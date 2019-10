ČT? Bordel. V penězích ne, jinde. Štěpán Kotrba: Může to skončit zle. Moravec, zprávy a poslanci, co vědí hovno

Poslanecká sněmovna by měla po dlouhých průtazích pohnout se zprávami o hospodaření České televize, ve čtvrtek o nich bude jednat. Úvodem krátce pro laiky, jak je možné, že tam zprávy leží i tři roky a nebyly dosud projednány?

Chcete politicky korektní nebo pravdivou odpověď? Politicky korektní je, že poslanci nepovažovali schválení zpráv za prioritní, neboť z jejich neschválení nevyplývají pro nikoho přímo žádné důsledky.

No fakt… Zákon říká, že Rada předkládá Poslanecké sněmovně zprávy (§8 odst. 2) a v případě, že dvakrát po sobě neschválí Výroční zprávu o činnosti České televize nebo Výroční zprávu o hospodaření České televize, může sněmovna Radu ČT odvolat (§6 odst.3) . Termín "může Radu odvolat" znamená, že ale také nemusí… Čili, nic se neděje…

Anketa Mělo by být Turecko za útok a sever Sýrie vyloučeno z NATO? Ano 92% Ne 3% Je to jedno 5% hlasovalo: 4481 lidí

Nekorektní, ale pravdivá odpověď je, že většinu poslanců štve politická nevyváženost televizních komentářů a neobjektivita některých zpráv a lživá manipulativnost jiných. No a většina přemýšlí nad slůvkem "nebo" a českou gramatikou. Totiž jestli k odvolání Rady může dojít poté, kdy sněmovna neschválí dvě Výroční zprávy o činnosti České televize nebo neschválí jednu Výroční zprávu o činnosti České televize a jednu Výroční zprávu o hospodaření České televize. Tak pro jistotu poslanci mají "v zásobě" obě zprávy za tři roky. Celkem šest kousků. Teď výborem prošly zprávy za roky 2016 a 2017, výbor teprve bude projednávat zprávy za rok 2018.

Osobně nemám rád zástupné důvody, ale pokud není jiná možnost donucení Rady ČT k vynucování zákona a Kodexu po managementu ČT, je každý klacek dobrý.

Hnutí ANO se domluvilo se sociální demokracií, že zprávy budou schváleny a nebude tak hrozit pád Rady ČT a možná i generálního ředitele. Někteří komentátoři začali psát, že ČT je zachráněna. Vidíte to stejně?

Pokud dohodu budou respektovat všichni poslanci ANO (78) a všichni poslanci ČSSD (15), pak musí být přítomno 185 poslanců, aby zprávy mohly být schváleny. Pokud bude ve sněmovně přítomno poslanců více, nemusí to stačit, i když se dá očekávat, že například poslanci fialové ODS či knížecí TOP09 budou pro... Jenže já tuším, že sociální demokraté nebudou všichni hlasovat pro schválení. A přál bych si, aby pro schválení nehlasovali ani všichni poslanci ANO.

Protože Dvořákova ČT neplní společenskou smlouvu, kterou se zavázala k neutralitě ve zpravodajství a k vyváženosti v publicistice dle zákona. Je pro-fašisticko-ukrajinská čili pro-kyjevská, až fanaticky proti-ruská a proti-čínská, proti-íránská a proti-turecká, pro-palestinská a proti-sionistická, pro-unijní, pro-NATO, pro-USA. Pro-uprchlická a proti-národní. Hyperkritická vůči KSČM, SPD, "haškovské" části ČSSD, prezidentovi Zemanovi, prezidentovi Trumpovi a Andreji Babišovi, hypokritická vůči "sobotkovské" ČSSD, kandidátům na prezidenta Jiřímu Drahošovi či Marku Hilšerovi, kandidátce na amerického prezidenta Clintonové, americkým Demokratům či evropským Zeleným, Pirátům a katolické opozici. Až podlézavá vůči stoupencům bývalého prezidenta Havla.

Zprávy Rady ČT o činnosti ČT o neobjektivitě a nevyváženosti mlčí. To je špatně a to je důvod k odvolání Rady. Ne jakési vykonstruované ekonomické kauzy.

