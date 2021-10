Co když na tom Zeman není tak blbě. A je připraveno... Erik Best si všímal. Auta, souhra, žádná náhoda

reklama

Kdy bude mít Česká republika novou vládu? A může se Petr Fiala těšit, že usedne do Strakovy akademie? Jak do povolebního vývoje zasáhne prezident republiky, který je aktuálně hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici? Politický analytik a novinář Erik Best nabízí možné scénáře i překvapivé postřehy.

Pokud jde o možnou spolupráci pěti politických subjektů ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů, Erika Besta zaujal komentář moderátora ČT Jakuba Železného. „Ten prohlásil, že by šlo o pytel blech. Zároveň máme problém s Piráty, když říkají, že pociťují lítost a hněv. Jednak je to pět stran dohromady, které se musejí nejdřív vůbec na všem domluvit, a pro většinu kromě samotných Pirátů je také důležité, že Piráti získali jen čtyři poslance a mají minimální zastoupení. U zbývajících čtyř stran si lze představit, že se na vládě bez větších potíží domluví, ale žalostný výsledek Pirátů působí radost i v byznysových kruzích. Piráti byli bráni jako největší obava,“ míní.

O výsledku voleb, které dopadly vítězstvím dosavadní opozice s většinou 108 hlasů v Poslanecké sněmovně, se postaraly menší strany, především prý Přísaha Roberta Šlachty, ale částečně i samotný premiér, který se v kampani zaměřoval hlavně na Piráty a zbylé opoziční subjekty nechával stranou.

„Na neúspěšné malé strany se lze dívat ze dvou hledisek. Pokud byla pravda, že Přísaha měla být béčkem hnutí ANO, tak se to moc nepovedlo a platí to v jistém smyslu rovněž pro Trikolóru. Ještě v březnu se zdálo, že starý Klaus bude otevřeně podporovat SPD a Trikolóra víceméně zanikne. Dopadlo to ale jinak, Trikolóra získala 2,76 procenta. To je dost na to, aby litovali, že strana vůbec ještě existuje. Vidím to tak, že Majerová Zahradníková byla nakonec lepší, než se předpokládalo. Trošku asi počítali s tím, že voliči přejdou k Okamurovi, ale příliš se to nestalo. Podařilo se jí zachovat pozici strany tam, kdy ji zanechal Klaus mladší. Exprezident Klaus po odchodu svého syna z Trikolóry chtěl tuto stranu spojit s SPD. Měl projev těsně před smrtí Kellnera, kde vyzýval tyto strany, aby se spojily. Pak ale jeho syn odešel a vypadalo to, že je snaha hlasy pro Trikolóru převést k SPD. Do toho přišla tragická smrt Petra Kellnera a tyto snahy utichly. K posílení SPD tak nedošlo a Trikolóra zůstala na svém,“ uvažuje Best.

Druhým hlediskem celé věci podle jeho slov je, že tu zůstává necelých 20 procent voličů, kteří nemají politické zastoupení ve Sněmovně. „Kdyby Zeman chtěl udělat nějakou výzvu nebo si něco odůvodnit, tady by mohl začít. Poukázat na to, že sice SPOLU a PirSTAN mají nejvíc hlasů, ale nelze zapomínat na 20 procent voličů, kteří nemají zastoupení,“ zamýšlí se dále politický analytik.

„Co se týče prezidenta a jeho úlohy, shrňme si informace, které veřejně známe. Prezident je nemocný, hodně lidí ho považuje za neschopného jednat. O tom mluvil třeba Martin Jan Stránský, podle něho se už do úřadu nevrátí. Babišovo vystupování lze pochopit tak, že akceptuje, že už předsedou vlády nebude a chce z tohoto postu odejít důstojně, nechce dělat problémy, aby pak mohl využít situace a nespokojených občanů k tomu, aby kandidoval na prezidenta. To se mi zdá jako logický pohled na celou situaci vycházející z toho, co máme veřejně k dispozici,“ konstatuje analytik.

Pak se podle Besta nabízí ještě trochu jiný pohled na věc. „Babiš na druhou stranu ale evidentně předpokládá, že prezident mu pověření k sestavení vlády dá. Babiš může nějakou dobu vládnout v demisi a později to předat Fialovi. Hnutí ANO nebude dělat potíže, ale celý proces od voleb trvá nějakou dobu. Musejí se všichni domluvit, musí se sejít nová Sněmovna, zvolit svoje orgány atd. V nejlepším případě takový proces trvá aspoň dva měsíce,“ odhaduje.

„Co se týče samotného prezidenta Miloše Zemana, neznáme toho sice oficiálně moc, ale jsou tady určité signály, které řadu mediálních spekulací vyvracejí nebo je staví do jiného světla. Babiš teď po dvou dnech řekl, co mu prezident v Lánech říkal. Co když se na dalším postupu domluvili? Bude to ode mě také jen spekulace, ale pak vysvětlím, z čeho čerpám. Nevíme, jaká je situace, ale jsou určité náznaky, že na tom je prezident lépe, než je prezentováno. Cílem může být oddálit celý povolební proces a sledovat, jaká je nálada veřejnosti. Může se stát, že je Miloš Zeman relativně v pořádku, nebo aspoň na tom není tak zle, jak si někteří myslí, a nakonec jmenuje Babiše předsedou vlády. Kdyby to udělal, má tady Senát důkaz, že nemůže úspěšně využít článek 66 ústavy. Pokud by totiž chtěli prezidenta zbavit pravomocí, přestože je schopen racionálně uvažovat a jednat, ukázali by, že nejsou demokratičtí. Jde pouze o domněnku, reálný stav nemůžeme přesně znát, ale určité náznaky tady vidím. Stačí si srovnat sled událostí a detailů, kterých si nikdo nevšiml. Evidentně totiž nešlo o žádný náhlý převoz prezidenta do nemocnice. Před lánským zámkem byli s předstihem televizní kamery, které příjezd sanitky nezaznamenaly, takže musela dorazit buď brzy ráno, nebo už den předtím večer. Za další, převoz prezidenta se uskutečnil ihned po odjezdu premiéra. V té době novináři u zámku ještě byli, a Hrad tak musel vědět, že převoz bude realizován de facto v přímém přenosu. A za třetí, jestliže byl převoz prezidenta předem naplánován, ptám se, proč nebyl v ÚVN důkladně zajištěn prostor, který by zcela zabránil jakémukoli focení nebo natáčení nemocného prezidenta,“ uvažuje Erik Best.

Vzpomíná si, jak uvažoval před volbami o tom, jestli Pandora Papers přišly těsně před volbami náhodou, nebo to bylo připravené záměrně. „Platí to i pro prezidenta. Je náhoda, že je v nemocnici hned po volbách a všude se objeví jeho záběry, když to taková situace může vyhovovat panu Babišovi? Pokud jde o záměr využít situace, Babiš dostane nejenom pověření, ale bude i jmenován předsedou vlády a vytvoří kabinet. Ten nedostane důvěru a může se opakovat, co se stalo s Rusnokovou vládou a povládne v demisi. Pak si musí jen Babiš najít model vývoje, který ho nepoškodí před možnou budoucí prezidentskou kampaní. Mohlo by ale dojít také k předčasným volbám, protože lepší východisko nebude ani pro SPOLU a PirSTAN. Babiš v každém případě bude muset být opatrný, aby ho to moc nepoškodilo, protože celou situaci by mohly provázet protesty, demonstrace na Letné a situace celkově by mohla být dost ošklivá. Už jsme podobné věci zažili, uvidíme,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz Erik Best.

