nezmění,

když nebude kontrola

Závěrem: Vláda svým nezodpovědným a populistickým přístupem zavinila smrt cca 6000 občanů. Na jednoho člena vlády jich tak ke 23.12. připadá 428.

Daleko tak zaostávají největší masoví vrahové -Hepnarová Olga jen 8 lidí.

Ing Zdeněk Joukl

praktický sociolog, Senior roku 2013, nestraník, bývalý zastupitel města Desná

