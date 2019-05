Hnus, lži a rozkrádačky, bude vám zle. Martin Koller se podíval pod pokličku eurovoleb. Našel spoustu špíny a pár statečných

ROZBOUŘENÝ SVĚT MARTINA KOLLERA Za dveřmi jsou volby do europarlamentu ovládaného německými zájmy. Volby mohou přece jen trochu ovlivnit naši budoucnost, takže účast by měla být hojná. Rozhodně to nevzdávat. Jinak půdou k volbám organizovaně, možná se zpěvem Ódy na radost pouze bezmyšlenkovitě věřící voliči těch, kterým nic neříká vlast, národ, jejich historie, rodina tvořená mužem, ženou a jejich dětmi, slušnost a další pojmy, především čest, na nichž stojí lidská civilizace ve své pozitivní vývojové fázi.

Následující článek rozhodně nebude oslavou a podporou EU, jejího německého vedení, ani jejich bezcharakterních místních slouhů. Hned na počátku je třeba si položit otázku: Proč nás, stejně jako Brity, německá EU nechce za žádnou cenu pustit? Vždyť podle prolhané legendy nás všechny živí a doplácí na nás dotacemi. To jsou pangermáni, především sudeťáci takoví milovníci českého národa, že bez nás nemohou žít a s nadšením do nás cpou svoje peníze? Takovou otázku by si měli položit všichni, kdo chtějí dát hlas stranám a hnutím, které nás táhnou do větší podřízenosti EU a jaderné války, tedy především ANO, Pirátům, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a bohužel i současné KSČM, vedené Filipem, Dolejšem a Konečnou. Stačí se podívat, jak soudružka Konečná hlasovala v europarlamentu. Standardně proti vlastní zemi, jako pravá euromarxistka u koryta, a zakrývá to pokryteckými řečmi, stejně jako socialistický euromarxista Keller. Mají nás tedy sudeťáci, německá euromarxistická reprezentace řídící EU a jejich slouhové, počínaje komickým Macronem, nezištně rádi, jak se nás snaží přesvědčovat ČT a další protinárodní média ovládaná Sorosem, Bakalou, Babišem a jim podobnými? Není to jen lživá propaganda určená pro duševní malorolníky? Opravdu nám euromarxisté, kteří nemají s klasickým marxismem a komunismem nic společného, radostně cpou svoje peníze jako dotace?

Samozřejmě opak je pravdou. V minulém roce odešlo z českých zemí kolem 800 miliard korun do zahraničí. Jedná se především o německé majitele, ale nejen o ně. Část mizí beze stopy v takzvaných daňových rájích tolerovaných německým vedením EU a jeho slouhy typu Junckera. V rámci dotační komedie se vrací jen část z uvedené sumy, přičemž i tak mnohdy způsobem, který opět vydělává peníze cizákům. Hlavními domácími uživateli jsou slouhové cizáků v zavedených partajích, s mnohdy neprůhlednými projekty, a různé politické neziskovky. Oprava dálnice na věčné časy, most pro neexistujícího medvěda, solární, větrníková a řepková zlodějina. Stačí se rovněž podívat na přehled úvěrů, dluhové portfolio našeho údajně nejlepšího premiéra a multimiliardáře. Kolik má půjček u našich bank? Prakticky žádné, naprostou většinu v EU, případně v USA. Je s nimi totálně provázaný, a kdyby neposkakoval jako opička německého koloniálního vedení EU a jeho amerických šéfů, euromarxistů typu Sorose a Allbrightové, brzy by byl s Agrofertem konec, protože by musel začít platit dluhy.

