Znovu zakázaný Štěpán Kotrba: Prymula? Nejsem slepice Němcová. Co dělat s odmítači vakcíny. Pravda o té ruské. Vánoční kapr je zbytečný

reklama

Opět jste byl zablokován na Facebooku. Co jste provedl? Utekly vám nervy?

Ne. Nazval jsem jednoho advokáta idiotem a nervy utekly jemu. Nakonec svůj právně laický příspěvek smazal, nicméně mé jadrné vyjádření na jeho adresu mezitím bylo ohodnoceno přes můj nesouhlas anonymním elfem 30 dní banu. Přitom šlo o výzvu k dodržení zákona, nikoliv o nebezpečné vyhrožování.

Zavřít můžou, pustit musej. Já už jinej nebudu… Rozkatil jsem se původně kvůli páně právníkově principiálnímu nesouhlasu se stížností kolegy na chování moderátora TV Nova, kterou kolega napsal jako stížnost na porušení vysílacího zákona 231/2001 Sb., zveřejnil a poté zaslal Radě pro rozhlasové a televizní vysílání k řešení. Ještě týž den se moderátor i jeho vedoucí omluvili a přiznali profesionální pochybení, nicméně dle stěžovatele k pochybení došlo odvysíláním příspěvku, což je stav nevratný. Jestli šlo o porušení zákona, nebude rozhodovat morálně rozhořčený libertariánský pan advokát, ale RRTV na základě zákona a příslušných judikátů jako správní orgán státu. A samozřejmě přihlédne k stavu nouze a mimořádné epidemiologické a hygienické situaci.

Psali jsme: Štěpán Kotrba: Prymulova blbost, trestal bych jinak. Jestli ho zase vystřídá nějaký nagelovaný civil, bude zle Štěpán Kotrba: Je nutné násilí. Vánoce - svátek mrtvých? Venkov covid přežije, Praha zchudne. Zvěsti o Babišovi Kdo dělá bordel, dostane po hubě. Po demonstraci došlo i na umělce Zakázaný Kotrba: Prymula neřekl vše a ví to. Nakopat do p*dele Zaorálka. Méně módy, šminek, baletek a herců. Jim ani korunu

Jinak, v USA se v souvislosti s americkými volbami opět zvedla debata o tom, že technologické giganty jako Facebook, Twitter a Google mohou výrazně zasahovat do politického dění. Blokováním jedněch postojů a preferencí druhých. Zvládneme s tím něco udělat?

Anketa Věříte novému ministru Blatnému víc než Prymulovi? Věřím víc Blatnému 6% Věřil(a) jsem víc Prymulovi 60% Věřím oběma 7% Nevěřím ani jednomu 27% hlasovalo: 4040 lidí

Dovedu si představit, že stejně rozčilení byli občané v 16. století, kterému začaly vládnout bulvární noviny, předvádějící „barnumskou“ žurnalistiku i když republikán Phineas Taylor Barnum, kterého jeho kritici po smrti označili za ikonu amerického ducha a vynalézavosti, ještě nežil… Zprávy pro veřejnou spotřebu byly zpočátku přísně kontrolovány vládami. V roce 1530 vytvořila Anglie licenční systém pro tisk a zakázala „pobuřující názory“. Zato pak až do 20. století žila „žlutá“, bulvární žurnalistika, pěstující přehánění zpravodajských událostí, skandální obtěžování nebo senzacechtivost. Byla to válka demokrata Josepha Pulitzera, vydávajícího New York World proti demokratovi Williamu Randolphu Hearstovi, který vydával New York Journal. Oboje noviny prodávaly odporné příběhy o zločinu, korupci a sexu. Během své politické kariéry Hearst zastával názory obecně spojené s levým křídlem Progresivního hnutí a tvrdil, že mluví jménem dělnické třídy, která kupovala jeho noviny. Pulitzer, který měl také silné vazby na Demokratickou stranu, věřil, že noviny jsou veřejnými institucemi s povinností zlepšovat společnost, a dal New York World do služeb sociální reformy. O jeho protivníkovi, taktéž demokratovi Hearstovi se traduje historka, uvádějící ho jako hlavní příčinu vstupu Spojených států do španělsko-americké války kvůli senzacechtivým příběhům a přehánění strašných podmínek na Kubě poté, co tam v roce 1895 vypuklo povstání. Ilustrátor Frederico Remington tehdy poslal telegram Hearstovi, aby mu řekl, že na Kubě je všude ticho a „válka nebude“. Hearst mu měl odpovědět: „Prosím, zůstaňte. Vy poskytnete ilustrace a já zajistím válku.“ Když začala invaze, Hearst odplul přímo na Kubu jako válečný zpravodaj a poskytoval nakonec střízlivé a přesné zprávy o bojích.

Na starém kontinentě vedl panující liberalismus k postupné svobodě tisku a ukončení cenzury, ale například ekonomické noviny se staly propagátory ekonomických ideologií, jako bylo keynesiánství v polovině 20. století. A mnohdy je tomu tak dodnes, i když pro změnu napravo. Namísto tisku vévodí ráčkující ideologičtí propagandisté Adama Smitha téměř každé televizní obrazovce. A říkají nám svým naprosto nezaměnitelným způsobem, co si máme myslet.

Blokováním jedněch postojů a preferencí druhých se nestane nic. Každá okatá akce vždy vyvolává protiakci. Stále je demokracie nejspolehlivější a nejlevnější autoregulací. Regulace nepomůže. Od ní je vždy jen krok k nutnosti použít násilí. Cenzura nepomůže. Etické kodexy nepomohou tam, kde vládne zisk. Musíme si zvyknout. Pochopit logiku propagandy a otrnout. Stejně jako jsme za 20. století dokázali pochopit rozdíl mezi informací a komerční informací – reklamou. Dnes už manipulace reklamy přestává fungovat. Mediální gramotnost publika musí znamenat, že clickbaitovým výkřikům, MeToo, BLM a dalším nátlakovým skupinám budeme věnovat jen tolik pozornosti, kolik si zaslouží. Ne víc. Říká se, že síla slova vládla pouze tam, kde ho zakazovali. Kde je svoboda slova, může si každý žvanit, co chce a většině je to jedno. Pokud budeme ovce, každý ovčácký pes zaštěká a stádo se vrhne jedním směrem.

Koluje jeden vtip, že nejlepším způsobem, jak podpořit Donalda Trumpa ve volbách, je rozšířit informaci, že jeho protivníka podporuje Putin. A naopak… Pokud jste ovšem Putin, pak rozšíříte ten vtip a neděláte už nic. Jen se potutelně smějete.

Ano, Facebook, Twitter a Google mohou výrazně zasahovat do politického dění. Stejně jako televize. Stejně jako noviny. Stejně jako hospoda. Pokud jim to dovolíme. Dovolíme jim to nebo začneme myslet sami?

Pokud jde o ministra Prymulu, tak jste volal po tom, aby za svůj ,,vyšehradský přešlap“ nebyl odvolán. Prymula nakonec odešel. Jak s odstupem nahlížíte na tuto aféru? Byla to cílená operace nebo jen náhoda?

Kdybych byl paranoik, přimhouřím jedno oko a prohlásím, že já nesmím ani naznačovat. Faktem zůstává, že Prymula zůstal. I když ne jako ministr. Ale o kancelář vedle nového ministra. A protože ministr je naivní jak prvosenky na jaře, protože nejdříve podepsal žvásty Milionu chvilek proti Babišovi a pak se za to marně styděl, zůstávám v klidu. Prymula bude dělat svoji práci a ministerské žvanění tomu bude vytvářet „lidskou tvář“.

Kdybych byl konspirační teoretik a ne praktik, sděloval bych národu senzační dojmy jako Senátorka Slepice Němcová. To, že Babiš bude mít svého člověka v čele VZP, je logické vzhledem k tomu, že rozhodování o VZP kopíruje tripartitu. Nelogické by bylo, kdyby to měl být ne Babišův, ale Faltýnkův člověk. Faltýnek není prvním mužem ANO. Není premiérem. Babiš je ANO.

Štěpán Kotrba

Pokud jde o nového ministra Blatného, je to ,,nagelovaný civil“, čeho jste se u Prymulova následníka obával? Je to přece jen lékař. Jak vnímáte jeho první kroky?

