Amerika? Tereza Spencerová nemá dobré zprávy. Změna v Itálii. Kafrání o Číně. Info, které jinde není

OKNO DO SVĚTA TEREZY SPENCEROVÉ „Americké Centrum pro kontrolu nemocí má za to, že někdy až za tři čtyři týdny bude vrcholit počet mrtvých. A to už USA v počtech nakažených předehnaly Španělsko,“ nevidí dobře situaci v největší světové velmoci analytička Tereza Spencerová. Ta očekává, že rusko-čínská pomoc budou mít vliv na politiku Itálie. Věnuje se českým rozbrojům kvůli čínským ochranným pomůckám a v rámci pravidelného shrnutí týdenních událostí na ParlamentníchListech.cz shrnuje i „koronavirovou“ situaci na Blízkém východě.

Rusové poslali do Itálie vojenský personál a jiné kapacity ke zvládnutí krize s koronavirem. Nemají oni svých starostí dost, řeklo by se? Co říci na názor Jaromíra Štětiny, že jde o „zelené mužíčky“? Snaží se tím nabrat zkušenosti s virem, který se jim, chtě nechtě, rozšíří i doma? A jinak, i ČT už informovala, že Italové jsou pekelně naštvaní na EU. Může tato pomoc být věc, na kterou si vzpomeneme při prodlužování evropských sankcí za Krym?

Máte pravdu, že reakce některých zdejších „putinobijců“ na „ruskou agresi do státu NATO“ byly vcelku legrační, tedy pokud člověk jen nevěřícně nezakroutil hlavou a nenechal to být. Na druhou stranu je ale faktem, že se EU i NATO na Itálii – a nejen na ni, samozřejmě – vykašlaly, nechaly ji na holičkách v kritické situaci, a tak se Řím prostě musel poohlédnout někde jinde. A vlastně mu zbyly jen Čína a Rusko, které pomohly obratem ruky. Pro ně vcelku snadné, ale přitom velmi důležité body. Tím spíš v době, kdy americká armádní média přiznávají, že byly ze základen v Itálii zpátky do USA rychle vyvezeny stovky tisíc roušek v době, kdy by se Italům opravdu hodně hodily.

Ostatně, platí, že Čína teď razí „rouškovou diplomacii“ a pomáhá už skoro 90 zemím, zatímco se západní země, vesměs každá sama za sebe, snaží postavit pandemii, jak jen umí, a ještě se k tomu navzájem okrádáme o roušky...

Samozřejmě, že ta ruská a čínská pomoc nějaký vliv na italskou politiku mít asi bude, ale zatím je moc brzy cokoli prognózovat. Může se to odrazit v italském postoji vůči sankcím, jak říkáte, ale přitom je třeba mít na paměti, že pro Rusko už dnes sankce nejsou až takovým problémem, jak si tady mnozí stále namlouvají, takže bude hodně záležet i na tom, jestli na nějakém zlepšení vztahů s Evropou – a pokud ano, tak na jakém – bude mít zájem třeba samo Rusko.

Takže uvidíme, ale jedna věc je postoj vlády a druhý nálada lidí. A je faktem, že záběry ze sociálních sítí, na nichž obyčejní Italové stahují vlajky EU a nahrazují je vlajkami čínskými, jsou opravdu pozoruhodné. Ale je to příznačná reakce na zjištění, že nynější forma kapitalismu není ideální ke zvládání krizových situací, nebo že EU se ukazuje být spolkem dobrým leda tak k rozšiřování trhů, ale že žádný „kamarád do deště“ a pro časy krize to rozhodně není. Sice teď EU slibuje tuny miliard a vymýšlí nové dluhopisy a tak podobně, ale peníze samy o sobě aktuálně fakt nic moc neřeší. Jen se tím v plné nahotě odhaluje „rádius“ myšlenek, které v Bruselu neochvějně vládnou.