Takže Babišovo tvrzení, že budou s Charanzovou ochraňovat Česko, tvrdě a nekompromisně, je drzá lež určená pro prázdné hlavy. Ostatně se stačí podívat, jak Charanzová hlasovala v europarlamentu o důležitých věcech. Podpořila, stejně jako všichni námi placení europoslanci, kromě Jiřího Payna, africkou deklaraci zvýhodňující černochy. Hlasovala pro potrestání naší republiky za odmítání migrace. Stejná, ne-li horší, pokud je to možné, je další Babišova hvězda euromarxismu a cizích zájmů Jourová. A to Babiš beze studu vykřikuje, jak je proti migraci a kvótám a lže, jak jsou deklarace z Marrákeše a migrační kompakty OSN nezávazné. Ohlupuje voliče stejně, jako většina pražské havlérky a jejích europoslanců, včetně socialistického krále pokrytců Kellera, jenž může soutěžit s bývalým komunistickým kádrovákem Halíkem, který se tváří jako katolický kněz a přitom dostal v předlistopadovém období zvláštní ocenění od komunistického ateistického centra v Brně za svoji práci o prolhanosti církve a hlouposti věřících. Vzorná ukázka euromarxistického charakteru spjatá se sudeťáky a s německou EU. Babiš vykládá, jak nemůžeme bez EU žít, a přitom myslí jen na svoje konto. Mezi řečmi a činy je u kápů pražské havlérky obrovský rozdíl a nedá se jim věřit ani slovo. Takoví nás opravdu a bezpečně neochrání. Nanejvýš nás budou v zájmu cizáků a svých koryt chránit s pomocí evropských totalitních zákonů, protinárodní ČT a politických neziskovek před statečnými a zodpovědnými vlastenci, kterým vlast, národ, zodpovědnost, čest, rodina, rasa a odkaz předků nejsou prázdnými slovy.

Nicméně čecháčkové opět potvrdili, že jsou Lojzové na druhou. Už tím, že údajně roste počet těch, kteří chtějí být v současné euromarxistické EU, kde je jim vyhrazena pozice ponížených slouhů, děvek a levných pracovních sil. Pokud jsem se nepřepočítal, tak na přehledu stran a hnutí je 133 partají zaregistrovaných do voleb. Některé se spojily, každopádně volebních lístků je 40. Kolik z nich má reálnou šanci na úspěch? Odhaduji, zhruba šest až sedm. Každopádně se opět úspěšně podařilo rozdrobit české voliče tak, že zmizí nějakých 20 % hlasů, možná i víc, které by byly vesměs proti bruselské a berlínské totalitě, kolonialismu a jaderné válce v Evropě. Samozřejmě to není náhoda. Část těch zaregistrovaných stran a hnutí, která nejhlasitěji vlastenecky povykují a přesto nemají šanci, stejně jako v minulosti, je s velkou pravděpodobností dotována euromarxisty z Bruselu a Berlína, aby se rozptýlil počet hlasů a snížila pravděpodobnost úspěchu průchodných vlasteneckých stran a jejich kandidátů.

Rovněž nelze přehlédnout fakt, že většina volebních kandidátů v posledních letech představuje odborně i morálně ubohý průměr, místy doslova bezcharakterní, avšak ve většině případů spolehlivé, pokrytecky prolhané a zavedené slouhy cizáků. Kromě nemnohých vlasteneckých idealistů jsou to především namyšlení psychopati, žvanilové, komedianti a profesionální paraziti placení bůhví kým. Místo vůdčích osobností, až na výjimky, vydíratelné a zkorumpované nuly a šašci, jedním slovem slouhové, nebo potenciální slouhové. Přesně takové vládcové EU potřebují. Rodiny zrádců a slouhů se osvědčily už v dobách rakouské okupace a germanizace, znovu v době takzvaného protektorátu, kde za podivných okolností přežili, stejně jako následnou národní očistu od kolaborantů a zrádců. Někteří vyrazili do akce ve prospěch německých, především sudeťáckých zájmů v roce 1968 a opět od roku 1989.

Prachsposté zájmy, pravda a láska

Největší lží listopadu 1989 a následujícího období byly moralizující kecy o pravdě a lásce. Téměř třicetiletá praxe ukazovala a ukazuje rozdíl mezi řečmi a činy, evidentně opět nikoli náhodný. Růst agresivní prolhanosti, ať už přímo, nebo ve formě pokrytecké politické korektnosti, sprostoty, nenávisti a zloby, protibělošský rasismus a zároveň antisemitismus, k tomu stále méně zakrývané úchylné pedofilní choutky. Republika zažívala zlé doby, ale takové zhloupnutí, morální rozvrat a úpadek národa jako v současnosti se nekonal ani v době rakouské, dokonce ani nacistické okupace a už vůbec ne před listopadem 1989, kdy jsme měli vyspělé školství a lidé se na veřejnosti, natož v médiích, až na naprosté výjimky chovali slušně.

Vše probíhá už dlouho v současné inkluzivní a multikulturní škole, prolezlé nízkou kvalitou výuky, zato úchylnými socialistickými ideologiemi, které šíří aktivisté mezi učiteli a politicky dosazenými řediteli pomocí státem placených aktivistů z politických neziskovek. Z tohoto hlediska je obzvláštní a zároveň ilustrativní, že školství má být podle platných zákonů apolitické. To naše současné je apolitické asi jako v třetí říši, nebo později v padesátých letech, a nikomu z politiků porušování zákona nevadí. Václav Klaus mladší vidí správně ve školství základ problému celé společnosti i směřování státu a národa v budoucnosti.

Z tohoto hlediska nelze přehlédnout, že za dlouhodobý úpadek školství mohou především reprezentantky ČSSD Buzková, Marksová a Valachová. Poslední z nich na to absolvovala speciální školu euromarxistů, kterou vedl, kdo jiný než socialista Dienstbier, známý protičeský eurovlastenec. U socialistů má živnou půdu jako kopřiva na humusu. Pro zajímavost, jeho školku absolvovala s Rambohafíkem také význačná blonďatá reprezentantka multimiliardářského oligarchy a jeho firmy ANO a zároveň špičková vojenská odbornice Šlechtová. Podle obtížně ověřitelné informace tehdy údajně ještě nikoli LGBT. A poté nám jakýsi komický, rádoby testosteronový býk Onderka z Augiášova lihového chlívku ČSSD předvádí komedii, jak bude bojovat s oligarchou. Pár týdnů po socialistických volbách a boji o partajní koryta a nezbyl po něm ani smrad. Zkuste se zeptat lidí na ulici, kdo je Onderka a jak bojuje společně s Hamáčkem proti Babišovi. Ostatně, zkuste se zeptat, kdo je Buzková? Někteří heterosexuální chlapi a závistivé reprezentantky lesbické lobby si možná vzpomenou na její výrazné přednosti, ale nikoli na nějaká vyřčená moudra. Žádná totiž nebyla a vyznamenala se pouze podporou legalizace drog, tedy programem současných euromarxistických Pirátů. Zato Hamáček a Petříček jsou samá boule, jak závodí, kdo častěji a kdo hlouběji oligarchovi... Kdyby mohli, vetkli by si mezi hýždě žerď s praporem vyzdobeným nápisem ANO – pane premiére. Všechno jedna pražská havlérka, zájmový spolek tradičně vydíratelných a zkorumpovaných euromarxistických slouhů cizáckých zájmů. A mohou pocházet z Prahy, Brna, Ostravy nebo z Čiernej pri Čope.

Velcí a malí hráči

V osmnáctém století hlavními subjekty geopolitiky byly Británie, Francie, Rusko a Turecko. Geopolitiku můžeme označit jako spojení historie, politiky, geografie a především zájmů. Proč se asi vytváří a prosazuje již od poloviny devatenáctého století německá historie světa? Podle ní jsou Němci největší géniové, kteří dali světu kulturu a vzdělanost. Přitom už před 4000 lety byla v Rusku velká města, která obchodovala se Sumery a s Etrusky. V té době měli Němci starost, kde sehnat kus kůže, kterým by si zakryli holý zadek, na nějž jim táhlo v primitivní chýši z listí a větví. Bude znamenat obrovskou práci, než se dějiny světa osvobodí od germánské propagandy a uvedou se na správnou míru. Nemáme se za co stydět a Germáni čím chlubit, především ne v současnosti.

Německo, které bylo do druhé poloviny 19. století konglomerátem chudých knížectví, bez centrální moci, se začalo přidávat k velmocem až ve druhé polovině devatenáctého století na základě vojenské agrese podporované Británií. Ve dvacátém století došlo ke změnám. Jednu skupinu tvořily na počátku Británie a Japonsko, druhou Francie a Rusko a samostatnější hráči Německo s pangermánským protislovanským přívěskem Rakousko-Uhersko a USA. Británie se zároveň ve spolupráci s Francií pokoušela orientovat Německo proti Rusku. To se jí povedlo v první i ve druhé světové válce. Nicméně po první světové válce podporovala Británie, částečně rovněž USA, finančně poražené Německo, jako protiváhu Francie a k útoku na SSSR. Nicméně Německo napadlo především Británii a její spojence, kteří v roce 1938 obětovali Československo, věrného spojence Francie. Nacisté se nechtěli se svými sponzory o vládu nad kontinentem dělit, natož jim posluhovat. Proto došlo ke spojení Británie, USA a Francie s Ruskem (SSSR) proti Německu, Itálii a Japonsku, které uzavřely nejistý účelový spolek, známý jako Osa Berlín-Řím-Tokio.

Stalin, reprezentující SSSR, který nesl podstatnou část války a vítězství v Evropě, se rozhodl maximum kořisti z druhé světové války si ponechat, stejně jako kdysi Lenin. Odmítl nechat svoji zemi drancovat takzvanými západními demokraty, na rozdíl od svého pozdějšího nástupce Gorbačova. Výsledkem bylo spojení USA, Německa, Británie a Francie proti SSSR. V době studené války to zabránilo řádné denacifikaci Německa, naopak umožnilo jeho stabilizaci, hospodářský růst a s ním spojený růst agresivity, který pokračuje dodnes. Dokladem je růst agresivity především sudeťáků, kteří nebyli denacifikováni vůbec a mají v Německu výraznější politickou pozici, než odpovídá jejich počtu.

V současnosti existují globálně tři zájmové skupiny, a to: USA s nepotopitelnou letadlovou lodí Británií; Německo s přívěskem Francie a koloniemi, maskované jako EU; a Rusko s Čínou. Hlavním zájmem každé zájmové skupiny byla vždy kontrola zdrojů. Jedná se o zdroje přírodní, tedy suroviny, a zdroje lidské, tedy pracovní síly, z hlediska současných euromarxistů nejlépe otrocké, moderně řečeno levné.

Dnes je sice z kolonizace naší země Německem po listopadu 1989 obviňován bývalý premiér a prezident Václav Klaus, ale to je nestydatá smyšlenka. Pan prezident prosazoval tržní hospodářství a stal se doslova obětí podvodu ze strany západních euromarxistů, kteří obvykle něco kážou, ale opak dělají. Následně se stal objektem brutálního nátlaku ze strany euromarxistů v ODS, když moudře odmítal podepsat Lisabonskou smlouvu. Kolonizaci naší republiky Německem, ničení našeho zemědělství, rozprodej průmyslu a změnu jeho struktury na německé montovny a lisovny prosadily především vzorně spolupracující ČSSD a KDU-ČSL, potažmo její klon TOP 09, a to pod ideologickým vedením Václava Havla. Jaký je rozdíl ve slouhovství německým cizákům mezi Špidlou, Fialou, Hamáčkem, Hermanem, Halíkem a Petříčkem?

Teličkovo polské maso z Agrofertu

Před volbami si můžeme připomenout, že europoslanec Telička, vzorový slouha cizích zájmů, byl v době počátků kolonizace jednou z hlavních postav ČSSD. Pokud se vám, milí voliči, nelíbí propad českého zemědělství, masivní dovozy masa a ovoce z Polska, nesmyslné pěstování řepky, likvidace našich chovů vepřů a kácení ovocných sadů, je to zásluha právě Teličky, který je dlouhodobě hlasem cizáckých zájmů. On prosadil ve prospěch cizích zájmů nejhorší přístupové podmínky naší republiky k EU a těžce poškodil naše zemědělství. Poté dostal za odměnu koryto v německém Volkswagenu v Mladé Boleslavi, později v Německem řízené EU v Bruselu. On pomáhal Bakalovi a v současnosti Babišovi prosazovat evropské dotace. A prý Balala a Babiš nejsou jedna parta, s takovým výkonným společným sluhou. Babiš je už v současnosti jedna ruka s vedením protinárodní ČT, kterou řídí právě Bakala. Bez něj by si tam milovaný oligarcha ani neškrtl. Opravdu podivné nepřátelství.

Komedie pro veřejnost a duševní malorolníky si mohou oba nezištní a vlastenečtí oligarchové odpustit. Je to stejný podfuk, jako tvrzení, že Babiš a Charanzová Česko ochrání, nebo Onderkův testosteronový boj proti Babišovi. Každopádně, kdo má rád polské maso a jiné produkty a pamlsky z Agrofertu, volí Teličku. Kdo chce být levnou pracovní silou v německé EU, volí Teličku – a samozřejmě Štětinu a jim podobné, kteří vykládají, že bez německé EU nemůžeme žít a sudeťáci jsou naši nejlepší přátelé.

Kdo je agresor?

Bylo by vhodné si uvědomit, že centrem agrese v Evropě a blízkém okolí nejsou USA, ale Německo, kolébka euromarxismu s jeho protibělošským a protislovanským rasismem, skrytým antisemitismem označovaným jako antisionismus, se sociálními experimenty, s ekologistickými podvody a sexuálními úchylnostmi. Německo je sice do určité míry hospodářsky závislé na USA, ale vytváří politické zaměření a ideologii všech euromarxistů.

Stačí se podívat na současné hlavní známé figurky euromarxistů, Sorose a Allbrightovou, kteří působí v USA. Jsou to za podivných okolností přivandrovalí migranti, kteří neosidlovali západ, nebudovali farmy, nebojovali s indiány a nevytvářeli hodnoty v moderních továrnách. Nejsou to žádní vlastenečtí Američani a podle tamních zákonů by se nemohli stát ani důstojníky v americké armádě. Jsou to němečtí euromarxističtí agenti z doby nacismu, kteří v současnosti rozvracejí USA, napadají legálně zvoleného vlasteneckého prezidenta a táhnou je do války za německé zájmy proti Rusku.

Tito euromarxisté se snaží ovládnout USA, ale tam narážejí na vlastence soustředěné kolem prezidenta Trumpa, zatímco evropské bezpáteřné elity jim beze studu uboze podlézají. Nezáleží jim na Američanech, ani na Evropanech a dokonce kupodivu ani na Izraeli, což dokazuje enormní růst antisemitismu a podpory islámského a palestinského terorismu vedením německé EU. Jsou posedlí vládychtivostí, hrabivostí, šílenými rasistickými ideologiemi, bezbřehou prolhaností a agresivní arogancí. Jejich nejbližšími spolupracovníky jsou v naší republice Piráti, zatímco oligarcha Babiš a ČSSD jsou na čestném druhém a třetím místě.

Kdo nevěří agresivitě německé EU, měl by si připomenout, kdo aktivně napadal Jugoslávii a podporoval tamní protisrbské a protikřesťanské etnické čistky. Byli to především reprezentanti německé EU pod vedením Allbrightové a jejího slouhy Clintona. Byla to první agrese německé armády od roku 1945. Výsledkem jsou teroristické a narkomafiánské státy Bosna a Kosovo, které žijí z obchodu s drogami, z narkomafiánských investic z Afghánistánu a z mohutných dotací z německé EU, tedy i z našich daní. O tom se samozřejmě mlčí. Kdo vedl agresi za likvidaci Kaddáfího? Státy německé EU. Nakonec jejich směšným armádám došla munice a zachraňovalo je americké námořnictvo. Kdo všemožně podpořil islámské teroristy v Sýrii a umožnil jim masově emigrovat do EU na doživotní dovolenou spojenou s terorem a s násilím proti bílým a křesťanským Evropanům? Je to EU vedená Německem. Kdo podporuje palestinské teroristy, kteří již nejsou ničím jiným než bandou islámských teroristů? Především Německo a jeho EU. Kdo podporuje fašistický režim, který rozkrádá a rozprodává Ukrajinu? Především státy německé EU.

Proč to dělají? Německá EU zoufale potřebuje suroviny a otroky, kteří by levně dřeli na Němce. To vše je v Libyii, v Sýrii a v dalších zemích tamního regionu. Kdo se snaží spojit Afriku s Evropou pomocí ideologie multikulturalismu, programů EuroMed a všemožných smluv a deklarací z Lisabonu, Istanbulu, Bruselu, Dublinu, Washingtonu a Marrákeše? Je to německá EU. V současnosti si nechalo vedení německé EU vypracovat právnický posudek, podle nějž jsou deklarace OSN k migraci právně závazné pro členské státy EU. A Babiš nám vykládal, jak ten Marrákeš a migrační kompakt OSN jsou jen nezávazné papíry. Babiš nám lhal a nebylo to poprvé ani naposled.

Ilustrativní je, že za takové lži ho nenapadá euromarxistická opozice z pražské havlérky tvořená Piráty, ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL, STAN. To by mohli rozzlobit německé vládce EU, takže vyřvávají blbosti o komunismu a komunistech. Kde vidí jaké komunisty? Filip a Dolejš mají komunismus akorát jako firemní nálepku soukromého podniku či koryta při posluhování oligarchovi a německé EU. A takzvaná opozice se hrozně diví, že jsou k smíchu, jejich pitomé propagandě nikdo nevěří a ještě posilují pozici miliardářského oligarchy. Mají smůlu, protože jako slouhové nemohou překročit ideologické limity určené pány z německé EU, natož se začít projevovat jako vlastenci, když jimi nikdy nebyli. Proto je současná vláda i opozice pouze euromarxistická šaškárna.

Kromě kolonizace středomořských afrických zemí a z toho vyplývajících rasových a sociálních experimentů mají euromarxisté zájem především na zničení Ruska, rozkradení jeho nerostného bohatství, parcelaci země na menší kolonie a zotročení ruského národa, stejně jako kdysi nacisté. Kromě toho by tím vytvořili severní frontu a uzavřeli obklíčení Číny. Aktuálním vzorem a dokladem jejich cílů je rozkradená a rozprodaná Ukrajina potácející se v chudobě, emigraci a občanské válce. Její parcelace mezi Polsko, Maďarsko a Rumunsko je na pořadu dne. Tím se rovněž zakryjí všechny zločiny tamních oligarchů a dalších slouhů cizích zájmů. Pokud někdo blábolí, že Babiš je český Trump, vykládá nesmysly nebo placenou propagandu. Trump je na rozdíl od Babiše vlastenec a nežije z dotací, takže takové srovnání je pro něj doslova urážkou. Babiše lze označit jako českého či slovenského Porošenka. Naší republice hrozí pod jeho vedením chudoba, otroctví, rozparcelování na euroregiony, které se již reálně připravuje pro Ukrajinu.

Ve vztahu k euromarxistům musím připomenout další z nedávných státnických činů nejlepší vlády od roku 1989. Oligarcha se svojí partou využili pouličního kraválu kolem ministryně Benešové, samozřejmě uměle vytvořeného kamarády z pražské havlérky, a kolem voleb do europarlamentu, a potichu prodali české zásoby lithia australské těžařské firmě. Česká média o tom ani necekla, stejně jako politici. Důležitá politická rozhodnutí dělá současná nejlepší vláda nejraději potají, bez vědomí voličů, jako banda kriminálníků. Přitom je to větší lumpárna, než vyrabování českých zásob uranu pro sovětské jaderné zbraně. Za ten jsme dostávali aspoň pravidelné dodávky ropy a později plynu za výhodné ceny. A hádejte, kdo za tím stojí. Samozřejmě euromarxistka Allbrightová, které oligarcha vkleče poníženě líbal ruku ve Washingtonu. U nás řada dalších při její návštěvě, počínaje známým velkoknihkupcem, nevyjímaje některé členy pražské havlérky a jejího Aspen Institutu, což jsou například Hamáček nebo válečný štváč a generál ve výslužbě Hanba-Pavel.

Stále se mluví o americkém zájmu o suroviny a z něho vycházející válkychtivosti. Nicméně je vhodné zdůraznit, že USA mají surovin nadbytek, dokonce se tahají o dodávky ropy a plynu do EU s Ruskem. Kromě toho kontrolují značnou část zdrojů ropy a plynu ve světě, jejich zpracování i námořní transport. Mají tak maximálně zájem na tom, aby zdroje, pod americkou kontrolou, nedostala konkurence, především Čína. Nepotřebují ani ruský trh. Zato německá EU má surovin i lidských otroků zoufalý nedostatek. Ruský trh potřebuje, což dokazují výsledky všemožných protiruských sankcí. Proto současné Německo, stejně jako v době císařského a nacistického Německa, táhne do války proti Rusku. Z Francie se k tomu snaží získat jaderné zbraně a spojením s Francií místo v Radě bezpečnosti OSN. Dále se snaží rozbít okolní země a přičlenit jejich části k Německu. Začalo nedávno Alsaskem-Lotrinskem. A dlouhodobou snahou je rozdělení naší republiky na takzvané euroregiony. Podivnou shodou okolností by se staly naše kraje součástí německých krajů s výraznou převahou německého obyvatelstva. Jaká by asi byla pozice české menšiny v německé většině, mnohde sudeťácké, bez ochrany národního státu? Heydrich by nad německou EU a jejími regiony hlasitě jásal. Za takové svinstvo sotva bojovali naši vojáci na všech frontách druhé světové války a odbojáři doma.

Kdysi byl jedním z hlavních postulátů geopolitiky názor, že Rusko a Německo mají jako suchozemské velmoci spolupracovat proti námořním velmocem Británii a USA. V současnosti je situace jiná a hlavním nepřítelem Ruska i naší republiky a dalších středoevropských států je Německo ovládající EU. Tím nejsou myšleni Němci jako národ, protože i oni doplatili v minulém století miliony mrtvých na pangermány a euromarxisty, ať už si za posledních více než sto let říkali jakkoli. Stejně doplácejí na současnou ideologii multikulturalismu a sexuální úchylnosti. Nicméně třicetiletým rabováním zemí na východ od svých hranic udržují vysokou životní úroveň německého obyvatelstva. Nacionalistické pangermánské spolky, v současnosti euromarxistické, které již stovky let útočí směrem na východ, a to bez ohledu na ztráty vlastních i cizích obyvatel, svoje cíle nezměnily. Aktuálně se snaží dostat s pomocí politiků ANO a ČSSD do svojí podřízenosti naši armádu. Vnutit jí s pomocí lobby ODS svoji výzbroj, především nevyhovující bojové vozidlo pěchoty Puma, a poslat do války proti Rusku, aby se šetřily cenné životy německých vládců EU. Něco takového nezorganizoval ani Hitler.

Volby pro budoucnost?

Současná EU není reformovatelná. Německo ani jeho slouhové v okolních zemích na reformě nemají zájem, protože by na tom prodělali. A v mezinárodní politice rozhodují zájmy, nic jiného. Pokud je to vůbec možné, o čemž já pochybuji, bude nutné prosadit nějakou evropskou federaci, či konfederaci suverénních států. To požadoval již v padesátých letech francouzský generál de Gaulle. V nejhorším případě je třeba z EU odejít a nebát se ztráty takzvaných dotací. Stejně mnoho z nich zmizí v korupčních projektech. Dále je třeba si připomenout historickou zkušenost našeho národa. Naším opakovaným nepřítelem bylo Německo, ať se nazývalo římská říše, Rakousko-Uhersko nebo třetí říše. Největší genocidu našeho národa znamenalo období třicetileté války po bitvě na Bílé hoře, druhou nacistická okupace. USA a Rusko byli naši spojenci před první světovou válkou, v první i druhé světové válce. Britové a Francouzi nás klidně obětovali nacistům. Podle modrého Pospíšila máme volit EU, máme volit spojence. Tito spojenci se na nás historicky vždy vykašlali a nestydatě nás vyžírali.