ČSSD ovšem jednotná nebude, exministr kultury Antonín Staněk ruku pro nezvedne a nejspíš se k němu přidá i Jaroslav Foldyna. Proč se podle vás patnáctičlenný klub sociálních demokratů nedovede dohodnout na jednotném postupu, ať by byl jakýkoli?

ČSSD není dnes už jedna strana, ale nedobrovolná koalice dvou až třech proudů. Konzervativci mají dnes blíž k ANO, která v praxi provádí konzervativní sociálně demokratickou politiku, ne nepodobnou Zemanově z dob jeho vlády, než ke svým stranickým soudruhům, kteří realizují politiku Zelených a jejich preference vypadají podle toho. Jen "progresivisté" fandí současné politické orientaci ČT. Víte, co je čest pravoslavného Srba, kterému američtí Demokraté se souhlasem jeho spolustraníků kdysi rozbombardovali hlavní město jeho vlasti a nejsvatější část jeho země vydali muslimským hrdlořezům? Rozbombardovali kostely, domy, školy…? Dodnes toto téma nemá ČT vyřešeno. A dodnes ohýbá realitu – při analýzách uprchlické legislativy, při hodnocení ve zpravodajství na tyrany a demokraty… a nebo při hodnocení kulturní politiky a kroků bývalého ministra.

Psali jsme: Krize kolem ČT? Problém pro Babiše a ČSSD: Dvořák ven, já tu ruku nezvednu, udeřil Antonín Staněk

Co se týče samotných zpráv a hospodaření České televize, mluví se o řadě problémů včetně toho, že TV utratila své rezervy, které vytvořilo bývalé vedení, a může se potýkat s finančními problémy. Může na tom něco být?

Ne může. Ono na tom něco je. Je to pravda. Ale to všichni, kteří byli u novely zákona o poplatcích 348/2005 Sb. k 1. lednu 2008, kdy se televizi přidávaly prostředky na činnost ze 120 na 135 Kč, věděli. Peníze měly dojít už v roce 2015. Dodnes vydržely jen proto, že nenastala očekávaná průměrná inflace a zlepšila se platební morálka firem. Bylo to nesystémové, protože přidat se mělo na celkem 150 Kč spolu s inflačním dodatkem, odvíjejícím se od mediánu mezd ve státní správě. Padesátikorunu mělo inkasovat rádio. Takto jsem to měl spočítané já s tím, že budou peníze i na podporu české kinematografie a zejména animované tvorby. Generální ředitel Janeček tehdy ale nechtěl… ČT už ale nevysílá jako tehdy dva analogové, ale šest digitálních programů. Má specializovaný kanál zpravodajství, specializovaný kanál pro děti, pro sport i pro kulturu. To nikdy žádná komerční televize nebude provozovat, protože vlastní tvorbu v tomto rozsahu neuživí.

Ano, z původní Janečkovy rezervy ve výši skoro 6 miliard Dvořákovi dodnes skoro nic nezůstalo. Ale poslanci to vědí minimálně šest let, že se utrácejí rezervy…

V případě, že by skutečně hospodaření veřejnoprávní televize nebylo zcela v pořádku či dokonce tam byla výrazná pochybení, proč je takový mediální tlak, aby zprávy poslanci schválili? Nebylo by lepší vše prošetřit, zkontrolovat audity atd.?

Hospodaření veřejnoprávní televize kontroluje sbor profesionálů- dozorčí komise Rady ČT. Jsou odpovědni. Dělá se kvalifikovaný audit s profesionálním auditorem. Kdyby kontrola poslanců z garančního volebního (mediálního) výboru zpráv o hospodaření byla stejně profesionální jako kontrola dozorčí komise při sestavování těchto zpráv, byl bych rád. Ale poslanci jsou bohužel diletanti, neschopní zkontrolovat si vlastní poklopec, natožpak hospodaření v tak odtažitém oboru, jako je televizní tvorba.

Hospodaření televize je dle mého názoru rámcově v pořádku. Nedochází zde k výraznému plýtvání, dochází ale k serióznímu vyrovnání s tvůrci. Bez porušování autorského zákona, bez vydírání, bez nátlaku na snížení honorářů. Platí se reprízné, což je skoro ekonomický anachronismus. Platí se i za využívání archivu. Digitalizuje se a zachraňuje se televizní obsah pro budoucnost. Dabuje se. Titulkuje se pro sluchově znevýhodněné. To není v komerčních televizích zvykem v tomto rozsahu… A stojí to peníze. Hromadu peněz.

Jestli si generální ředitel přilepší tím, že se odvysílá oznámení "ve veřejném zájmu" na fotografickou galerii, kterou vlastní jeho žena, nepovažuji to za hloupost, ale malichernost… Ušlý ekonomický zisk je nulový, neboť propagace kultury a neziskového sektoru se nepočítá do limitů komerční reklamy / sponzoringu. Jestli si generální ředitel pořídí "na erár" "exkluzivní" verzi služebního auta či lepší mobilní telefon, považuji za nesmyslné také. To není plýtvání, které by bylo v rozlišovací schopnosti Rady nebo NKÚ. I plat generálního ředitele je odpovídající.

Vždy jsem chtěl, aby k ekonomice ČT a rozhlasu měl přístup i NKÚ, i když jejich kritéria dle §4 odst. 1 jsou pro tvůrčí činnosti nepoužitelná. § 4 zákona 166/1993 Sb. o NKÚ říká, že při kontrole Úřad prověřuje, zda kontrolované činnosti jsou v souladu s právními předpisy (tedy zákonem o ČT), přezkoumává jejich věcnou a formální správnost (předpisy o účetnictví, daních a DPH, evropské směrnice) a posuzuje, zda jsou účelné, hospodárné a efektivní. Účelné? Je účelné zaměstnat zkušeného kameramana při snímání olympijských her namísto začátečníka? Hospodárné? Je hospodárné koupit kvalitní kameru na místo repasovaného stroje? Kdy už ano a kdy ještě ne? Efektivní? Je efektivní podporovat originální českou kinematografii či na zakázku psanou českou filmovou hudbu a nebo koupit "konzervu" ze zahraničí? Kritéria §4 zákona o NKÚ jsou dobrá na kontrolu autoprovozu, na tvorbu jsou nesmyslná a nepoužitelná stejně, jako zákon o zadávání veřejných zakázek.

Znamenal by konec současné Rady ČT a současného GŘ Petra Dvořáka konec svobody a nezávislosti veřejnoprávní televize? Dle mnohých komentářů to tak vypadá.

Dle mnohých manipulativních komentářů to tak vypadá, ale pravda to nemusí být. I když…

Stejně jako neschválení zpráv nemusí znamenat konec současné Rady ČT, ani konec současné Rady ČT nemusí znamenat konec současného GŘ Petra Dvořáka. A jeho konec nutně nemusí znamenat konec Šámalova bordelu ve zpravodajství a aktuální politické publicistice.

Ovšem konec Šámalova bordelu bude znamenat podstatné posílení prvků proporcionálně vyvážené demokracie, ve které má politický subjekt jeho společenskému významu odpovídající prostor. Ve kterém není prezident nebo premiér urážen a karikován nějakým nafoukaným redaktorským neumětelem.

Svoboda nestojí nad zákonem, který ji reguluje. Bylo by dobré, aby si to uvědomili všichni. Radní, ředitel i redaktoři. Lze být absolutně nezávislý. I na zákonu. Ale v poušti a za své. Ne v Česku za peníze občanů. Televize veřejné služby musí sloužit jak komunistům, tak antikomunistům. Bílým i černým. Obě skupiny si toho musí být vědomy a musí patřičně omezit svou politickou nelibost. Jen tak může televize sloužit celé společnosti.

Dovedu si představit, že namísto podporou Dvořáka vyčerpané a unavené Rady přijdou radní noví a čerství. Dvořák si uvědomí, že chce zůstat a chce dokonce po svém angažmá v ČT zasednout v boardu sdružení EBU ve Švýcarsku… Odejde-li s pouty na rukou, do Švýcarska nejspíš kandidovat nebude. A tak pohrozí Šámalovi, Šámal Wollnerovi a Fridrichové. Editorská práva budou editoři uplatňovat v souladu s kodexem. Moravec dostane konkurenci a pokud se mu to nebude líbit, vyhazov. Pak generální ředitel padnout vůbec nemusí. A nebo nenajde odvahu k respektování zákona a Kodexu, bude novou Radou vyhozen, ale Rada nenajde lepšího ředitele, který by dokázal změny v OTN provést. Chaos bude pokračovat další dva tři roky. Mezitím CNN Primy získá ty pozice, které ČT24 ztratí. A Česká televize se bude propadat do bezvýznamnosti, aniž by jí někdo dál škodil. Nakonec bude k úlevě všech zprivatizována. I to je možnost…

Poslanec ČSSD Dolínek naopak míní, že ČT se stále zlepšuje a můžeme se chlubit, že takovou televizi máme. Co tomu říkáte?

