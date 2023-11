„Chtějí odvést vaši pozornost.“ Ukrajinec zničil Nord Stream? Zapadlá fakta

reklama

„Už samotné obvinění plukovníka ukrajinské armády Romana Červinského z organizace a provedení útoku na plynovody Nord Stream je hodně podivné,“ uvedl Štefec. „Vychází vlastně z jediného článku, uveřejněného v americkém listu The Washington Post, který se odvolává na ‚ukrajinské představitele, zástupce evropských zemí a lidi, obeznámené s touto tajnou operací‘. Rozhodně se z něj nedá, jakkoliv odvodit označení za ‚zatím nejpřímější důkaz, spojující ukrajinské vojenské a bezpečnostní vedení se sabotáží, kterou západní představitelé označili za nebezpečný útok na evropskou energetickou infrastrukturu‘.“

Štefec také konstatuje, že sám Červinskij, v současné době obviněný v jiné závažné kauze, jakékoliv zapojení jak své, tak Ukrajiny, do zničení plynovodů zuřivě popírá, stejně jako prezident Zelenskij. „The Washington Post ovšem tvrdí, že sabotážní operace byla připravena bez vědomí Zelenského a jeho okolí. Věděl o ní údajně jen náčelník generálního štábu ukrajinské armády Valerij Zalužnyj. Podle (rovněž údajného) úniku z tajné zprávy CIA (!) byl útok na Nord Stream v ukrajinském zájmu, aby Kreml nemohl použít plyn jako páku vůči Západu v neprospěch Ukrajiny,“ konstatoval.

Nalezené stopy výbušnin použité při destrukci plynovodů

A pokračoval v další analýze: „Zatím to ale spíše vypadá, že skutečným cílem obvinění plukovníka Červinského je podpořit údajnou ‚německou stopu‘, jachtu, kterou si vloni pronajala neidentifikovaná skupina Ukrajinců v Polsku od firmy s ukrajinským vlastníkem. Jachta měla vyplout z německého Rostocku neznámým směrem a na její palubě byly později ‚náhodou‘ nalezeny stopy výbušniny, použité při destrukci plynovodů. Je proto dost možné, že si pan plukovník, kterému hrozí za ‚selhání ve službě‘ velmi vysoký trest, své ‚zuřivé popírání‘ účasti na teroristickém útoku na plynovody rozmyslí a vymění ho za osvobozující rozsudek. Už jen proto, že čas Zelenského prezidentování se, ať tak či tak, už definitivně blíží k závěru a nebude tedy mít oficiální důvod ho ‚chránit‘.“

Jaroslav Štefec zmínil i toto: „Proti těmto zatím pouze mediálně prezentovaným ‚zjištěním‘ stojí tři významné argumenty s minimálně stejnou vypovídací hodnotou. Tím prvním a zásadním je veřejné prohlášení prezidenta Bidena z počátku února 2022: ‚Pokud Rusko napadne Ukrajinu, nebude žádný Nord Stream 2. Ukončíme ho,‘ řekl tehdy. Vedle stojící německý kancléř Scholz jen užasle koukal s doslova otevřenou pusou. Na následný dotaz, jak by to USA provedly, když jde o plynovod pod kontrolou Německa, Biden odpověděl, že na to ‚má prostředky‘. Další indicií je tweet dobře informovaného polského europoslance a bývalého ministra zahraničí Radosława Sikorského, velkého odpůrce projektu Nord Stream. Ten pod fotku unikajícího plynu napsal na twitteru obratem stručné vyjádření ‚Děkuji USA!‘.“

Článek tom, že nálože roztrhaly tři ze čtyř potrubí

A konečně je zde zásadní článek známého a uznávaného amerického investigativního novináře Seymoura Hershe, který se rovněž odkazuje na „zdroj s přímou znalostí plánování této operace“. V únoru 2023 napsal: „Plynovod Nord Stream zničily americké speciální jednotky na přímý příkaz prezidenta Bidena. Dálkově ovládané nálože, které o tři měsíce později, 26. srpna 2022, roztrhaly tři ze čtyř potrubí Nord Streamu, nastražili téhož roku potápěči amerického námořnictva, pracující pod krytím cvičení NATO BALTOPS 22.“

Jaroslav Štefec



Pokud se lze držet známého zpravodajského hesla „sleduj stopu peněz“, tak Hershova verze je daleko pravděpodobnější, než verze amerického listu The Washington Post. „Jediným aktérem, který mohl v té době mít skutečně zásadní zájem na nefunkčnosti plynovodů a jejich dlouhodobém odstavení z provozu, jsou USA. Zničením Nord Streamu výrazně stoupla poptávka po americkém plynu a samozřejmě narostla i jeho cena. USA tak nyní mohou daleko účinněji používat ceny elektřiny a zemního plynu k ovlivňování politického vedení zemí EU,“ dodal.

Smysl má materiální pomoc i vojenská

Znamená to, že v tuto chvíli je jakákoliv vojenská či materiální pomoc, zaslaná na Ukrajinu, zcela objektivně podporou terorismu? „Na takto položenou otázku musím logicky odpovědět, že nikoliv. Jsem si totiž prakticky jist, že Ukrajinci zničení Nord Streamu z mnoha důvodů ani nenaplánovali, ani neprovedli. Neměli pro to žádné zásadní důvody, naopak, mohli hodně ztratit,“ uvedl. „Snaha obvinit z tohoto činu ukrajinskou armádu (a tak trochu v tom vymáchat i Polsko) je jen pokusem ‚hodit‘ vinu za tento akt mezinárodního terorismu na ‚mouřeníny z východu‘ a vytvořit kouřovou clonu, kryjící skutečné viníky. Veřejné prokázání viny na přípravě a provedení tohoto činu administrativě USA by totiž významně podkopalo už tak hodně narušenou důvěryhodnost americké vlády ve světě a vedlo by velmi pravděpodobně k politickým problémům v jejich spojeneckých zemích,“ dodal.

„Z výše uvedených důvodů se domnívám, že ze současného obviňování Ukrajiny ze státního terorismu v souvislosti se zničením plynovodů Nord Stream nelze dovozovat, že dodávky zbraní Kyjevu jsou v tomto smyslu dodávkami zbraní teroristickému režimu. Jsem si však plně vědom faktu, že jejich pokračování má za následek zbytečné zabíjení a mrzačení tisíců a tisíců obyvatel Ruské federace a Ukrajiny, ničení tisíců hektarů úrodné půdy, celých měst a vesnic, a také obrovské ekologické škody,“ konstatoval. „O stále zřejmějších ekonomických, morálních a sociálních škodách v ‚donátorských‘ evropských zemích ani nemluvě. Bez jejich zastavení není možné dostat obě strany k jednacímu stolu a dosáhnout řešení, které by aspoň částečně zohledňovalo vedle zájmů USA a Velké Británie i zájmy Ukrajiny, Ruské federace a zemí, sdružených v EU,“ dodal.

