Co já pamatuju. A přežili jsme. Zbořil utnul nářky dětí a mladých

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Na perském trhu! Těžko odolat pokušení. „Už dávno víme, že ‚neviditelná ruka trhu‘ neví, co to je morálka a právo.“ Politologa Zdeňka Zbořila nepřekvapil způsob kšeftování s antigenními testy. V dnešním Rozjezdu se věnuje i dalšímu skandálu bývalého ministra zdravotnictví: „Zájemců o pravomoci, které pan Prymula dosud měl, je jistě hodně, a jak víme, mnoho psů, zajícova smrt.“ Zbořil také připomíná, že už několikrát se různí naivní politici domnívali, že svrhnou vládu, odvolají prezidenta a všechno bude, jak má být. „Vždy to skončilo nejen neúspěchem, ale i zvětšením podílu hlavy státu na výkonné moci,“ komentuje.

Kolem soutěže na antigenní testy pro školáky je rušno. V pátek ministerstvo oznámilo, že vybralo vítěze. Jenže pak se přes Seznamzpravy.cz dostaly na veřejnost informace, že prý vítězná společnost nesplnila podmínky tendru, pak také ministerstvo vyřadilo firmu, která měla podat výhodnější nabídku. Premiér Babiš následně oznámil, že bude chtít tendr vysvětlit a později dodal, že bude požadovat jeho zrušení.

„Ani se tomu moc nedivím. Nejen u nás, ale i v mnoha jiných zemích kdekdo chápe, jak se na obchodu se zdravím dá vydělat. Je to sice to nejhorší, co lidi mohlo za těchto okolností potkat, ale už dávno víme, že ‚neviditelná ruka trhu‘ neví, co to je morálka a právo. Od devadesátých let jsme o tom slyšeli tolik slov od různých politiků, že nemusíme žasnout. Kdo přišel v poslední době do styku například se stomatology, toho ví o kšeftování se zdravím jistě víc než já,“ říká politolog Zdeněk Zbořil.

„Můžeme se smát a divit se spikleneckým teoriím, že za vším je třeba vidět člověka, myslím třeba Billa Gatese. Když se umí ‚vysoutěžit‘ cena aspirinu nebo celaskonu, těžko odolat pokušení chovat se nyní jinak než na perském trhu,“ dodal.

Vicepremiér Hamáček postup ministerstva hájí. Serveru Aktuálně.cz řekl, že Chironax byl vyřazen kvůli varování tajné služby BIS, podle které má být společnost napojena na stíhané osoby. Navíc člen komise hodnotící nabídky na dodání testů pro školáky podal policii oznámení kvůli nestandardnímu působení na výběrovou komisi. To uvedl Hamáček na twitteru.

„Předpokládám, že pan ministr vnitra má o tom, co se děje na již zmíněném tržišti, lepší informace než mnozí ostatní. Ale už to, že se obchodováním s takovým senzitivním artiklem, jako jsou léky a zdravotnické potřeby, musí zabývat Bezpečnostní informační služba, která má jinak plno starostí s tím, jak na českých školách vyučovat dějepis, svědčí o tom, že se ve zdravotnictví a okolo něj děje něco nezdravého,“ říká politolog.

Kdo je ještě „rozpracován“?

Ministr vnitra avizoval, že dnes půjde na vládu s dalšími informacemi. Premiér chce zase tendr zrušit. „Nemůžeme si dovolit v situaci, kdy umírají lidé, takové přešlapy. Mělo by se to zrušit a udělat znovu,“ uvedl také pro Radiožurnál. V médiích zmínil i to, že on půjde na vládu s tím, aby antigenní testy pro žáky nakupovaly do budoucna Státní hmotné rezervy.

„Snad by o takových věcech neměla za normálních okolností rozhodovat ani vláda. Ale když už jsme tak daleko, že musí, a když víme, že ne všechny ‚kšefty‘ se zbožím za státní a veřejné peníze, se dějí jako něco podivného, tak musíme s panem ministrem souhlasit. Pokud i on není v této záležitosti ‚rozpracován‘,“ komentuje Zbořil.

Nejen opozice volá po tom, aby se pro návrat dětí do škol udělalo maximum. „Rok bez prezenční výuky bude mít na celou generaci dětí obrovské negativní dopady, vláda by měla dělat první, poslední pro zlepšení situace a místo toho to zas vypadá, že se někdo chtěl na státní zakázce napakovat,“ sdělila ČTK předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Ostatně i proto šlo vládě tak moc o nouzový stav – bez nouzového stavu se zakázky musí dělat transparentně, a to si evidentně na vnitru odvykli,“ dodala.

