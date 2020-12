Eurexit. Vystoupení celé Evropy z EU, navrhuje Ben Kuras. Viděl totiž papír

reklama

Tak tedy Velká Británie jako první zahájila vakcinaci proti covidu-19. S pompou a slovy, že i díky brexitu měla rozvázané ruce k horečnatější aktivitě. Jste jako britský občan hrdý? Zmínku o brexitu podepisujete? V čem by vlastně Británie měla mít po brexitu „rozvázané ruce“?

Zastávám vždy tradiční britský přístup ke všemu riskantnímu ve stylu „raději se mýlit směrem k opatrnosti“, na který britská vláda tentokrát zapomněla, jako ostatně na mnohé jiné britské tradice, jako je třeba sypaný čaj dnes nahrazovaný pytlíkovým. Možná v tom byla i troška huráfuriantství stylu „my kabrňáci“ a „ať žije brexit“. V den, kdy byla v Británii zahájena vakcinace, vyšla v několika médiích zpráva, že při testování vakcíny Pfizer zemřely dvě osoby na „vážné negativní následky“.Vyskočila na mě ve dvou médiích. Jedním je internetový časopis Green Med Info, který má podtitulek „The Science of Natural Healing“. Zastánce „vědy přírodní medicíny“ by, pravda, teoreticky mohl být proti umělým farmakům zaujatý až škodolibý. Tím druhým ale byl izraelský list Jerusalem Post, který patří v anglofonních médiích k těm spolehlivějším. Zpráva vycházela údajně z informace FDA (amerického úřadu pro kontrolu potravin a drog). Z webu Jerusalem Post však byla druhého dne zpráva stažena (ne dementována), a Green Med Info uvedla, že ji proto také „dočasně stahuje k redakční revizi“ a nechala tam jen titulek sdělující tu holou informaci o mrtvých. Zda to stáhli proto, že Pfizer pohrozil soudním sporem nebo se FDA spletla, můžeme hádat. Ale teď hlavně nevíme, zda zpráva je pravdivá nebo poplašná, třebas i zamýšlená k diskreditaci brexitu. Každopádně bezpečnější by bylo počkat si na oficiální potvrzení nebo vyvrácení a popis Pfizerových testů od FDA. Proto taky jako britský občan, který hlasoval pro brexit, v tomto případě zatím „hrdost“ odkládám na později. Ostatně v brexitu nejde o žádnou hrdost, nýbrž prachobyčejnou národní svrchovanost.

Ten samotný proces brexitu v současné finální fázi je v Česku překryt covidem a zhošťují se ho výhradně proevropští komentátoři. Jak vnímáte současné vyjednávání vy? Co by znamenal odchod Británie z EU bez dohody? Kdo je vinen tím, že věc se táhne už tak dlouho?

V brexitu ještě dnes pořád nevíme, do jaké míry ty ruce budou rozvázané a v kterých sférách vztahů GB–EU. Vyjednavač EU pan Barnier předložil Británii opět ty úplně počáteční podmínky, které by Británii vázaly k zákonům EU nejen existujícím, ale i v budoucnu zavedených. To by byla varianta ještě horší než pokračující členství, protože Británie už by neměla v EU žádný hlas a musela by přijímat zákony, na jejichž schvalování se nepodílela.Boris Johnson, místo aby přenechal jednání pověřeným vyjednávačům, jede do Bruselu sám zjistit, kdo se tam zbláznil. S kým se tam popere a jak to skončí, se brzo dozvíme. Rozhodně to vztahy GB–EU nezlepšuje, Británie už skoro jistě odejde beze smlouvy a stane se pro EU cizáckou zemí, s menšími obchodními právy než Kanada. Pan Barnier si tento tah určitě nevymyslel sám, takže EU se zase předvedla jako totalitní konstrukt a brexit bude ještě na poslední chvíli napínavý. A kdo je tím dlouhým a zjevně bezvýsledným jednáním vinen? Možná už nestojí zato porcovat vinu mezi jednotlivé osoby a svalme ji jednoznačně a kompletně na samotnou existenci EU takové, v jakou se vyvinula smlouvou maastrichtskou a proměnila v totalitní nadstát smlouvou lisabonskou.

Evropský parlament schválil usnesení týkající se budoucích voleb do sebe sama. Dvoutřetinovou většinou v něm zároveň naznačil své představy o fungování EU jako instituce. Tato představa je jasná: Nikoliv národní, ale nadnárodní kandidátní listiny. Snížení volebního věku na 16 let. Přímá volba předsedy Evropské komise. Zřízení evropského úřadu pro kontrolu financování voleb. A další body. Jak se vám to zamlouvá?

