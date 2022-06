„Fiala porušil zákon. Toto je za tím.“ Po projevu to padlo jasně

reklama

Premiér Fiala vystoupil s mimořádným projevem k národu. Připomněl půl roku fungování své vlády a zaútočil na Babišovu vládu, že rekordním zadlužováním způsobila vysokou inflaci. „Je to fakt, na němž se shodují odborníci,“ tvrdil. Je to skutečně fakt? Není to jen typické klišé hodit vše na předchůdce?

Ten celý projev byl evidentně výsledkem široce šířené kritiky nekomunikace a neschopnosti vlády. Výsledek objíždění Babišova obytňáku republikou. Tak se Petr Fiala rozhodl, že musí něco, alespoň něco udělat. Patrně je to výstup toho nového odboru pro krizovou komunikaci. Premiér hovořil čtvrt hodiny na všech kanálech, mohl si říkat, co chtěl. Vytvořil prostředí naléhavosti. Snad jen chybělo, aby to přenášely tlampače v ulicích. Přitom tohle klidně mohl říct na tiskovce vlády (která taky zasedala včera, ve středu) nebo to poslat mailem. Ale asi se on viděl nebo jeho mediální poradci jej viděli jako Winstona Churchilla, jen bez těch pláží.

Hodit to na předchůdce je věkovitý trik, jen už působí směšně. Vyprávět pořád dokola, že za všechno může Babiš, je neprofesionální a dětské. Přestává tomu věřit stále větší množství lidí. Oni tu neschopnost vládnout vidí. Jo, a každý, kdo se opírá o seriózní autority, odborníky jmenuje. Vysokoškolský pedagog by to měl vědět zejména, citační norma je božstvo.

Za druhého viníka současných krizí označil Putina, který prý i proti ČR vede „morálně-ekonomickou válku“ a chce nás oslabit a způsobit nám celkovou politickou nestabilitu. „Rusko nás chce učinit slabými,“ řekl též. Jinými slovy Babiš a Putin to způsobili a Fiala to dá do pořádku. Vyjde mu to?

Fiala nedá do pořádku nic, bude rád, když vydrží do zimy. Vzhledem k uvažované generální stávce státních zaměstnanců. Kdo ví, co na koho ještě vybafne ze spisů. Ano, Putin proti nám vede ekonomickou válku. My první jsme vyvolali džina s názvem sankce. A použili ničení hospodářské spolupráce vůči Rusku. Nyní po šesti kolech sankcí je hrozící energetická bída ta daň za to, jak urputná je Fialova vláda v protiruských sankcích. Velmoci jsou umírněnější, země o velikosti průměrného velkoměsta je největším jestřábem. Ano, Rusko napadlo Ukrajinu, ano je třeba pomoci. Ano, i my máme s Ruskem, resp Sovětským svazem kruté zkušenosti. Opravdu je potřeba pořád poštěkávat před ruským plotem? Tohle celé může totiž dopadnout tak, že příští volby vyhraje na plné čáře Tomio Okamura. Ono se stačí podívat do Francie, že...

Irena Ryšánková

Mimořádně vysoká závislost naší země na ruském plynu je podle předsedy vlády také přímým důsledkem zejména Babišovy vlády.

Ale hloupost. Plynovody se projektují a staví dlouho. Prostě geopolitické postavení Česka je uprostřed Evropy a jak ropovody, tak plynovody v Evropě směřují z východu na západ. Teprve nyní je vidět předvídavost sociálně demokratického kancléře Gerharda Schroedera. On patřil mezi ty, kteří měli historickou zkušenost s německou rozpínavostí i militarismem. A proto propojil Rusko a Německo dvěma plynovody Nord Stream, které by nebyly závislé na Ukrajině, Polsku, Česku či Slovensku. Proto vztah Německa a Ruska zůstal suverénní. Nezávislý. Dokud země obchodují, prosperují a neválčí se.

Vláda prý na zimu dostatek plynu pro domácnosti zajistí, ale od Ruska se musíme odstřihnout co nejdříve. „Pracujeme na tom každý den,“ tvrdil dramaticky Fiala. Doteď jsme ale moc té práce neviděli… Nebo ano?

I mluvení je práce. Je to zpřítomňování myšlenek.