Jako příznačné pro nagelovaného. Odborník neříká nic, co neví. A pokud neumí počítat, nepočítá reprodukční koeficienty. Ano, je to nagelovaný civil ve vojenské hře. Je to lidská tvář vrcholu druhé vlny, která řekne národu, jestli bude mít letos vánoční stromečky a něco pod nimi nebo ne.

Čísla nově infikovaných virem SARS CoV-2 se zbržďují a ředitel ÚZIS profesor Dušek tvrdí, že na krizové modely nedochází. Co očekáváte od doby do konce tohoto roku? A co by dle vás bylo potřeba?

Vítězství v bitvě má tu nevýhodu, že vítěznou strategii shazuje kdejaký blbec. Na krizové modely nedochází proto, že platí řada omezení značky Prymula. Kdyby omezení neplatila, na krizové modely by došlo. Nikdo to ale ještě nechtěl vyzkoušet. Očekávám do nového roku stále zavřené školy i hospody. Protože Vánoce. Obojí prostory jsou šílenými rezervoáry promořování se a následné infekce rodin. Stále nikdo nezakázal mytí sklenic na pivo štětkou a oplachem ve studené vodě. Zbytky chlorové vody v pivě by asi chutnaly jen Brňanům, zvyklým na Starobrno… Přál bych si zavřené obchody se zbytečnostmi. Nemusíme mít deset dárků pod stromečkem. Nemusíme mít ani stromeček, když na to přijde. A pokud se nebudeme umět obejít bez čerstvě umláceného kapra, potkáme se nejspíš s dietou v nemocnici. Prezenční školství je také zbytečné. Nikdo nezajistí kvalitu výuky, když budou v karanténě tu rodiče, tu děti, tu učitelé… Nikdo nezajistí ekvivalentní vzdělání dálkovým přístupem. Lepší je rezignovat na veškeré školství a přerušit základní i střední vzdělávání do září 2021 rovnou. Kdo by chtěl chodit přezkoušet, sjednal by si konzultace i termín individuálně. Nikdo nedonutí malé děti o vyučování i o přestávkách dodržovat vzdálenost 2 metry od učitele i spolužáků, nikdo je nedonutí mít osm či deset hodin nepřetržitě ústenku. Nikdo k tomu nedonutí ani puberťáky. Ti si klidně budou o přestávce půjčovat i pointa či spolužaččinu vagínu.

Uzavírání hranic ukazuje, že o naše kmeny virů sousedé nestojí. K lockdownu se vrací i Velká Británie. Takže prosím neočekávejte, že se letos podíváte někam na hory. Nepodíváte se ani na Slovensko.

Čtrnáct dní po novém roce očekávám po prosincovém poklesu pozvolný nástup třetí vlny, která by měla trvat až do května. Takže se netěším ani na jaro, snad ani na léto… Řešením je až vakcína, kterou očekávám na Západě dostupnou v polovině roku. Otázkou je, zda do Česka doputuje dříve ta ruská nebo ta americko-česká…. Vsadil bych si. Na Rusko. Vy ne?

Nedávno jste naznačil, že někteří Piráti se těší na to, až budou v příštím volebním období spolupracovat s ANO. Zatím pirátské vedení bok po boku se STAN směřují spíš k antibabišovské koalici s blokem v čele s ODS. I když ne všichni Piráti jsou ze STAN nadšení. Z čeho vycházela vaše úvaha? A jak popsat plasticky úvahy Pirátské strany? Je něco jiného Ivan Bartoš a něco jiného „spodek“ strany?

Něco jiného je pražská smečka s Hřibem, něco jiného je Michálek, úplně něco jiného je Ivan Bartoš coby osoba a něco jiného je Ivan Bartoš coby hromosvod ostatních čili předseda. A něco jiného jsou rozličné jiné části strany, které bych určitě nenazýval pohrdlivě „spodek“. Já si počkám na volby. Dělat koalice teď musí pouze ti, kteří ví, že 4 procenta je velmi nadsazený výsledek jejich dosavadní politiky. Piráti prozatím nemusí dělat ani kompromisy, ani koalice. Mají, jako skoro jediní mimo ANO, poctivě odpracováno.

Až odejde covid…

Och, vy optimisto…

... jaký pořádek zavládne ve vztazích USA–Evropa–Čína?

Kdo zvítězí ve volbách? Pořádek či chaos bude určovat vítěz. Vsázím na Trumpa, ale mohu se mýlit… O procento… Pak by to byli hladoví demokraté.

Bude Čína ekonomickým vítězem celé věci?

Čína UŽ JE ekonomickým vítězem. Ustála první vlnu, ustála i tu druhou a je v kladných, růstových číslech HDP. Čínská ekonomika se v prvním pololetí zhoršila o 1,6 procenta a ve druhém čtvrtletí oživla. Hrubý domácí produkt se v meziročním srovnání zvýšil o 3,2 procenta, což bylo více, než čekali analytici. Odborníci v anketě agentury Reuters očekávali růst jen o 2,5 procenta. Ve srovnání s předchozími třemi měsíci HDP za duben až červen stoupl o 11,5 procenta.

Zatímco my jako Evropa budeme nejspíš ve dvouciferném záporu. Protože jsme vedeni stranou, chce se mi říci. To je takovej starej vtip z éry vlády té jedno strany.

A uspějí různé proamerické síly, aktivní i u nás, které se snaží Evropu zcela přiklonit k USA?

Sorry, ale „různé proamerické síly“ v Česku už tradičně nemají šanci. První proamerickou silou byl Havel. Kdo to je dnes? Klvaňa? Nebo ten vousatej troll Vondra? A k jaké Americe se chcete vinout jako k dubisku? K té, co není schopna zajistit svým občanům zdravotní péči? Nebo k té, která prohrává v Sýrii, v Iráku, která nedokázala vyhrát ani proti mudžáhidům v Afghánistánu? To je váš vzor?

S jakými škodami vychází z covidové krize Rusko a Vladimir Putin?

Oslabené, ale Rusové vydrží, co za báťušky cara. Skoro všechno. Řepa a machorka…

Oslabí Putin do té míry, že ekonomicky a politicky bude pod tlakem prozápadní opozice?

Nenechte se vysmát… Změny v ruské ústavě, jež umožnily prezidentovi Vladimiru Putinovi ještě dvojí znovuzvolení do nejvyššího úřadu, podpořilo více než 58 milionů voličů – 77,9 procenta účastníků referenda. To jsou tvrdá data, ne zmanipulované výsledky průzkumů Levada Center. Zapadnici mají mezi obyvateli Ruska tak pět procent podpory. Rusové mohou být jiní, nejsou ale blbí. Vidí, jak dopadli Ukrajinci. MMF předpovídá 8,2procentní pokles HDP. A to má Ukrajina pouhou jednu čtvrtinu HDP, co Česko… HDP přepočteno na obyvatele je pouhých 9182 USD, v Česku 35 440 USD, v Rusku 25 553 USD. Průměrná měsíční mzda je na Ukrajině 370 EUR, což je 10 102 Kč. V Česku 33 697 Kč, což je 1237 EUR, v Rusku 49 693 RUB, což je 14 640 Kč. Rusové vidí aktuálně i to, jak málem dopadli Bělorusové se svou politikou více azimutů.

Takže Západ bude mít svých starostí dost a Putin bude v pohodě vládnout dál?

A co jiného jste myslel? Putin není ožralý Jelcin, aby kdejaký zapadnik byl Rusku spasitelem.

Objevila se nabídka zájezdů do Ruska za ,,ruskou vakcínou“. Je moudré nechat si ji aplikovat?

Je to příležitost získat bezpečnou a účinnou vakcínu dříve než později. Dříve než později je vítězstvím, máte-li vysokou pravděpodobnost na onemocnění „s covidem“ umřít.