„Já jsem, podobně jako mnozí jiní, chodil do školy a zažívali jsme uzavření jednotlivých tříd nebo celých škol kvůli spále, spalničkám, neštovicím, záškrtu, náletům a ví bůh čemu všemu možnému. Také strach z TBC v době předpenicilínové nebyla zrovna legrace. Ale přežili jsme to, nezblbli, a dokonce nemuseli být ani objekty psychologických bádání jako dnešní nepohybující se generace ‚smažící se‘ u počítačů,“ podotýká Zbořil.

„Pokud v poslední době až příliš hlučná paní poslankyně Pekarová Adamová ví něco, co trochu mlhavě naznačuje, totiž že se na ministerstvu vnitra a okolo něj páchají takové nepravosti, jako páchali na některých ministerstvech lidé, které ze svého politického okolí dobře zná, pak by měla prstem ukázat, pojmenovat a říct, o kom si co myslí a ví hned teď. Anebo, jak se říká při svatebním obřadu, pomlčet o tom navždy,“ dodal.

Státní byrokrat je jistě pomalejší než prodavač na „otevřeném“ trhu

Na Echo24 napsala komentář Lenka Zlámalová. Říkat o něčem z produkce vládního dua, že je vrchol chaosu, je podle ní velmi troufalé. Každý druhý den se totiž ukáže, že může být ještě hůř. Potvrzuje to nejen fakt, že jsme „očkovacím loserem,“ ale i aktuální kolaps s antigenními testy. „Bohužel se ukazuje, že kabinet toho, kdo sliboval řídit stát jako firmu, nedokáže ani nakoupit testy pro školy. Přitom by bylo úplně nejjednodušší, aby vůbec nenakupoval stát. Kdyby jen Ministerstvo zdravotnictví řeklo, jaké testy se budou používat, a školy by si je samy objednaly přes lékárny. Farmaceutický byznys by je jistě dokázal obstarat nesrovnatelně rychleji než vláda Andreje Babiše,“ píše. Příběh s testy je ukázkou, jak vláda na děti „úplně kašle“.

„Myslím, že se paní Zlámalová trochu mýlí. Já si myslím, na rozdíl od ní, pravý opak. Ale pravdu má v tom, že vláda se nemusela tolik angažovat v pomoci soukromým lékařům a nemocnicím, a také by ‚nemusela říkat‘, jaké testy si mají ti, co je potřebují, objednávat a nakupovat. Farmaceutický byznys by to jistě dokázal zařídit, možná by to ale bylo trochu dražší a méně kontrolovatelné. Státní byrokrat je jistě pomalejší než prodavač na ‚otevřeném‘ trhu. Bývá to však trochu jinak s garancí, případně s vymáháním náhrad za spáchanou a utrpěnou škodu,“ říká politolog.

I když je otevření škol pro většinu národa prioritou, zatím to vypadá na odklad. Termín 1. března evidentně padá. Epidemická situace je špatná. A tak nehrozí ani dřív avizované otevření dalších obchodů. Naopak. Opět jsou média plná slov o zpřísnění a tvrdém lockdownu. Např. návrat dětí do škol patřil mezi podmínky, které minulý týden zdůrazňovali hejtmani při vyjednávání o prodloužení nouzového stavu.

„Už minulý týden jsme upozorňovali, že pracovat metodou pokus-omyl není nejšťastnější. Je jedno, zda tak činí vláda, školy, učitelé nebo ‚Sdružení rodičů a přátel školy‘. Pokud si ale hejtmani, hejtmanky a primátoři myslí, že odpovědnost za případné zhoršení současného stavu infekce, kdy i paní Zlámalová tvrdí, že jsme ‚očkovacím loserem‘, převezmou oni, měla by jim nejspíš vláda vyhovět. Pak budeme už jen čekat, my i vláda, aby to těm hejtmanům vyšlo. Třeba to dopadne lépe než v Chebu, Sokolově a na Trutnovsku,“ komentuje Zbořil.

