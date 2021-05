Feri je vyřízený nejen v politice. Než rozhodne soud... Roman Joch i o Pekarové Adamové

reklama

Feri má problém. Zničující skandál, nebo pomluva. Takto se v pátek 21. května jmenoval text na ParlamentníchListech.cz, který jako první si začal pokládat tyto otázky. Zatím v rovině spekulací. Psalo se v něm mimo jiné: „Zatímco poslanec Dominik Feri v Brně odstartoval předvolební kampaň koalice SPOLU představením programu pro mladé, po sociálních sítích se více než jeho vystoupení řeší vypjaté diskuse obsahující údajná svědectví, která popisují, že se měl Feri dožadovat sexu s mnohými studentkami a obtěžovat je nevhodnými návrhy k sexu. Některé příspěvky pak dokonce tvrdí, že Feri kladl sexuální nátlak i na dívky na středních školách, kam mladý politik často zavítal v rámci přednášek.“

„Z informací z médií a která známe, vidím tři roviny. První je kriminální. Tady platí presumpce neviny. Obvinění jsou velice vážná, není to jenom sexuální predátorství, ale vyloženě znásilnění. Je to obvinění ne ze strany jedné ženy, ale minimálně dvou, což na první pohled tu věrohodnost zvyšuje,“ konstatuje Joch. „Ale z kriminálního hlediska platí presumpce neviny, takže vyšetřování, případně až soud, může stanovit verdikt. Z politického hlediska platí presumpce viny. To znamená, pokud jsou proti politikovi vznesena takto závažná obvinění, je správné, aby rezignoval a snažil se před soudem očistit své jméno, pokud nebude tedy usvědčen. Toto Dominik Feri udělal, takže to je třeba hodnotit kladně,“ uvedl.

MeToo se jako mnohé dobré kauzy zvrhla do extrému

A pak je tu rovina třetí. „Kampaň MeToo byla ve své době velice módní. Problém není to, že se ženy brání sexuálním predátorům. To je naprosto správné. Ale spíše byla chyba, že v minulosti často různé začínající televizní hvězdičky si nechaly vůči sobě dovolit mnohé věci od starších producentů, proti kterým se měly ohradit. A hlavně ty zkušené herečky, které měly kariéru rozjetou a věděly, co se děje – jako Meryl Streepová –, například jak se onen Weinstein chová k začínajícím herečkám, tak se jich nezastaly a byly pokrytecké,“ domníval se.

Kampaň MeToo se odehrávala hlavně ve Spojených státech, Evropy se dotkla podstatně méně, a už vůbec ne České republiky. Může se teď po tomto případu tato situace změnit? „Nemyslím si. V České republice, ale i vlastně v celé Evropě. Například se proti ní ve Francii silně ohradila slavná herečka Catherine Deneuvová. Evropská mentalita je v tomto jiná než americká. U Ameriky jsou stále patrné znaky toho, že jedněmi z jejích zakladatelů byli puritáni. Takové různé puritánské křížové výpravy se v různých podobách objevují,“ konstatoval a vyjmenoval některé z nich: „Ať už to bylo hnutí prohibicionistické za zákaz prodeje a konzumace alkoholu. To byl relikt puritanismu. Pak zase v šedesátých letech sexuální revoluce vedla až k druhému extrému, který v Evropě takovouto podobu neměl, protože v Evropě, i když byla sexuální morálka vždycky uvolněnější než v Americe, se více dodržovalo dekorum,“ objasnil.

„Američané mají tendenci být extrémně pro, nebo extrémně proti. MeToo byl návrat k puritanismu, neopuritanismu. Jiným návratem k puritanismu je Black Lives Matter, nebo bourání soch postav minulosti. V Evropě k tomu nemáme takovou tendenci. Myslím, že ani případ Dominika Feriho nepovede k české variantě MeToo. Možná ale povzbudí některé další ženy, které byly obtěžovány, k tomu, aby se vůči těm predátorům veřejně ohradily,“ domníval se Roman Joch.

Apel na mladé progresivní voliče z hlediska topky, potažmo koalice SPOLU do značné míry padá

Projeví se tento Feriho skandál na přízni voličů koalice SPOLU, zvláště tedy žen? „Kdyby zůstal na kandidátce, mohlo by je to volebně poškodit. V situaci, kdy on takto promptně rezignoval a nebude kandidovat, a navíc předsedkyní jeho strany je žena, si myslím, že se to vůbec neprojeví na volebním výsledku koalice SPOLU,“ předpokládal. Už teď však část konzervativnějších voličů ODS nechce koalici SPOLU volit kvůli spojenectví s TOP 09. Nerozrostou se řady této skupiny lidí? „Chápu, že konzervativním voličům ODS vadí ten posun topky, která byla kdysi za Schwarzenberga a Kalouska liberálně-konzervativní, v čistě liberální. Myslím však, že oni už jsou rozhodnuti, jak budou volit. Ten případ už je politicky ukončen, už to bude jen případ pana Feriho a jeho vyšetřování. Už to nebude politická kauza, protože z politiky odešel. Takže už to nebude mít větší vliv na rozhodování voličů,“ je přesvědčen.

Nabízí se také otázka, zda je Dominik Feri už totálně politicky vyřízený? „Nemusí být. Pokud soud pro něj dopadne dobře. Může tvrdit, že své jméno očistil. Jiná věc je, jestli on se bude chtít vrátit do politiky. Samozřejmě kdyby ovšem zněl pravomocný rozsudek, že je vinný ve smyslu těch obvinění, tak to by byl jeho politický konec,“ uvedl. A co profesně? Dominik Feri je začínající advokát, asi by měl nastoupit jako koncipient v nějaké advokátní kanceláři. Ale bude moci? „Dokud celá kauza nebude vyšetřováním uzavřena, velice pochybuji, že by ho nějaká advokátní kancelář přijala. Může působit spíš mediálně, tam má otevřenější prostor. Ale toto je věc jeho soukromého života, jak on se rozhodne, o jakou práci usilovat,“ sdělil Joch.

Dominik Feri byl lákadlem na mladé liberální progresivní voliče, které měl získávat pro TOP 09, respektive pro koalici SPOLU. Není asi těžké uhodnout, komu jeho průšvih politicky prospěje. „Je velice pravděpodobné a i podle průzkumů se čeká, že většina mladých progresivních voličů bude volit Piráty. Apel na mladé progresivní voliče z hlediska topky, potažmo koalice SPOLU do značné míry padá. Ale i tak si myslím, že většina mladých lidí byla rozhodnuta už předtím. Dát hlas Pirátům. Piráti se stávají hlavní progresivní stranou progresivní radikální levice v České republice,“ domníval se.

První článek o Feriho potížích sice vyšel v ParlamentníchListech.cz, ale nejzásadnější v celé kauze z mediálního hlediska byl článek, který vyšel v Alarmu a Deníku N. Ten čte právě skupina lidí, o které Joch mluví jako o progresivní levici. Není to zajímavé, že to přišlo zrovna odsud? „Svým způsobem je to logické. Důvody můžou být tři. Tyto dívky se obrátily na tato média, protože s nimi sympatizují. Druhý důvod může být, že právě tato média chtějí až otrocky kopírovat západní progresivní trendy, takže jsou nejvíce MeToo v rámci české společnosti. A třetím důvodem mohou být sympatie redakce, které rozhodně nepatří koalici SPOLU, ale spíše Pirátům. Je to využití kauzy, která může poškodit SPOLU a pomoci jejich milovaným Pirátům,“ uzavřel Roman Joch.

