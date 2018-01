Expert, který téměř přesně odhadl výsledek prezidentských voleb, nyní říká: Připravme se. Až Babiš sestaví vládu a získá důvěru, začne to

POLITOLOGOVÉ O vítězství prezidenta rozhodly televizní debaty, ve kterých Miloš Zeman přijal pokornější chování Jiřího Drahoše. To je pohled politologa Jana Kubáčka, podle něhož byly právě debaty klíčové. Lidé podle něj navíc nechtějí učně, ale plně připraveného prezidenta schopného rozhodovat, i když by přivítali, kdyby Zemanovi něco z chování oponenta zůstalo. Upozornil také, že dosavadní spolupráce mezi Andrejem Babišem a hlavou státu se tradičně změní v souboj dvou alfa samců. A to pravděpodobně od doby, kdy se premiérovi podaří získat podporu pro svoji vládu.

Co rozhodlo o těsném vítězství Miloše Zemana nad Jiřím Drahošem? Jaké byly rozhodující faktory?

Upřímně si myslím, že televizní debaty. Jsem o tom přesvědčen, protože mnozí váhali do poslední chvíle, dělali si názor, chtěli vidět oba kandidáty pohromadě. Tím, že Zeman de facto překvapil a převzal chování Drahoše, získal, protože byl přesvědčivější, ale ponechal si argumenty. Otázkou je, zda si takové politické chování zachová, a bylo by to prospěšné, ale moc bych s tím nepočítal a včerejší prohlášení ukazují, že nikoliv. Televizní debaty byly však klíčové.

Říkáte, že Zeman převzal chování Drahoše. Přitáhl si tedy Zeman nerozhodnuté voliče tím, že při debatě ukázal slušnost?

Ano, ukázal pokoru, slušnější chování, důstojnost. Neútočil, nepopichoval a dokázal odehrát své míče. To, že vkládá vyjádření manipulativně stejně jako Drahoš, je součástí boje nikoliv čerta a anděla, ale dvou politiků, kteří mají dvě různé polohy. Debaty byly primárně o tom, že prohrál Jiří Drahoš, který nebyl schopen prokázat jasnou kompetenci, že je připraven rozhodovat, fungovat na Hradě od prvních okamžiků a je plnohodnotný prezident. Lidé nechtějí učně, ale plně připraveného prezidenta, pokud má uspět, a aby byl schopen rozhodovat, ne se učit v terénu. To ve výsledku nahrálo Zemanovi, nešlo tolik o silné stránky Zemana, ale spíše o slabiny Drahoše.

Očekával jste tak těsný výsledek?

Ano, a moji přátelé to mohou potvrdit. Poslední výzkum prezentovaný v pondělí navíc ukazoval, že rozdíl bude o 1,2 procenta ve prospěch Zemana a výsledek byl 1,3 pro Zemana. Já jsem tipoval poměr 51:49, nakonec byl o malinko větší, ale jen o malinko.

Co říkáte na vysokou volební účast? A čím to je, že přišlo k urnám tolik lidí volit prezidenta, jehož pravomoci jsou značně omezené, zatímco při volbách do Poslanecké sněmovny, která má mnohem větší vliv na každodenní životy lidí, přišlo méně voličů? Čím to je?

Jednak je to velmi reprezentativní a krásná volební účast, třetí nejvyšší od prvních svobodných voleb v roce 1990, a to je důvod k hrdosti. Na to buďme my, kdo jsme volili, pyšní. Zároveň je silný fakt, že lidé považují prezidentskou volbu za důležitou, není jim lhostejná a byli by nejraději, kdyby Zeman zůstal tvrdým, buldočím prezidentem s chováním Drahoše, tedy s určitým gentlemanským přístupem, kultivovaností, to by lidé uvítali nejvíce.

Takže to byla i Zemanova dravost a schopnost rázně stát za svými názory, co mu pomohlo? Co ještě?

Zejména, že měl jasné názory, stál si za nimi a dokázal srozumitelně mluvit, čili lidé mu lépe porozuměli. Dokázal velmi trefně odprezentovat ekonomickou diplomacii. Dal příklad v kvantitě, symbolice šesti set traktorů Zetor se může někdo smát, ale má to svoji váhu. Nepříjemné otázky dokázal odstínit, a to, že tak někdy učinil manipulativně, je součástí politiky, odvést od nich pozornost. Mluvil lidštěji a překvapil polohou pokorného a sebezpytujícího Zemana. Ukázalo se, že na to lidé slyší. Bylo vidět, jak si uvědomuje, že souboj bude těsný a půjde o všechno.

Takže se v debatách zachoval zároveň jako hodný koloušek a fungovalo to?

Miloš Zeman je bytostný politik. Uvědomuje si, že způsob prezentace určuje volební výsledek.

Souhlasíte s prohlášením Jiřího Drahoše, že nevyhrál, ale ani neprohrál?

Je to samozřejmě jako Klaus, který neměl prohru, ale nevýhru. Shrnuto: Drahoš měl veliký potenciál, a protože rozdíl hlasů byl malý, tak chápu, že se výsledek snaží převést do optiky potencionální podpory. Čekají nás volby komunální, senátní, evropské, a tak rozumím, že to vnímá jako signál pro případnou budoucí další volbu, kde by si chtěl udržet podporu. Přijetí výsledku voleb od Drahoše vnímám jako důstojné a velmi kultivované. Ale je to stejné, jako v Klausově případě, kdy mluvil o nevýhře, ale přijde mi to lidsky pochopitelné. Rozumím, že Drahoš hraje o volby budoucí.