Že zase chlastá…

Anketa Stal se Karel Gott slavným ,,z rozhodnutí strany a vlády", jak tvrdí Jaroslav Hutka? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 14351 lidí

Celá řada politiků, včetně sociálních demokratů, je s fungováním ČT hrubě nespokojena, především je štve zpravodajství. O premiéru Babišovi nemluvě. Proč nechtějí využít situace a udělat rázný řez?

Oni se bojí sebe navzájem. Oni se hrozí dát někomu "výhodu", kterou by ten někdo okamžitě zneužil. A Babiš si nemůže dovolit vůči ČT vůbec nic. Musí mu stačit tlak, který vyvíjejí právníci Agrofertu. Ale ani ti nemají čas na systematickou analýzu a nápravu pochybení ČT cestou kvalifikovaného formulování stížností, zasílání Radě ČT, projednávání stížností Radou a odvolání vůči jejím závěrům k Poslanecké sněmovně a argumentace na volebním výboru… A i kdyby, tam narazí na nekvalifikovanost a nechuť si pálit prsty a riskovat individuální odvetu. Tato cesta je náročná na kvalifikaci, odvahu, čas a koordinaci. Sem tam si amatérsky flusnout tak, jak to dělá Okamura nebo komunisté, je jednodušší, u voličů to zabírá, ale problém to neřeší. Nás, kteří se věnujeme mediální politice systematicky, je v celé republice pár.

Účastníci nedávno semináře v Poslanecké sněmovně o hospodaření televize, který byl neveřejný, mluví o tom, že byli konsternováni hloubkou ekonomických problémů ČT…

Politický diletantismus chlubně promluvil do médií. Laciný body... Mohl bych opakovat, jak trapnou roli sehrává volební výbor při kontrole a vynucování dodržování zákona a Kodexu. Na jednání výboru všichni mlčí jak zařezané ovce. Jen lepkavá krev všude vůkol…

Jak je v takovém případě možné, že s tím nikdo nic nedělá? Jestli má ČT skutečně silné problémy, nechat to být je přece bizarní…

Bizarní je kandidovat do Sněmovny a vědět hovno o agendě, kterou se tam budu zabývat. Bizarní je nechat se zvolit do volebního výboru a nekoukat na televizi, nepřečíst si jednou příručku mediální teorie a nezorganizovat jediný "nalejvací" seminář, kam přijdou odborníci. A když se seminář s odborníky koná, nepřijít. Už několik let pořádá každý rok seminář RRTV. Ze sněmovny přijde jeden, dva lidé. Z vlády chodí náměstkyně ministra kultury Kalistová, která byla (výbornou) předsedkyní Rady. Dřív pořádala třídenní seminář pro odbornou veřejnost soukromá média, která si platila agenturu Česká média. Jezdilo tam deset, dvacet poslanců, ministři a jejich náměstci, senátoři. Výsledkem byl proces digitalizace DVB-T, který se nikde nezadrhl.

ČT nemá až tak velké problémy. Problémy má tato společnost. Trvale na poloviny rozdělená společnost. Vyčerpaný rezervoár elit, což je vidět v první řadě ve sněmovně.

Psali jsme: Tři zaměstnanci ČT, tři provalené útoky na Babiše. Režisér konspiruje: Snaží se někdo dohnat Sněmovnu a ČT ke konfliktu a destrukci vedení televize? Začalo to přestřelkou Xavera s redaktorkou ČT. A teď? Ozývají se postižení, zapojují se další redakce. Jde prý o boj o veřejnoprávní média Koalice podpoří schválení výročních zpráv ČT, ohlásil Zaorálek. Navzdory výbušným informacím Zeman prý chce zlikvidovat Českou televizi. Může uspět

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka