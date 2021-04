Erik Best: Koudelka v ohrožení. Zeman? Pozor. Rusové bouchnou dveřmi, mají plán

reklama

Politický analytik Erik Best při hodnocení dosavadních informací o případu ruské účasti na výbuchu ve Vrběticích míní, že jde v každém případě o velmi zvláštní načasování. “Prezident Biden nedávno oznámil, že vůči Rusku bude razit novou politiku a Spojené státy byly možná první, kdo přišel s prohlášením, že český stát v reakci na ta zjištění postupoval správně. Každý ví, jak CIA podporuje Koudelku (Michala, šéfa BIS, pozn. red.) a každý také ví, že mu za pár měsíců končí mandát ředitele a usiluje o jeho prodloužení. Na druhé straně zase prezident Zeman usiluje o to, aby skončil. Určitě tady existuje možnost, že s tím souvisí právě načasování, kdy to bylo celé oznámeno veřejně,” myslí si.

“Jenže právě tady je to pro mnohé překvapení, že té představené verzi poskytuje největší podporu sám prezident republiky. Z mého hlediska, pokud neuslyším od Miloše Zemana jiné prohlášení a pokud neuslyším od opozice něco jiného, což příliš neočekávám, budeme asi muset brát oficiální verzi celého příběhu, jak ho představila vláda, jako platnou,” pokračuje Best v souhrnu situace.

Anketa Rusko vyhostilo 20 lidí z naší ambasády v Moskvě. Má ČR vyhostit další ruské diplomaty? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 10431 lidí

Do jaké míry je reakce vlády s vyhoštěním 18 ruských zpravodajců s diplomatickým krytím jako adekvátní za situace, že podle samotného premiéra Babiše přináší zjištěné důkazy pouze “důvodné podezření”, že to skutečně ruští agenti byli, lze podle něho těžko posoudit.

“Posuzovat důvodnost či oprávněnost je složité. Zpravodajské služby tak fungují. Na základě nějakého šetření se prostě rozhodly, že to tak bylo, nemusí mít dostačující důkazy, aby mohly říct, že to byli Rusové na sto procent, ale přesto z toho vychází. Taková je praxe tajných služeb. Zdůrazňuji ale, že klíčovým momentem v celé věci je, že to odsouhlasil prezident Zeman. Teď si dává pauzu, evidentně, aby si to nechal prověřit. Pokud se k tomu nevyjádří jinak, nebudeme vědět nic jiného než to, co nám už řekla vláda,” konstatuje analytik.

V případě přístupu prezidenta k celé věci podle Erika Best existují dvě hlavní možnosti. “Buď je to tak, jak už jsem říkal a celý materiál je natolik přesvědčivý, že to kompletně přijal i Zeman. Druhou variantou může být, že je to celé natolik dobře zdokladováno, že Zeman nemohl tak rychle na místě výklad kauzy zpochybnit, ale má pocit, že to není úplně v pořádku a tak, jak mu to bylo prezentováno a do neděle, kdy má v plánu vystoupit, bude hledat, kde je skutečnost. Nakolik je ale tahle druhá verze pravděpodobná, lze v danou chvíli těžko odhadovat. Přímý důkaz nemáme, až na to, že si Miloš Zeman vzal týden čas na to, než se obšírněji k věci vyjádří,” soudí.

“V průběhu ale vystupoval Rudolf Jindrák, prezidentův šéfdiplomat a mluvil velice přesvědčivě ve prospěch Babišem a Hamáčkem prezentovaného materiálu. Stejný komunikační směr zvolil i tiskový mluvčí Ovčáček a svým způsobem dával najevo, že Jindrákovy závěry a vyjádření podporuje a jsou oficiálním vyjádřením Hradu. Vůbec nepadlo žádné zpochybnění. Z toho skoro musíme usuzovat, že k žádnému zpochybnění toho materiálu na Hradě dosud nedošlo,” uvažuje Erik Best.

Podle jeho slov může prezident republiky čas v průběhu týdne využít i k tomu, aby si nechal “konkurenčně” k materiálu BIS vypracovat zprávu či posudek od Vojenského zpravodajství, jehož šéfovi Janu Berounovi historicky hlava státu, na rozdíl od Michala Koudelky, výrazně důvěřuje.

“To je samozřejmě možné. Říkám ale, že to uvidíme podle toho, zda prezident vůbec přijde s něčím novým. Zatím jediný náznak je, že si vzal týden čas. Pokud ale poskytl úplnou podporu aktuálnímu postupu vlády, jde o dost silné vyjádření. Ten, kdo říká, že se k tomu Zeman nevyjádřil, není to pravda. Naopak, on se vyjádřil velice jasně. Je pouze otázka, jestli u toho zůstane,” upřesňuje své mínění Erik Best.

Zajímavá je prý i jiná souvislost. Ruská reakce na české vypovězení diplomatů nebyla oproti zvyklostem reciproční. Českou ambasádu museli opustit dva diplomaté navíc a k tomu dostali k vycestování z Ruské federace o polovinu kratší čas. Celá věc ale prý může naznačovat dlouhodobější záměr ruského vedení. “Ministr zahraniční Lavrov řekl zhruba před měsícem, že připadá v úvahu přerušení diplomatických vztahů s Evropskou unií a teď jsme pouhý krůček od toho. Uvidíme, jestli s námi solidárně vypoví ruské diplomaty i jiné členské státy. V takovém případě by Rusko opět reagovalo podobně. Nejde o předpověď, ale může to nakonec dospět k úplnému přerušení vztahů. Lavrov to připustil. Už jen pouhá zmínka na to téma je hodně velká věc. Teď najednou zhruba měsíc po tom prohlášení už skoro jsme potenciálně v takové situaci,” analyzuje Best.

Celkově prý můžeme pozorovat snahu postupného diplomatického ústupu Ruska ze Západu a stejně tak Spojené státy mají naopak tendenci se vzdalovat východním mocnostem. “Zvláště my Američané máme představu, že naše vláda se záměrně odpojuje od Číny i Ruska. To se děje už zhruba čtyři pět let, i Trump ke konci svého mandátu o tom mluvil. Biden v tom pokračuje. Cíl je tedy jít ze strany USA hlavně proti Rusku, protože Čína sice hraje roli, ale je to mnohem těžší kalibr a Rusko je lehčí cíl. Washington tedy prezentuje pozici, že se máme odpojit od Ruska, proto Němci mají zrušit Nord Stream 2 a Češi nemají postavit Dukovany pomocí Rusů. Ve skutečnosti je to ale tak, že Rusko se odpojuje od nás. Občas není jasné, kdo má na tom rozpojení větší zájem. Tady je snaha si myslet, že to jsme právě my, ale svým způsobem to dělají hlavně Rusové. Když Lavrov říká, že je připraven zrušit diplomatické vztahy s EU, tak říká, že oni mohou být samostatní. V tom samém rozhovoru říkal i to, že jsou vojensky samostatní. Netuším, zda je to pravda, ale vím, že moje americká vláda vydala zprávu, že vojensky samostatná není a je závislá na Číně. Trump de facto říkal, že USA nejsou bez Číny schopny vést válku. Nevím, zda je to možné, ale Lavrov říká, že Rusko vojensky samostatné je,” popisuje současnou mezinárodní situaci.

“Slyšel jsem i spekulace, které tvrdí, že Rusko si přálo, aby Češi něco ve vzájemných vztazích přehnali a bylo možné ty vztahy přerušit. Ta možnost tady je. Rusové tuto snahu odpojování se prezentují tak, že Západ je na tom špatně finančně i civilizačně a naopak Rusko je na tom podle nich dobře. Proto se chtějí odstřihnout, jak se zdá, aby nešli dolů s námi jako Západem. Takhle je to aspoň prezentováno. Kupříkladu na Prvním kanálu ruské televize je o tom řeč dost často. Může to být důvod, proč Rusové reagují výrazněji než Češi,” odhaduje analytik.

Minimálně deset let podle něho Rusko předpovídá krach Západu. “Zdůrazňují, že finančně je na tom Rusko lépe. Dlouho si z toho mnozí dělali legraci, že jde o řeči. Za poslední rok či dva to Rusové začali více zdůrazňovat. I co se týče covidu, kdy na tom Rusko lépe je. Buď to samozřejmě skrývá, anebo je na tom lépe ve skutečnosti proti Západu,” dodává Erik Best pro ParlamentníListy.cz.