V Libyi už je také koronavirus. Lze si v situaci země zničené občanskou válkou vůbec představit nějaký „boj s koronavirem“? V tamní krizi se angažovala Itálie a Francie... Tam mají svých starostí až nad hlavu, takže má maršál Haftar volné pole? Írán, to je průšvih, pokud jde o COVID-19. Co zbytek arabského světa a severní Afriky, například Egypt? Dokonce jsme viděli, jak dezinfikují na palestinských územích...

Stomilionový Egypt vyhlásil zákaz vycházení a přerušil letecké spojení se světem, totéž platí třebas pro Alžírsko na západě Afriky nebo pro Jordánsko východně, včetně Libanonu nebo Sýrie nebo Turecka. A Tunisko si koupilo náklad dezinfekce na ruce, ale jacísi „piráti“ mu to ukradli i s lodí rovnou na moři… Jinými slovy, Blízký východ i sever Afriky na epidemii sice reagují, ale tamní vládnoucí a státní struktury přece jen nejsou tak všeobjímající jako třeba v Evropě, a navíc je i prosazování různých restriktivních opatření mezi obyvateli, kteří mají shromažďování, objímání se, poplácávání se nebo rovnou neustálé líbání na tváře v genech, nesmírně komplikované. Výsledky jsou přinejlepším polovičaté a umím si představit, že se tam virus šíří vcelku snadno. Pro ně hraje snad jen to, že mají teplejší počasí, než je u nás, což by mělo být pro virus snad nevýhodou, nebo tak něco.

A v Libyi sice asi na den zastavili kvůli koronaviru válčení, ale hned následující dopoledne už se do sebe u Tripolisu znovu pustili. Takže z hlediska „příměří“ naprostá marnost. Ale podle dostupných zpráv tam umírají další turečtí vojáci i „dovezení“ velitelé syrského džihádu. Možná virus ve finále přece jen – v kombinaci s dalšími faktory – donutí Turky stáhnout své jednotky a změnit tak situaci v terénu.

Nicméně, podle mého bude velmi významným především to, jak virus dopadne na uprchlické tábory v regionu. Nakažení jsou už hlášeni z táborů v Iráku, koronavirus je prý jedním z hlavních důvodů, proč Turecko ještě více opevňuje svou hranici se syrskou káidistickou provincií Idlíb, protože na své území nechce vpustit džihádisty jako takové, natož džihádisty nakažené, obavy panují také o uprchlický tábor Rukbán, který mají pod palcem Američané na jihu Sýrie u jordánských hranic, totéž bude platit pro tábory, v nichž se v Libyi koncentrují Afričané zadržení na cestě do Evropy… Pokud právě v těchto hlídaných a přitom nepříliš vybavených, spíš zoufalých, místech epidemie propukne na plno, čekají nás masakry v přímém přenosu. Tedy, pokud o nich budou mainstreamová média informovat…

Pozorovatelé mají poměrně špatný pocit z vývoje v USA, kde významná část společnosti není pokryta žádným zdravotním pojištěním. Donald Trump se snaží vyzařovat optimismus, ale jak New York, tak Kalifornie jsou masově ohroženy koronavirem. Navíc Američané na nějaká restriktivní opatření hojně „dlabou“. Už se píše o vážném ohrožení dominance Ameriky. A do toho ještě prezidentská kampaň. Je situace vážná?

Zmiňujete prezidentskou kampaň, což je důležité. Právě pokračujícími přípravami na volby lze vysvětlit skutečnost, že Trump i jeho soupeři zahlcují veřejný prostor buď přehnaně optimistickými, nebo naopak drasticky katastrofálními předpověďmi, jak se bude epidemie vyvíjet. Najít v nich nějaký obrázek reálné situace začíná být vcelku složité, protože některé zdroje se tváří vcelku seriózně a oficiálně.