Čtu si ten jejich mediální výstup v angličtině a fascinují mě fráze, na jaké by i Orwell byl krátký. A musím bruselským zákonodárcům přiznat lingvistický um.V překladu do češtiny to starší generaci připadne povědomé z jejich mládí. Navrhuje se tam „posilování demokracie“. Nečeká nás tedy demokracie obyčejná, nýbrž „posílená“, demokracie jako řemen. Nebo třeba toto: „Plná participace v evropském politickém prostoru“. Co to je ten politický prostor? A kdo v něm má plně participovat? Plně znamená povinně? Jak „neplně“ v něm zatím participujeme? Lamentuje se nad „nedostatkem voličského uvědomění“. Čili voliči jsou blbci a musíme je převychovat? Upozorňuje se na „nejvyšší čas poprat se s existujícími výzvami a připravit se na výzvy budoucí odhozením zastaralých postojů a posílením evropské dimenze naší politiky“.Jaké výzvy? Jak se liší ty dosavadní od budoucích? Co jsou zastaralé postoje? Co tedy máme odhazovat a čím je nahrazovat? Takhle podobně blábolily závěrečné dokumenty sjezdů KSČ. A já bych navrhoval začít přemýšlet o eurexitu, čili vystoupení celé Evropy z EU, a nechat Brusel, ať si blábolí, ale už mu nedat ani cent našich daní.

Pokud jde o Evropskou unii, tak probíhá souboj mezi Polskem a Maďarskem a zbytkem EU. Unie si přeje, aby všechny země, které chtějí participovat na „záchranném balíčku“, naplňovaly teze o „právním státu“. Na čí stranu byste se postavil? O co dle vás v této věci jde?

Pojem „právní stát“ znamená stát, v němž platí stejné právo pro všechny a v němž se každý práva dovolá. Maďaři a Poláci se dovolávají svého práva demokraticky si zvolit vládu, jakou si většina z nich přeje. Jestliže jim EU takové právo chce vzít, tak samotný princip právního státu popírá, a není právně způsobilá o právním státě kázat. A Češi se k Maďarům a Polákům měli přidat.

Ředitel Frontexu, čili agentury EU pro ochranu hranic, byl Evropským parlamentem popotahován za to, že na námořních hranicích unie nechal obracet a posílat zpět lodě s migranty. Prý je to nehumánní. Je to nehumánní?

Bylo by to nehumánní, a dokonce podle námořního práva zločinné, kdyby takový zásah měl přímo za následek smrt. To se, myslím, nestalo, naopak se ví o utonulých migrantech vinou jejich pašeráků, když je přivážejí a pak opouštějí uprostřed moře. K těm pašerákům se řadí i některé ty neziskovky, co si pro migranty plují až do blízkosti pašeráckých lodí, aby mohly migranty bezpečně převzít. Má-li být Frontex účinný a plnit své poslání ochrany mořských hranic EU, bude se asi muset zaměřit víc na ty pašeráky, a to takovým způsobem, že se jim už nikdy nevyplatí vyjet na moře s jediným migrantem. Podobně, jak se zachází s piráty.

Co vás v posledních týdnech nejvíc pobavilo?

Dvě anekdoty, jedna hotová z Británie, druhá potenciální z Ameriky. Nottinghamský pub se zábavným jménem „400 Rabbits“ čili čtyři stovky králíků dostal nápad, jak obejít covidovýlockdown. Náboženské svatyně mají z lockdownu výjimku. A tak si pub na průčelí připsal jedno slovo a stal se „Církví 400 králíků“, sehnal si příslušný počet podpisů a věřících na založení kongregace, a podal si žádost o náboženskou registraci.Svým duchovním vůdcům, to jsou ti, kdo přispějí členským poplatkem 10 liber nebo víc, uděluje titul „reverend zbožných králíků“.Členstvo, získávané internetem, se (slovy majitele pubu) „množí jako králíci“. Téměř jako králíci se taky v USA množí žaloby na volební podvody, jimiž se zázračně připočetlo víc hlasů Bidenovi než Trumpovi. Některé jsou už u Nejvyššího soudu, jiné řeší státní legislativy. Jestliže to stihnou do 20. ledna, dovedeme si představit, jak asi budou pukat smíchem všichni ti, co už Bidenovi blahopřáli?