Zaprvé víme, že ruská vakcína Sputnik V (Gam-Covid-Vac), tvořená směsí vektorů AD26 a AD5, funguje – vytváří protilátky. Úroveň neutralizujících protilátek po očkování je 1,5krát vyšší než u pacientů, kteří byli nositeli koronaviru. Umožňuje také vytvořit odpověď T-buněk a plnohodnotnou imunitní odpověď, protože je nutná protilátka a buněčně zprostředkovaná imunitní odpověď, aby se zajistilo, že je blokován průnik viru do buňky. Úroveň imunitní odpovědi je dostatečná k tomu, aby reagovala na jakkoliv malou existenci infekce covid-19.

Má minimální vedlejší účinky (zvýšenou teplotu a bolestivost v místě vpichu, což je u vakcín běžné – je to spouštění obranného mechanismu, vytvářejícího protilátky). Skončilo třetí stadium jejího testování podle mezinárodních pravidel. Ruské studie jsou veřejné. První dávka vakcíny Sputnik V, vyvinutá ruským Národním výzkumným střediskem pro epidemiologii a mikrobiologii Nikolaje Gamaleje, obdržela osvědčení o registraci od ruského ministerstva zdravotnictví 11. srpna a byla pro civilní sektor v Rusku uvolněna 8. září. Začala výroba. Rozjíždí se implementace v Rusku i export.

Klinické studie Sputnik V

Otevřená studie bezpečnosti, snášenlivosti a imunogenicity vakcíny „Gam-COVID-Vac Lyo“ proti COVID-19

Otevřená studie bezpečnosti, snášenlivosti a imunogenicity vakcíny „Gam-COVID-Vac“ proti COVID-19

Klinické hodnocení účinnosti, bezpečnosti a imunogenicity vakcíny Gam-COVID-Vac proti COVID-19 (RESIST)

Předpokládám, že první dávky dostanou doktoři v první linii, policejní jednotky pro vymáhání práva a vojáci strategických jednotek. Pak zbytek armády, oblast strategických výrob, oblast řízení průmyslu, nakonec státní správa a pak teprve všichni ostatní. I ze zahraničí jsou informace optimistické. Např. indický farmaceutický kontrolor umožnil fáze II a III studie na lidech. To je ta dobrá zpráva. Indie je jedna z nejpostiženějších zemí, notabene s otřesnou úrovní veřejné hygieny.

Nejspíš nikdo nebude násilím bránit nikomu z Česka, aby se nechal vakcínou očkovat, pokud se k ní jeho lékař dostane. Jen musí mít lékaře, který se k ní dostane. Přiznám se, že si počkám s vlastním rozhodnutím, až bude naočkován ruský diplomatický sbor v Praze. Pak teprve budu vědět, že vakcína je bezpečná.

Ruské úřady schválily 12. října druhou ruskou vakcínu proti koronaviru EpiVakKorona, tentokrát ze střediska Vektor z Novosibirska. Kreml tvrdí, že třetí vakcína z Čumakovova střediska Ruské akademie věd je blízko dokončení.

Jak reálně vypadá soutěž mezi Rusy, Prymulou preferovanou AstrouZenecou a dalšími vývojáři?

Stojí za zmínku, že v lidech cirkulují už čtyři koronaviry. Způsobují příznaky nachlazení a pro žádný z nich nemáme vakcíny.

Velká Británie například nerozhodla, jak a jestli upřednostnit zdravotnické pracovníky, kteří pracují s nejzranitelnějšími lidmi, ve srovnání s těmi, kteří jsou nejvíce ohroženi, pokud onemocní.

Nicméně… Vakcína vyvinutá Oxfordskou univerzitou a AstraZeneca AZD1222 rozděluje odborníky na to, zda její pokusy nezačaly příliš rychle. Jsou obavy z neurologických událostí v případě myelitidy. Podrobná kopie protokolu ze studie v USA byla zveřejněna dne 19. září a ukazuje, že studie vylučuje lidi s anamnézou Guillain-Barrého syndromu nebo jiného demyelinizačního onemocnění. Toto vylučovací kritérium by bylo obtížné splnit u lidí, kteří nejsou diagnostikováni, ale jsou náchylní k onemocnění, jako je příčná myelitida. FDA rozšířila své vyšetřování a stále má testování v USA pozastavené, podle zpráv médií ze 30. září. 1. října nicméně Evropská léková agentura EMA oznámila, že zahajuje postupný přezkum AZD1222, a všechny ex-americké pokusy byly znovu zahájeny, mimo jiné v Brazílii, Japonsku a Jižní Africe, stejně jako ve Velké Británii. Vzhledem k tomu, že společnost AstraZeneca poskytovala smíšené zprávy, a narušila tak důvěru veřejnosti ve vývoj vakcíny, je třeba provést důkladnější vyšetřování.

Z kapitalistického chytračení mám obavy větší než z ruského šlompáctví či čínské hygieny. Touha vydělat miliardy dolarů je příliš lákavá… A na Západě se hlavy zločincům nestínají, na rozdíl od Číny.

V závěrečné fázi III testování je nyní 11 vakcín: Mimo ruských vakcín a AstraZeneca, které jsou nejdále, jsou vyvinuty a už testovány vakcíny Pfizer a BioNTech v Německu, Moderna v USA, CanSino s Pekingským biotechnologickým institutem v Číně, Janssen, Pekingský institut biologických produktů a Sinopharm v Číně, Sinovac a Instituto Butantan v Brazílii, Wuhan Institute of Biological Products and inopharm v Číně a Novavax v USA.

V preklinických testech na zvířatech je 154 vakcín, ve fázi I. klinických testů na lidech je 21 vakcín, ve fázi II. 12 vakcín.

Vakcíny Pfizer i Moderna injikují kousky genetického kódu koronaviru. Jakmile se dostanou do těla, začnou se vyrábět virové proteiny, které tělo trénují. Jedná se o zcela novou techniku. Oxfordské a ruské vakcíny berou neškodný virus, který infikoval šimpanze, a geneticky ho upravují tak, aby připomínaly koronavirus. Dvě z velkých čínských vakcín používají původní virus, ale v postižené formě, takže nemůže způsobit infekci. Pochopení, která metoda přináší nejlepší výsledky, bude zásadní. Na tyto otázky by mohly pomoci odpovědět testy.

Pro srovnání nejsou podrobnosti. Otázkou je, zda vy osobně budete preferovat rychlost před bezpečností anebo opak. Můžete díky rychle získané vakcíně přežít anebo díky tomu, že si ji nezajistíte, můžete umřít. Anebo přesně naopak… Nikdo vám neporadí.

A pak budeme muset kolektivně rozhodnout, jak naložit s lidmi, kteří odmítnou kteroukoliv z funkčních a schválených vakcín. Poskytovat jim i nadále solidárně hrazené zdravotní služby? Sankcionovat je? Izolovat je? I násilím? Toto významné etické rozhodnutí lékaři prozatím museli dělat jen ve striktně omezené míře a nikdy se nedostalo na veřejnost. Nyní poprvé bude nutné ho udělat veřejně a aplikovat plošně. Udělat z něj mezinárodní politiku. Se vší autoritou rozhodujících států, proti které nezmůže nic ani nějaký ze soudů.

Už dnes vyžadují někteří pronajímatelé ubytoven pravidelné testování svých nájemníků, jinak je bez milosti vyhodí na ulici. Odmítnutí testování může být chápáno jako vážné porušení pracovní povinnosti, což je důvodem k okamžité výpovědi ze zaměstnání. Odmítnutí testování zavdává zcela bez milosti důvod k trestnímu stíhání za šíření nakažlivé lidské choroby dle § 153 trestního zákoníku. Stačí, že pachatel z nedbalosti „zvýší nebezpečí“ zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí… Odmítnutí nedbalost je. Stejně jako protestní nenošení funkční ochrany úst a nosu. Počítám, že obdobné to bude s očkováním.

Stále platí, že jedině plně funkční vakcína je plně funkční „exit stratégy“ pro celou epidemii a pro celou lidskou populaci. Jinak se ještě můžeme modlit a věřit, že to pomůže.

Psali jsme: Očkování na covid: Nebude fungovat. Ne tak, jak si myslíte Většina Čechů by se proti covidu očkovat nedala. Hrůzu mají zejména z ruské a čínské vakcíny Zbyněk Fiala: V Číně už očkovali statisíce Vakcína všem až za čtyři roky. Je jasné, co dělat, říká expert

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.