A co Vystrčilův zdravotní stav? Zbořil po show Moravce. A ví, co přijde dál

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „První kolo jednání o sestavení vlády bude možná ještě zmatenější a více amatérské než při posledních volbách,“ předpokládá politolog Zdeněk Zbořil. V dnešním Rozjezdu analyzuje kampaň jednotlivých politických stran, jejich chyby i výhry a hodnotí Babišovu vládu. „Seznam toho, co se povedlo a nepovedlo, by byl jistě dlouhý a sadista by mohl přát nové povolební koalici, protože bez ní to nepůjde, podobný očistec,“ dodal.

reklama

Za týden už budeme v těchto chvílích znát výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. Jméno premiéra ale podle doktora Zdeňka Zbořila jasné ještě nebude. „Určitě ne, protože pan prezident slíbil, že bude jmenovat předsedou vlády osobu nominovanou vítěznou stranou a nikoliv někoho z účelových volebních koalic, dojde k povolebnímu vzrušenému jednání, které už nebude moci ovlivňovat ČT, která se o tolik snažila v době předvolební,“ komentuje politolog. „Pan předseda Senátu Vystrčil už opět projevil svůj zájem o prezidentovo zdraví, a tak předpokládám, že první kolo jednání o sestavení vlády bude možná ještě zmatenější a více amatérské než při posledních volbách,“ dodal.

Anketa Přesvědčujete své okolí o tom, koho má a nemá volit? Ano, hodně 5% Ano, trochu 14% Ne 81% hlasovalo: 2141 lidí

Překvapit do voleb mohou snad jen některé z dosud neparlamentních stran, naopak ty, které dosud mají zastoupení v Poslanecké sněmovně, mohou dopadnout jinak, než jak jim věštecké agentury ve svých komerčně orientovaných výzkumech předpovídaly. „Ten déle trvající trik ČT představovat vládní strany jednotlivě, stejně jako pět stran dvou volebních koalic, může být znehodnocen kroužkováním kandidátů. Tento efekt by se ale mohl projevit až v povolebních jednáních,“ komentuje politolog. „Zatím, díky obtížné srozumitelnosti výkladu přílohy k volebním lístkům, to vypadá na větší počet neplatných hlasů, který by neměl ujít pozornosti těch, kteří budou sčítat hlasy na volebních místech,“ dodal.

Hodnocení kampaně jednotlivých stran. ANO zapomnělo, že…

ANO 2011 vedlo masivní kampaň plnou dat a racionálních argumentů. „Ale zapomnělo, že jedno, nebo dokonce pravidelné, nekompetentní vystupování eurokomisařky paní Jourové k čemukoliv, a ačkoliv se volební kampaně vlastně neúčastní, udělá tolik škody, že by se to dalo vyjádřit v jednotkách procent hlasů,“ varuje politolog.

Fotogalerie: - Český jarmark zakončen v Praze

Společenství Pirátů a Starostů se postupně vzájemně adaptovalo na zájmy svých členů a zejména Piráti zmírnili svůj monotematický antibabišovský étos. „Přestali se chovat jako vítězové voleb, obcházet ministerské kuloáry a předvádět své kontakty v Bruselu,“ hodnotí průběh kampaně Zbořil. „Volby ukážou, zda nevystrašili voliče svou sebestředností až příliš, a zda jim postupné ubývání předvolební energie nezpůsobí větší újmu, o které je před několika měsíci ani nenapadlo uvažovat,“ dodal.

Anketa Jsou podle vás Češi národem rasistů? Ano 27% Ne 73% hlasovalo: 15759 lidí

SPOLU se snaží vystupovat jako autentická pravice, ale než se jim podaří vysvětlit voličům, co to ta dnešní pravice, na rozdíl od té minulé, hrabivé a nenasytné, dnes pro ně znamená, dá to ještě asi dost práce. „Vizuálně se jevila jako trochu narcisistní, ale proč ne, kdo jiný než do sebe zahledění lidé chtějí dělat velkou politiku,“ podotýká Zbořil.

Otázkou pro obě tyto volební koalice asi podle Zbořila zůstane Praha, kde nejenom maloměstská rivalita, ale i pozoruhodné chování pirátského primátora a až manická posedlost všech stavět a bourat sochy na úkor dopravní infrastruktury (od zapomenuté severojižní magistrály po změnu různých ulic a tras v jedno velké parkoviště) může vyvolat pražský nějaký předvolební otřes.