Nepochybuju o tom, že Babišova vláda udělala spoustu chyb, ale Fiala předstírá, že před Babišovou vládou tady žádné jiné nebyly. Ale byly... Třeba Nečasova vláda, která skončila bizarním příběhem s milenkou (budiž ke cti Nečasovi, že si svou milenku pak vzal). Topolánkova vláda… Udělala některá z nich ten řez? Neudělala. Protože to příslovečné „Putinovo Rusko“ bylo všemi považováno za normální stát. Sice se svébytnou byzantskou formou prezidentské autokracie, ale nikomu nevadilo s jeho představiteli sedět u jednoho stolu. Celý západní svět je totiž na obchodu s Ruskem závislý. Potřebujeme ruský obohacený uran, potřebujeme ruské platinoidy, ruské diamanty, ruské lanthanoidy. Potřebujeme ruské raketové motory. Rusko toho ve skutečnosti z Evropy moc nepotřebuje. Snad jen část jeho elit potřebuje mít pocit spojením s evropskou civilizací. S Putinem jednali Němci. S Putinem jednali Američané. George Bush o Putinovi dokonce řekl: „Podíval jsem se tomu muži do očí. Považuji ho za velmi čestného a důvěryhodného. Velmi dobře jsme si popovídali. Byl jsem schopen vycítit, jakou má duši. Muž hluboce oddaný své zemi a dbající na její nejlepší zájmy.“ Takže Fiala může být dramatický jak chce. Nikdo nepovažoval Putina za takového padoucha, aby s ním přerušil styky. Až dosud.

Petr Fiala tvrdil, že nemá páky na ČEZ, protože stát vlastní jen 70 procent...

Zájem menšinového akcionáře je neopominutelný. A 30 procent je hodně. To je privatizační pozůstatek snahy ODS po minimalizaci vlivu státu na trh. Ano, cena energie je u naprosté většiny výrobků klíčová.

Nicméně podle expertů se tohle ale povedlo třeba Slovákům, kteří mají prý ze strany státu páky ještě větší. Co k tomu říci? Česko si musí dle premiéra zajistit energetickou suverenitu, což bude dle jeho slov stát spoustu úsilí a hodně peněz, potrvá to dva až pět let, ale nakonec se ta investice vyplatí. Budou ale na tuto investici české domácnosti mít? Bude stačit slibovaných 66 miliard? Co si pod tím představit?

ODS zavinila privatizaci klíčových firem hospodářství, ODS bude státní majetek muset nyní vykupovat zpět.

Ano, energetická soběstačnost, i když nikdy ne stoprocentní, je vždycky dobrá. České domácnosti budou nyní krvácet. Doufejme, že do voleb naleznou politického viníka. Petr Fiala sice představil podporu domácností i firem ze státního rozpočtu, ale nemyslím, že nakonec bude pomoc tak velká. Kde na to Petr Fiala chce vzít? Navíc… Kde jsou volnotržní ideály ODS? Pokud jde o ČEZ, sedmdesát procent je dost, je to rozhodující balík. Ale jelikož jsme v EU, nelze menšinové akcionáře a jejich zisk opominout a z burzy, určující tržní cenu, odejít. Jen prodej energie přes burzu může určit tržní cenu… ČEZ nicméně lze znárodnit. Ovšem za úplatu. Což bude za oněch 30 procent víc než stovka miliard. Je to poučení z naivity různých „zlatých akcií“ a klaunovské privatizace. Co peklo kapitalismu schvátí, jen nerado vrátí.

Jak byste projev celkově zhodnotila? Co v něm podle vás chybělo? Měl se Fiala vyjádřit ke korupčnímu skandálu hnutí STAN nebo dalším zásadním věcem?

Jak jsem už uvedla na začátku, ten projev byl úplně zbytečný. Nebylo tam nic, co by nemohl sdělit jinými kanály. Předseda vlády zneužil zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, konkrétně § 32 odst 1 písm. k, kde se praví že „provozovatelé vysílání jsou povinni poskytnout v naléhavém veřejném zájmu státním orgánům a orgánům územní samosprávy na jejich žádost nezbytný vysílací čas pro důležitá a neodkladná oznámení v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, stavu ohrožení státu, válečného stavu, stavu kybernetického nebezpečí nebo opatření na ochranu veřejného zdraví“. Ani jedna z těchto variant nenastala. Premiér nevyhlásil nouzový stav. Stát není ohrožen. Nejsme ve válečném stavu, bez ohledu na politická prohlášení, že válčíme s Ruskem. Nenastal ani stav kybernetického nebezpečí. A s ochranou veřejného zdraví nemá Fialův projev nic společného. Je to demonstrativní zneužití moci, kterou si premiér myslí, že má nad médii.

Ano, to je ten následek Klímovy taktiky postupného ochočování médií.

Ano, Fiala docílil toho, že jej poslouchali všichni, protože na svých účtech používal výrazu „promluvit k národu“ a lidé tak nabyli dojmu, že půjde o nějaké skutečné zásadní sdělení. Ve skutečnosti nám sdělil, že za všechno může Babiš a Rusko. A pak načrtl pár možných scénářů. Trochu slabé.

Pokud se někdo domníval, že pohovoří o problémech jednoho ze členů koalice, bylo jasné, že ne. Ten projev byl, mimo jiné, i koncipován k jeho překrytí. Ostatně, o čem by tak měl mluvit? O vtírání kokainu do konečníku? Nikdo přesně nevíme, kolik se do té policejní sítě zachytilo lidí. Ale obávám se, že k tomu tiskovku nesvolá. Ten seznam se bude totiž číst dlouho. Do okrádání městských a státních podniků jsou údajně zapojeny desítky lidí.