Světová zdravotnická organizace v každém případě tvrdí, že se USA i kvůli politice stanou novým epicentrem koronaviru a americké Centrum pro kontrolu nemocí má za to, že někdy až za tři čtyři týdny bude vrcholit počet mrtvých. A to už USA v počtech obětí předehnaly Španělsko… Takže uvidíme, co bude. Ale znovu, je nutné mít na paměti, že se situace bude z jedné strany marginalizovat a z druhé přefukovat, takže zavládne chaos.

Jaroslav Tvrdík, předseda česko-čínské obchodní komory, informoval, že veškeré zdravotnické pomůcky v Číně začali za hotovost nakupovat Američané. A vyblokovali si prý i všechny dostupné lety. Naše dodávky, které máme nasmlouvané, jsou tedy prý velkou výhrou. Můžeme si gratulovat za preferenční vztahy s Čínou? Mnozí to u nás tak nevidí: Když Číňané žijící u nás v únoru a březnu skupovali roušky a podobný materiál a posílali je do Číny, tak dle vývodů liberálních politiků schválně kazili český trh, aby nám pak Čína mohla čínské zboží draze prodat!

Upřímně, ani po třech týdnech „v karanténě“ se ze mě nestala expertka na koronavirus, a dokonce ani na zákulisí světového obchodu s rouškami, takže netuším, co k panu Tvrdíkovi říci, i když je jasné, že zrovna on bude situaci s čínskými dodávkami zdravotnického materiálu nějak „lakovat“. Ale proti němu bude na principu „vždy připraven“ stát skupina klasických „bojovníků proti Číně a za Tibet“, kteří pro změnu budou zkreslovat obráceně. Nevyberete si. Já si ale klidně počkám na dobu, až to všechno opadne a bude prostor pro nějakou hodnověrnou a seriózní analýzu. Teď se tu všichni jen snaží – s různou mírou úspěšnosti – sbírat politické body.

To s tím čínským skupováním masek u nás mi ale přijde nějaké „nedopovězené“. Pokud se u nás prodává nějaké zboží a jsme volná tržní ekonomika, tak snad může každý koupit, co chce, a poslat to případně i domů, pokud má pocit, že tím doma někomu pomůže. U nich už virus řádil, u nás ne, a tak jsme o roušky neměli zájem. To je logické, i když jaksi záměrně přehlížené. A co víc, v době, kdy si západní státy mezi sebou zdravotnický materiál otevřeně kradou, mi to přijde už jako silně přefouknutá prkotina. Podle pravidla „kafrám, tedy jsem“.

K probíhající diskusi: Zvládla Čína koronavirus, nebo se má naopak stydět, že jeho „tutláním“ přivodila zkázu celému světu?

U nás se vede nějaká diskuse? To by bylo skvělé! Od listopadu snad poprvé! Až dosud se tu „diskutovalo“ jen vzájemnými nadávkami a očerňováním. Ale jak už jsem řekla, necítím se být v pozici, abych vydávala verdikty, jak „správně bojovat s koronavirem“ u nás, natož v Číně, kde jsem nikdy ani nebyla a počty „živých“ Číňanů, s nimiž jsem za celý život přišla do styku, se dají vyjádřit prsty na jedné ruce. Z čísel WHO ale vyplývá, že jsou tam z nejhoršího – přinejmenším v rámci první vlny – venku. A jestli tam něco „tutlali“, taky nevím. Vsadím se, že ano, protože to v počáteční fázi dělají všude, i v USA nebo Evropě, i když na Západě se tomu neříká „tutlání“, ale „podcenění“. V obou případech se ale o realitě shodně nemluví a čísla se zametají pod koberec, odkud „vylezou“ až ve chvíli, kdy se zjistí, že je koberec už moc malý a nic víc se pod něj nevejde. Jen si vezměte to slavné rakouské lyžařské středisko Ischgl, které prý bylo „dokonalým inkubátorem“ koronaviru. Považujete to za „tutlání“ nebo „podcenění“? Mimochodem, fakt je to prašť jako uhoď…

Co dodat k současné situaci?

Asi nic, kromě přání, aby vláda epidemii zvládala v rámci možností aspoň tak dobře jako doposud.