„V Praze je však hodně voličů, kteří zde nežijí, a tak možná nápady pana primátora Hřiba a jeho spolupracovníků nebudou hrát velkou roli,“ říká Zbořil.

SPD se sice rozhodla pro atraktivní volební kampaň, ale jak se blíží datum voleb, stále častěji se objevuje otázka, s kým by mohli jít do koalice. „Zda jejich antievropská rétorika neposlouží jen několika vyvoleným k dalšímu čtyřletému vysedávání v Poslanecké sněmovně,“ komentuje politolog.

Fotogalerie: - Kolečko a čtvereček v Budějovicích

ČSSD se chová skromně. Přitom vidí úspěch v Německu

ČSSD se chovala skromně, jak konečně odpovídá povaze státních zaměstnanců, kterým jde o udržení pracovních míst a žádnou revoluci. „Ani když vidí úspěch v sousedním Německu. Její tradiční vnitrostranické spory sice ztratily v poslední době na intenzitě, ale obavy z objevujícího se marxismu (a dokonce komunismu) v sousedních státech mají čeští SD snad ještě větší než televizní komunističtí antikomunisté,“ podotýká Zbořil.

Anketa Je podle vás Viktor Orbán diktátor? Je 6% Není 80% Nevím / Je mi to jedno 14% hlasovalo: 24721 lidí

„KSČM je pro mne v kampani neviditelná,“ komentuje politolog. „Sice má u některých potenciálních voličů, díky obratnému politikaření svých poslanců, jistou důvěryhodnost, kterou ale postupně ztrácí v některých krajích. Stále se pohybuje v nepřerušitelném kruhu otázek, zda v současném politickém systému ČR může ještě přijít do voleb s něčím, co by překvapilo,“ dodává.

Kampaň ostatních „malých stran“ byla podle Zbořila až příliš závislá na tom, kolik se jim podařilo sehnat finančních prostředků, jak si přestavovaly svou další budoucnost a zda dokázaly najít jiné téma než negativní interpretace covidové krize, antikorupční kampaň a kritiku vládnoucích stran. „Typický to byl stále se opakující program stran na jedno použití. Snad jenom Trikolora nebo Přísaha dokázaly „zvednout hlavu nad zástup“ a uvažovat o své další politické budoucnosti byť jen v ceně svého státního volebního příspěvku. Těch zbývajících asi 10–12 politických stran jsem nestačil sledovat mj. i proto, že jsou často s jen regionální působností, a i když mají některá zajímavá témata, nepodařilo se jim, anebo to ani nešlo, z nich udělat téma celostátní,“ říká politolog.

Fotogalerie: - Viktor Orbán zavítal do Čech

V kampani chybovali všichni, kteří…

Podle Zbořila v kampani chybovali všichni, kteří se spoléhali na kritiku nebo pozitivní hodnocení diskusí okolo covidu-19, kteří se báli mluvit o problému zneužívání médií ve prospěch politického zákulisí a ti nejméně odvážní z neodvážných se opět jen stále otáčeli kolem Agrofertu. „Myslím, že až u voleb se projeví efekt stížností kdekomu v EU, ale i to, zda šlo zejména v případě Pirátstva a KDU-ČSL o chybu osudovou, bych si nedovolil tvrdit. Nenávistná evropská skotská kampaň proti bučícím dětem na Spartě může mít jakýsi sekundární efekt, ale kdo u nás, a dokonce i ve Velké Británii, ví, že podobně nesouhlasně se bučí i ve staroslavném britském Parlamentu?“ ptá se politolog.

A přidává i tato slova: „Snad mohu konstatovat, že pozitivní bylo osobní angažmá všech nejvyšších představitelů politických stran, kteří riskovali svou politickou budoucnost. Také je třeba považovat za úspěch, že bez politických neosobností typu řeporyjského starosty se některé politické strany dokázaly obejít, i když jeho obecně známou hloupost a vulgárnost se snažilo nahradit hned několik novinářů, herců a věčně televizních osobností.“

A jak obstál premiér Andrej Babiš, a jak jeho hlavní konkurenti jako osobnosti? „Andrej Babiš se liší od většiny českých politiků, a to včetně jeho strany ANO 2011, svým pozitivním přístupem k věcem velké politiky i sociální úrovni té malé. Není ideologem, zabývá se konkrétními věcmi, a protože je premiérem, má k dispozici data a nepotřebuje množství poradců, kteří jej musí doučovat,“ uvedl Zbořil. „Jeho chyby a omyly jsou lidské, snaží se je okamžitě napravovat, byť za cenu někdy nesprávných rozhodnutí. Proto má svoje publikum všude, kam přijde, a má mu co říct,“ dodal.

Jeho konkurence má svoje slabá i silná místa. „Přece jen je možné mluvit v dobrém i zlém o osobnostech, jako jsou Petr Fiala, Ivan Bartoš, Jan Hamáček, Vojtěch Filip, ačkoli mají různě silné a kompetentní stranické zázemí. Jejich poslední předvolební debata to konečně docela dobře ukázala, i když se všichni „moderující“ snažili dokázat, že oni jsou těmi, kdo všemu rozumí nejlépe,“ podotýká Zbořil.

Psali jsme: Česká televize se aktuálně zapojí do předvolebního vysílání a zprostředkuje vyhlášení Nobelových cen Hejtman Vondrák: Na výměnu neekologických kotlů zbývá už jen necelý rok Protivín: Město představilo veřejnosti nově zrekonstruovanou školu Agentura ochrany přírody a krajiny: Památná lípa z CHKO Žďárské vrchy se stala stromem roku 2021

Jaká agenda bude hrát při rozhodování voličů nejdůležitější roli, je těžká otázka. „Nevíme, jaká bude volební účast, zda nedojde, jako obvykle před volbami, k nějakému skandálu typu Čapí hnízdo nebo Fialovy fondy v nějakém výbušnějším provedení. Dokonce bych dokázal mít strach i z podobných případů, jako byly v nedávné minulosti na Slovensku. Předpokládám, že alespoň některé TV ve vysílání přestanou varovat před „znovuzvolením“ Miloše Zemana nebo přivolávat Václava Havla a předstírat, že jeho odkaz tyto volby rozhodne,“ říká politolog.

V Partii televize Prima byl hostem i bývalý premiér Petr Nečas. „Volby budou rozhodovat čisté emoce. Posledních 48 hodin před volbami i během voleb. I přímo za plentou. Lidé tam půjdou se třemi lístky, ale komu to dají, se rozhodnou až tam. Takto otevřený a nepředvídatelný výsledek voleb jsme tu ještě neměli,“ rozvedl svou myšlenku bývalý předseda ODS.

Zbořil vnímá situaci úplně stejně. „Pan Petr Nečas, i když mediálně a lidsky dehonestovaný, a jako politik znevážený, je přece jen inteligentní a v české politice se léta pohybující osobnost a jeho názoru je třeba si vážit,“ uvedl Zbořil. „Jistě to nebude proto, že politické strany našly nějaká nová témata, ale že budou rozhodovat sympatie a antipatie, trochu vzpomínky, naděje a zklamání a všeobecná nedůvěra v politiku, tak úspěšně pěstovaná médii všeho druhu,“ dodal.

A jestli opravdu v tomto týdnu ještě na poslední chvíli přijde nějaké překvapení, které může ovlivnit nějak výsledky? „Myslím, že může, ale důkazy nemám. Vycházím jen ze zkušenosti a z toho, že je to součást českého politického folkloru a nedostatečné vážnosti aktu voleb jako politické instituce a projevu občanské způsobilosti,“ předpokládá politolog.

Pro zpestření připomeňme i novinku od PirSTAN. Piráti a Starostové přišli se zbrusu novou písničkou. Ivan Bartoš rapuje s harmonikou v ruce a Vít Rakušan usednul za bicí. „Slyšel jsem ji a ohromilo mne to. Pokud hráli i pro mne, pak mne mrzí, že mne považují za konzumenta tohoto žánru. To už za nelítostného totáče jsme raději zpívali s lehčí ironii – garmoška graj, mi svarym čaj, i po francúzsku ein, zwei drei,“ směje se Zbořil.

Návštěva Orbána. „To je na samostatný komentář“

Při své návštěvě v Česku premiér Viktor Orbán premiéru Babišovi poděkoval za pozvání. „Víte, že letos koordinaci Visegrádské čtyřky vykonává Maďarsko a u vás budou volby, a ačkoliv nechceme zasahovat do voleb v žádné zemi, protože o osudu Čechů ať rozhodují Češi, ale vůbec nelituji toho, že jsem vás právě dnes mohl navštívit,“ řekl také Orbán.