Drahoš právě prohlásil, že zůstane aktivní ve veřejném životě, kam si myslíte, že se uchýlí? A má tedy po těchto volbách dobře našlápnuto i vzhledem k výsledku?

Myslím, že potenciál má. Otázkou je, jak bude pracovat, a má k tomu hned několik příležitostí. Senátní volby, volby v Praze, evropské, tam všude si umím představit jeho potenciál.

Jak vnímáte útoky proti Zemanovi, že je nyní z Hradu čínská a ruská pevnost?

Nálepkování. Je to zkratka, ale realita je někde jinde. Beru to pouze jako nálepkování protistrany a je to pochopitelné.

Zeman prý nebude Andreje Babiše vydírat krátkým termínem pro jmenování vlády, jak odpověděl na otázku novinářů na tiskové konferenci, zda jeho znovuzvolení znamená, že nebude na Babiše spěchat. Dalo se to čekat vzhledem k soudržnosti, kterou ukazovali?

Dalo se to očekávat, protože se naplňuje, co bylo řečeno. Je to strategické partnerství a zanedlouho se přetaví v boj dvou alfa samců. Vzpomeňme si na období Klaus–Paroubek, Havel–Klaus. Je to klasika a připravme se na ni.

Kdy se spolupráce změní v boj alfa samců? Až Babiš sestaví vládu a získá důvěru?

Ano, od momentu, kdy vznikne vláda Babiše s většinovou podporou.

Jak bude jejich rozdělení vypadat? Začnou na sebe útočit?

Dovedu si přestavit, že se nepohodnou a budou se vymezovat vůči sobě. Budou nároční i v hodnotových tematických soubojích.

Náznaky jsme mohli vidět už před volbami, když si Zeman s Babišem vyřizovali vzkazy přes média. Babiš kritizoval, jakými lidmi se Zeman obklopuje, a Zeman prohlásil, že bude žádat od Babiše 101 hlasů před dalším jmenováním a tak podobně.

Ano.

Souvisí s tím skutečnost, že hnutí ANO rozeslalo e-mail, aby členové ANO podpořili Zemana, a Zeman už neopakoval svoji podmínku na 101 hlasů? Je to jeden z příkladů?

Ano, je. Prostě pragmatická spolupráce postavená na logice, že se potřebují, umějí se podržet a v momentě, kdy dojde na přetahovanou a každý bude mít jiný zájem, budeme svědky silové politiky, svědky soužití, které fungovalo, občas bylo konfliktnější, a je to standardní. Patří to k tomu. Jako například Klaus a Špidla.

Neprohraje Zeman tuhle následnou přetahovanou s Babišem kvůli tomu, že má omezené pravomoci?

Ne nutně. Víte, jak je někdy těžké rozhodnout, zda jsou důležitější dveře, nebo klika? Přesně v tomto soužití se nedá odhadnout, co bude dříve.

Babiš gratuloval Zemanovi s tím, že předvolební útoky na dosavadního prezidenta nefungovaly. Je to skutečně tak?

Některé zabraly a přivedly voliče Drahošovi, a některé byly přepálené a zmobilizovaly stoupence Zemana. Některé pomohly neúspěchu Drahoše, jiné zmobilizovaly stoupence soupeře.

Jak podle vás česká média zvládla tyto volby?

Upřímně, ne příliš elegantně. Prostě opět byla stírána logika zcela férová, že je rozdíl mezi zpravodajstvím a komentářem. Zpravodajství mělo zůstat neutrální, to se nestalo. Některé z redakcí to přepálily, ale ve finále nejdůležitější je poučení z voleb před pěti lety. Pokud přepálíte nenávistnou kampaň proti Zemanovi, poškodíte Schwarzenberga, a to se přesně stalo v případě některých médií i nyní. Ale například zvládnutá neutralita Witowské a České televize v debatě byla ukázková.

Česká televize bývá kvůli nedostatečné neutralitě často kritizována…

Ta debata byla příkladná. Velmi pozitivně mne překvapila a měl jsem z ní jako divák, občan a volič dobrý pocit.

A co oproti tomu debata v televizi Prima, po níž se strhla vlna kritiky?

Byl to jiný formát, známý z minulosti. Prima je privátní stanice a jednalo se o formát zátěžového testu. Tady se odvolávám na desítky studií a zkušeností i z anglosaských praktik při kampaních. Výhodou televizních debat je, že ukáží, jak dotyční zvládají stres a nepříjemné otázky. To tato debata dobře ukázala. Výhrady jsem měl jen k debatě v televizi Barrandov, ostatní beru jako debaty stejného druhu. Rozdíl je však mezi veřejnoprávním médiem a formou duelu, který byl plánován třeba na Nově. Ty jsou naopak zátěžové. Oba pánové měli na Primě stejně početné publikum a měl jsem pocit, že jsou oba tábory přisprostlé, neviděl jsem příliš rozdíl. Oba měli navíc okruhy témat dopředu, z toho pohledu byly podmínky stejné, a zda to jeden či druhý zvládl, to je o připravenosti kandidátů. Beru, že to bylo náročné a tvrdé, ale ukázalo se, kdo jak zvládá emoce, odstup a schopnost reagovat ve ztížených podmínkách. Musím se zastat České televize i Primy. Respektuji i neobsazený duel na Nově. Kolikrát byl kritizován Zeman, že někam nedorazil? Je to legitimní.



autor: Zuzana Koulová