O tvrdém lockdownu hovořil i Roman Prymula a pak šel na fotbal. Už není poradcem premiéra. Babiš se s ním prý rozloučil, protože postrádá sociální inteligenci a jeho chování označil za papalášství. Prymula říká, že odešel sám, už prý nadobro z veřejných funkcí. Tvrdí, že se snažil prosazovat cestu pravidelného testování a otevření i sportovních akcí.

„Pokud vím, prof. Prymula, podle zprávy z PL, měl podepsanou smlouvu o svém odchodu z týmu poradců premiéra k 31. lednu t. r. I kdyby to tak nebylo, souhlasil bych s tím, nikoliv že jde o snížený práh sociální odpovědnosti, ale o zásadní neporozumění pana profesora tomu, jak se u nás doma dělá ‚politika‘. Zájemců o pravomoci, které pan Prymula dosud měl, je jistě hodně, a jak víme, mnoho psů, zajícova smrt. Možná ani on nebude jediný ‚zmizelý‘ toho dnes už slavného setkání na tribuně pražské Slávie. Proti panu řediteli ČT Dvořákovi se už sepisuje petice, a i když u něho nejde o přímou souvislost mezi jeho prací a přítomností na tribuně fotbalového stadionu, určitě již někdo ví, jakého zločinu se vlastně dopustil,“ komentuje Zbořil.

Britská mutace, která se masivně šíří, je ještě nakažlivější. Na druhé straně se ukazuje, že očkování přináší zásadní výsledky.

„Nic většího nebo menšího, než že stále ještě nejsem rozhodnut, jak budu reagovat. Dám sice na radu svých přátel, ale nakonec si někam budu muset dojít sám. Přitom jen naslouchám zprávám o ‚britské mutaci‘, což je pro mne ‚španělská vesnice‘. A že to zabírá? Dejme tomu, ale stejně si za sebe budu muset existenciálně ručit sám. Jen se trochu divím, že ‚čínský virus‘ může mít ‚britskou mutaci‘. Epidemiologům je to snad jasné, ale my, poučeni médii veřejné služby, jen žasneme, jak je možné, že komunistický virus mutoval do nekomunistického, někdo by dokonce řekl, že až do liberálně demokratického a konzervativního,“ říká Zbořil.

Právě jsem dostal až od Brna upozornění…

Současná neutěšená situace opět vyvolala požadavky na demisi vlády. Někteří se obracejí na prezidenta. K tomu, aby použil svou autoritu, svolal společné jednání vlády, opozice a hejtmanů a „dohodl vládu Záchrany lidských životů a budoucnosti země“, která nemůže být s Babišem, vyzval bývalý poslanec Miroslav Kalousek. Po úřednické vládě volá investor a bývalý šéf Komerční banky Radovan Vávra, který už má i kandidáta na vedení. „Pokud nenastoupí úřednická vláda pod vedením generála Pavla a volby se o rok neposunou, čeká nás do konce roku skutečně peklo na zemi. Menšinová vláda populistického hnutí to zvládnout nemůže. Teď není podstatné, komu to přihraje krátkodobé politické body. Teď jde o životy!“ tvrdí. A veřejně Petra Pavla vyzval k akci: „Žádám Vás veřejně, abyste bezodkladně vstoupil do aktuálního dění, sešel se s Milošem Zemanem a dalšími šéfy politických stran a usiloval o ustanovení přechodné Vlády národní spásy složené z odborníků pod Vaším vedením.“

„Právě jsem dostal až od Brna upozornění, že je lepší ‚uchechtat se než ustrašit‘. Takový starý bard, jako je Miroslav Kalousek to ale sám dobře ví. Konečně od prvních dnů vzniku Babišovy menšinové vlády, na jejímž vzniku se i on svou nerozhodností a otálením nepřímo podílel, snad už vyzkoušel, dokonce za vášnivého zaujetí pro jeho úsilí (projevovaného z ČT) snad všechno. A nic, nic, nic… Jenom ty nekonečně otravné obstrukce. Nepochybujeme, že pan exministr a expředseda strany zná parlamentní aritmetiku, a ví, že nedůvěru musí vládě projevit 101 poslanců z 200 členů Poslanecké sněmovny. A potom, necelých osm měsíců před volbami, bude muset pan prezident navrhnout, dokonce nadvakrát, náhradu za panem Kalouskem svrženého premiéra. Nic nového pod sluncem. Už několikrát se různí naivní politici domnívali, že svrhnou vládu, odvolají prezidenta a všechno bude, jak má být. Vždy to skončilo nejen neúspěchem, ale i zvětšením podílu hlavy státu na výkonné moci. Nepomohl ani pochod v tibetské vlajce k Pražskému hradu, ani šavle, kterou obdaroval pan Kalousek rusko-ukrajinskou pilotku Savčenko, ani hledání spojenců u dnes téměř zapomenutého Milionu chvilek. Snad si to můžeme vysvětlit jen tím, že pan Kalousek buď sedí na trestné lavici, nebo se připravuje na příští bitvy, do který půjde zase před řadami,“ popisuje Zbořil.