„Zaujalo mne to, ale je to na samostatný komentář a o ten se jistě postarají jiní. Jen tedy pro začátek – to nejzajímavější na této návštěvě je to, že se uskutečnila,“ komentuje politolog.

Podle europoslance za Českou pirátskou stranu Mikuláše Peksy jde, co se týká návštěvy Orbána, o jasný předvolební tah. Na ČT24 důrazně varoval před „orbanizací Česka“.

„Pan poslanec má raději ‚europeizaci Česka‘. Možná až příliš naslouchá nenávistným hlasům některých komisařek z EK. Možná by si v čase předvolebním mohl více rozmyslet, komu budou lidé více naslouchat, zda Orbánovi nebo paní Jourové,“ komentuje politolog. „Pokud si pamatujeme, chtěla skoro vyloučit Maďarsko z EU a Viktora Orbána trestat. Zatím ještě ne na hrdle, ale třeba se takový nápad také jednou objeví,“ dodal.

Menšinová vláda vydržela celé volební období

Hodnocení Babišovy vlády v končícím volebním období nelze „udělat ve dvou větách“. „Babišova vláda byla menšinová, vydržela celé volební období, a to je první velký úspěch. Která z dnešních opozičních stran, jež ještě mají paměť, si něco podobného mohla prožít? Jen ODS a ČSSD, a ty jsou za to dodnes proklínané,“ uvedl politolog. „Navíc tato menšinová vláda se musela vyrovnávat s celosvětovou panikou okolo covidu-19, za které se kdejaký český soudce považoval za epidemiologa, stejně jako nespočet lidových internetových lékařů, léčitelů a aktivistů,“ dodal.



Zbořil připomíná, že se vláda musela vyrovnat s vyhlášením Spojených států Ruské federace za nepřátele a s obdobnými kroky USA vůči Čínské lidové republice. „Musela reagovat na válku proti terorismu, rozpadu protiteroristické koalice a útěku z Afghánistánu. Přežila pozvání migrantů Angelou Merklovou do Evropy, brexit, zabývá se Zeleným údělem, ale hlavně, a nikoliv na poslední místě, permanentními obstrukcemi opozice v Poslanecké sněmovně PČR a podobně se chovající části Senátu,“ komentuje politolog. „Seznam toho, co se povedlo a nepovedlo, by byl jistě dlouhý a sadista by mohl přát nové povolební koalici, protože bez ní to nepůjde, podobný očistec,“ dodal.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil připomněl v Otázkách Václava Moravce, že prezident není ze zákona povinen informovat veřejnost o svém zdraví, ale bylo by správné, aby prezident tyto informace veřejnosti sděloval. Pokud by byl zdravotní stav prezidenta dlouhodobě zastřen mlhou, Senát by se na prezidentovo zdraví mohl otázat oficiální cestou. Předseda horní komory Parlamentu však doufá, že to nebude zapotřebí a že veřejnost se dozví, že je prezident dostatečně zdráv na to, aby moderoval povolební vyjednávání.

„O tom, že bude prezident schopen, jako ostatně vždy, ‚moderovat‘, smiřovat a vést povolební vyjednávání, vůbec nepochybuji,“ reaguje Zbořil. „Spíše se mi zdá, že už by nás také jednou mohl pan předseda Senátu informovat o svém zdravotním stavu. I když ani to není ‚ze zákona‘ povinné. Ale při některých jeho veřejných vystoupeních by se, podle mého názoru, někomu mohlo zdát, že už od návratu z Tchaj-peje na tom není se zdravím nejlépe,“ dodal.

A co očekáváte hned poté, co se zavřou volební místnosti? „Nic jiného než jako vždy. Povolební exhibice redaktorů a komentátorů ve všech vysíláních, často ještě dřív než budou známé výsledky voleb. Sebechválu a nadutost těch, kteří to všechno už věděli, bájnou lhavost všech, kteří ještě v poslední den voleb mluvili o něčem jiném,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



Psali jsme: Babiš: Začnou lidem sahat na majetek. Totální proměna světa, Fiala to nezvládne Volte malé, ať má Babiš s kým jít? Silný průzkum: Je to půl na půl Zásahy do našich voleb! Zbořil viděl přesné příklady Konec. Zfalšování voleb. Zbořil čeká to nejhorší

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.