„To Fiala neustojí. Národ není blbej.“ Projev byl prý „v pohodě“, ale stejně bude zle

Mikeš redakci přiznal, že příliš nadšený z projevu premiéra nebyl a považuje ho za zbytečný. „Šlo o reakci na to, jak pan premiér už z povzdálí slyší, že té jeho vládě zvoní hrana. Takže reagoval pozdě, takhle měl vystoupit už dříve a nemusel to udělat takovým patetickým způsobem. Jinak vypadal elegantně, byl by hezký a přijatelný prezident, ale jako předseda vlády nato nemá,“ shrnul promluvu k národu Mikeš. Výhrady měl i k opakovanému se obracení na bývalou vládu. „Svalovat zase vše na Babiše a na Rusy… na mě to působilo dojmem, že nás chce naprosto připoutat k Bruselu, potažmo k Německu, abychom byli další republikou Bundestagu. Ten projev byl zbytečný,“ řekl.

Dále uvedl, že některé lidi mohl svými argumenty naštvat, neboť se jednalo o obecné informace, které jsou veřejnosti známé. Petr Fiala se vyjádřil ke skutečnosti, nakolik může Česká republika jako 70procentní vlastník společnosti ČEZ zasáhnout do cen elektrické energie. „Jestliže má stát 70 procent a soukromníci 30 procent, měli by bouchnout do stolu a vyřídit to během týdne. Když mám většinu, lehce je přehlasuji, ať si hulákají, co chtějí. Stát má 70 procent, ať je využije a ne, aby si manažeři ČEZ namastili kapsy a měli milionová ohodnocení, zatímco lidem budou zdražovat elektřinu. Že se nestydí,“ sdělil Jiří Mikeš. „A jestliže neumí zdanit banky, jestliže popustil uzdu nadnárodním řetězcům v obchodě, tak to znamená, že nemá ve svém týmu odborné ekonomy,“ upozornil.

Národ není blbej

„Jeho projev byl v pohodě, ale že by přinesl něco nového… Premiér mluvil o tom, že jde o otázku dvou až pěti let k energetické soběstačnosti, ale některá opatření mohou udělat během dvou až pěti měsíců. Zatím toho jeho vláda moc nepředvedla,“ podotkl reklamní a mediální odborník. „Premiér postavil proslov na energetické soběstačnosti, ale národ není blbej. Ví, co udělali Maďaři, že Němci mají dlouhodobý kontrakt na plyn, jak to zvládli Rakušané. Lidé si to uvědomují a nevím, jestli energetické tarify zachrání spoustu domácností, protože inflace je už 16 procent a úroky na hypotéky se zvedají. Zvedají se i ceny piva a všeho ostatního, to zrovna důvěru v jeho vládu nepřináší. Hezky mluví, dobře vypadá, je skvěle oblečený a na rozdíl od komentátorů mi nevadí, že rozhazuje rukama, ale vadí mi, že není ekonom,“ vysvětlil Jiří Mikeš.

Jak vnímá skutečnost, že se předseda vlády v promluvě k Čechům záměrně vyhnul všemu, co se nyní děje kolem kauzy pražského dopravního podniku a hnutí STAN? „Záměrně se tomu vyhnul. Nemůže to nijak komentovat, protože by se na něj vrhli sdělovací prostředky, různí komentátoři a nezávislá média. Málo platné, STAN nejdříve udělal první podraz na Piráty, pak měl problém s majetkovými poměry Věslava Michalika a teď pražský magistrát,“ vypočítal, ale domnívá se, že Fialu politická krize dožene: „Politické krizi se vyhnul, ale ona ho stejně dožene. Možná své vystoupení inspiroval od Zelenského (Volodymyr, ukrajinský prezident, pozn. red.), jak vystupuje, jenže je v jiné situaci a mohl si to odpustit a začít konečně pořádně něco dělat,“ vyzval Mikeš.

Všechny projevy jsou pozdě

Za zbytečné pak označil obracení se na Andreje Babiše jako bývalého premiéra a jeho vládu, která podle Fialy může za rekordní zadlužení a rozpohybování současné inflace. „Bylo to zbytečné. Měl k Babišovi říct jednu, dvě věty. Například: Mohl bych se vymlouvat, že jsme zdědili hrozné dědictví od Babiše, to všichni víme, ale on mi za to nestojí. Já přináším tohle poselství,“ zauvažoval Mikeš. „To by bylo chlapské a státnické, ale vymlouvat se na Babiše… Babišovi stačí jedna věta na billboardech: Za Babiše bylo líp. A každý ví, že bylo líp za Babiše,“ poznamenal.

„Když jsme připravovali kampaně a dostal jsem stránku textu, zeptal jsem se, zda lze poselství říci jednou větou. V čem tedy bylo poselství premiéra? Že budeme soběstační v energetice. Pak ale musí říci, že elektrickou energii nebudeme nakupovat z Lipska a plyn nebudeme kupovat přes Německo, ale to tam nebylo. Poselství má být jednoduché, co udělám, kdy a proč, na to stačí pět minut. Vážení občané, my do toho půjdeme tvrdě, možná nás to bude bolet. Jako to udělal Churchill (Winston, britský premiér za druhé světové války, který pronesl k národu legendární projev a povzbudil jejich morálku, pozn. red.): „Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, pot a slzy. Ale čeští vládní politici už nemají důvěru lidí, ztratili ji a všechny projevy už jsou pozdě,“ domnívá se Jiří Mikeš.

Slova premiéra Petr Fialy podle něj nezapůsobila ani na skupiny společnosti, které jsou rostoucími cenami a účty ohroženy nejvíce – jako samoživitelé, senioři, postižení a podobně. „Hned po nástupu do vlády, kde lidem slibovali hory doly, měli už tehdy říci, že jim jde o energetickou soběstačnost a v čem by měla spočívat. Teď už jim to většina lidí neuvěří, slova nestačí. Premiér s tím přišel pozdě a hrana zvoní. Zvonky konce jsou slyšet z povzdálí a budou se přibližovat,“ prorokoval expert. Vláda Fialy podle něj nakonec nevydrží. Prvními signály prý budou komunální volby: „Jestli dostane pětikoalice na frak, pak jim nepomůže ani Rychetský (Pavel, předseda Ústavního soudu ČR, pozn. red.), ani kdokoliv jiný,“ podotkl.