„S panem Vávrou je to těžší. Nechce se mi věřit, že je tak velký politický analfabet a sní o polovojenském prezidentovi a považuje takové nápady za opak (řečeno jeho slovy) pekla, tedy ráje na zemi. Asi se mu zdá o nějakém napodobování ‚Pochodu na Řím‘ jako za časů Benita Mussoliniho, ale jak chce pro to získat prezidenta Zemana, je nejenom mně velkou záhadou,“ dodal.

Generál výzvu Vávry odmítl, politické zemětřesení by teď podle něho chaos jen zvětšilo. „Teď potřebujeme přesný opak – aby vláda s opozicí úzce spolupracovala, motivovala občany k dodržování nutných opatření a urychlila očkování. Na politiku bude čas, až se vyhrabeme z nejhoršího,“ říká. A proč bývá při hledání řešení situace zmiňován právě generál Pavel?

„To je nápad, který se často opakuje v hlavách lidí, kteří nejsou schopni porozumět ústavním pořádkům, generál Pavel se jednou nechal vtáhnout do politických diskusí o hlavě státu, ale zdá se, že má víc rozumu než bývalý šéf Komerční banky. Až mne napadlo, zda nápady pana Vávry nesouvisí s nechvalně a dobře známou rolí Komerční banky v letech privatizace a restitucí. Možná to pan Vávra myslí upřímně, ale nemusíme být velkými mysliteli, abychom ho upozornili, že si o jeho nápadu bude myslet i generál, že bývalého ředitele KB tato myšlenka není hodna,“ komentuje Zbořil.

Výrazná osobnost nemusí být zárukou úspěchu, ale proč to nezkusit

V březnu založil Petr Pavel iniciativu s názvem Spolu silnější. Uspořádali sbírku a usilují o „revizi krizového řízení naší země“. Připravili i souhrn doporučení pro zvládání krizí.

„Rozumím tomu tak, že se tito zakladatelé hnutí, pohavlovsku iniciativy, domnívají, že je třeba pomáhat, v rámci ústavního pořádku, překonat současné problémy země. Myšlence jejich ‚revizionismu‘ nerozumím jinak, než že se jim zdá, že civilní vláda a občanská společnost na takový úkol nestačí. Pokud jejich ‚souhrn doporučení‘ nezmizí v nějakých temných koutech státní byrokracie a získá podporu významných politických subjektů v ČR, mohlo by to snad dokonce být ku prospěchu,“ uvedl politolog.

„Z hlediska svého vzdáleného pohledu na českou politiku a české politiky na to nevěřím, ale co kdyby se to jednou povedlo? Jedna jakkoli výrazná osobnost ještě nemusí být zárukou úspěchu takového snažení, ale proč to nezkusit,“ dodal.

Až na jisté výjimky, jsou uzavřené a přísně kontrolované hranice s Německem. Mezi Českem a Německem je v obou směrech přerušen také provoz vlaků. Spousta Čechů je přitom zvyklá za prací jezdit do Německa, naopak řada Němců využívá české služby.

„Na zhoršení česko-německých nebo německo-českých vztahů to nevypadá. Dokonce si myslím, že jim to dnešní dění může v určitém ohledu prospět. Přes hranice by se mělo přecházet jen po vzájemné dohodě a ne jak si někdo v Chebu vzpomene. A vzájemně dodržovat nejen státem a EU stanovená pravidla, ale také dosahovat společenského konsensu, který býval v letech po roce 1989 oboustranně mnohokrát porušován. Dávno už se za našimi západními hranicemi nepíše v obchodech ‚Češi nekrást tady!,‘ nahradily je výzvy k dodržování hygieny a ohleduplnosti. Konečně přece jen česko-německé vztahy nejsou ničím jiným než vztahy mezi lidmi a hledáním způsobů vzájemného porozumění,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil





