Babiš ČSSD předběhl. Jak to teď bude? Hamáček to udělá jinak... Erik Best promluvil

ČSSD mohla nominací Michala Šmardy původně sledovat něco úplně jiného, než pouhé obsazení resortu kultury. Politický analytik a komentátor Erik Best, který má letitý vhled od českého politického zákulisí, nastínil, co se pokusili socialisté rozehrát. Nakonec jim to překazil pro ně nečekaný moment, zpráva, že jejich vlastní poslanci podrží Babiš, pokud strana skončí v koalici.

Letní přetahovaná o ministerstvo kultury, která otřásala koaliční vládou ANO a ČSSD, podle Erika Besta skončí. Že by spory pokračovaly i dál podle něho není příliš pravděpodobné.

“Podle toho, jak Hamáček mluvil to vypadá, že bude s prezidentem nové jméno konzultovat a vybere tedy vyhovujícího kandidáta. Vyhovujícího pro všechny,” míní.

Erik Best vidí dvě hlavní možnosti, proč sociální demokracie tak dlouho trvala na Michalu Šmardovi, když musela celou dobu vědět, že prezident Miloš Zeman neutoupí. Podobně jako v loňském roce přes léto neustoupil v případě nominace Miroslava Pocheho na ministerstvo zahraničí.

“První varianta je, že ČSSD dobře věděla, že Zeman nepřijme Šmardu a schválně si ho vybrali. Chtěli vyvolat spor, počítali, že bude odmítnut a sociální demokracie kvůli tomu odejde z vlády a Babiš bude muset vytvořit koalici s Okamurou. Následně by o tom mluvili všude ve světě, bude ostuda, Babiš oslabený a tím by se mohly vytvořit podmínky pro jeho konec ve vládě. Je to jedna ze dvou možností, jaký způsob myšlení tam mohl být,” rozvedl analytik.

Další možnost prý mohla být v tom, že ČSSD doufala v Zemanův ústup a že Šmarda bude jmenován. “A v rámci vlády by pak ostřeloval Babiše. Těžko říci, která z těch dvou variant je pravděpodobnější. Nakonec se Šmarda ukázal jako člověk, který opravdu umí mluvit drsně a kritizovat. Takový člověk by ve vládě byl dobrý, pokud by snahou sociální demokracie bylo položit vládu zevnitř a nikoli zvenčí, jak jsem uváděl v té první variantě,” pokračuje.

Ať už je pravděpodobnější první či druhá varianta, jasné je, že sociální demokraté to jednoznačně vzdali poté, co vyšlo najevo, že by několik poslanců jejich strany podpořilo Babišovu vládu ve sněmovně i po odchodu ministrů ČSSD z vlády a formálním konci koalice.

“Myslím, že s tímhle příliš nepočítali Je také zajímavé, že o tom nejvíce mluvila MF Dnes. Z toho jsem vyvodil, že šlo o varování, vzkaz sociálním demokratům: pokud odejdete, my hned uděláme jinou vládu a vy budete mít smůlu. Nakonec to přišlo rychle a nabízí se úvaha, zda to ze strany Babiše nebylo plánováno o něco déle a nesouvisí s tím už odchod tří lidí z klubu SPD před několika měsíci a preventivní zajištění hlasů,” uvažuje Best.

Za pondělním prohlášením Michala Šmardy o tom, že vzdává svou nominaci, mohlo být i něco jiného než samotného Šmardovo přesvědčení. Klidně to prý mohlo být tak, že ČSSD hledala ústupovou cestu, jak se úplně neznemožnit po opakovaných prohlášeních, že nikoho jiného strana nominovat nebude.

“Jak pozoruji Hamáčka, jeho snahou bylo osvobodit se od zbývajících hlavních skupin v rámci ČSSD a docela se mu to povedlo. Mám podezření, že byl se Šmardou domluvený s tím, že každý to bude trošku svádět na toho druhého a nakonec to dopadlo, jak dopadlo. Byl to nejspíš Hamáček, který se domluvil se Šmardou, aby to sám složil. Klíčové je, jak dopadne Hamáček. Přišla výzva ústecké organizace ČSSD, aby rezignoval. Nakonec ale může mít podporu od Zemana, pokud se zbaví těch dvou mocenských skupin ve straně. Jak to vypadá teď, je tohle dost pravděpodobné,” sděluje.

Jméno nového kandidáta na ministra už bude podle Besta šéf ČSSD s prezidentem předem konzultovat a nejspíš to bude pro Hrad přijatelné jméno. “Třeba Jan Birke nebo někdo takový,” myslí si politický analytik.

Velkou nezmánou pro některé může být, proč prezident čekal tak dlouho, než Šmardu oficiálně odmítl. Erik Best tam ale vidí jasnou posloupnost.

“Dívejme se na sled událostí. Chtěl nechat Antonína Staňka na ministerstvu co nejdéle. Pak chtěl dokázat, že ČSSD neodejde z vlády kvůli tomu, že Šmardu nejmenuje ihned. Chtěl to sám protáhnout a nakonec to celé ukončil dřív, než jsme všichni očekávali. Jak jsem to analyzova já, uvědomil si, že při delším vyčkávání by to sociální demokracie mohla spojit s bojem o rozpočet. Takhle to nepůjde. Takže všechno mělo pro Zeman svůj smysl, i to čekání,” dodává pro ParlamentníListy.cz Erik Best.

autor: Radim Panenka