V případě Německa se jedná o našeho tradičního nepřítele, který se opakovaně snažil zničit český stát, v době druhé světové války většinu obyvatel buď likvidovat nebo zotročit a přesunout do pracovních táborů kdesi na Sibiři. Mezi 328.000 až 360.000 obyvatel ČSR přišlo v době druhé světové války a okupace o život kvůli německé a sudeťácké agresivitě a další desetitisíce brzy nato z důvodu válečných útrap. Německo dodnes nezaplatilo škody, nevydalo požadovaných 3000 vrahů a dalších válečných zločinců, ani je samo nepotrestalo. Proto se nejedná o spojence a německá EU proto nemůže být naším spojencem. USA ani Rusko v EU nejsou a jsou to naši osvědčení spojenci. Bývalý SSSR se sice v roce 1968 dopustil lumpárny ve vlastním zájmu, ale ve srovnání s německými zločiny a počty obětí a ztrátami to byla úplná legrace. Kromě toho SSSR tvořilo 15 států a jejich obyvatelé se zúčastnili jak druhé světové války, tak obsazení ČSSR v roce 1968. Při současném ostudném urážení obětí druhé světové války a 144.000 vojáků Rudé armády, kteří padli za osvobození naší země od německých nacistů a jejich místních slouhů, by euromarxisté neměli zapomínat na Ukrajince, Bělorusy, Litevce, Lotyše. Estonce, Kazachy, Tatary a mnohé další, kteří podle nich údajně obsazovali, nikoli osvobozovali naši zemi v květnu 1945. Obsazovali ji stejně jako Američané a Britové obsazovali Belgii či Holandsko. Tam, kde se bojovalo, tam se osvobozovalo, kde Němci a jejich spojenci včas kapitulovali, tam se obsazovalo.

Expremiér Topolánek, pravděpodobně zcela poblázněný láskou k sprosťáčkovi z Řeporyjí, by měl jít demonstrovat a nadávat před ukrajinskou ambasádu. Vždyť se obsazování ČSR zúčastnil Ukrajinský front. Měl by jít plivat s partou pubertálních euromarxistů mávajících vlajkami EU, NATO a rudými vlajkami (vzorová euromarxistická kombinace) na hroby 60.000 rumunských vojáků, kteří položili životy za osvobození ČR, případně naházet shnilá vejce na hroby českých odbojářů, parašutistů a sovětských partyzánů. Měl by jít vykládat do Terezína, nebo popelu obětí nacistů v Osvětimi, že se měli radovat z nacistického žaláře a odmítnout obsazení Rudou armádou. Nějak chlapec účelově zapomíná, že jeho tatík, komunistický nomenklaturní kádr a ředitel strategické fabriky, kráčel v prvních řadách s rudým praporem, případně se prsil na tribuně mezi soudruhy. Chodí mu plivat na hrob? Samozřejmě není sám, takových je v pražské havlérce a mezi jejími puberťáky plno. Vzpomínám si v této souvislosti například na redaktora Pavla Barocha. Ostatně šéf Pirátů Bartoš také nematuroval v USA jako disident. Hloupost, lež, podvod a ubohá sprostota jsou ideologickými pilíři euromarxistických politiků pražské havlérky.

Nenechat se oblbnout a myslet vlastní hlavou

Nicméně, bez ohledu na sílící hloupost a propagandu se nelze vzdávat, je třeba jít k volbám a podporovat vlastenecké strany a kandidáty, kteří mají reálnou šanci na úspěch. Je třeba odmítnout placené komedianty, kteří mají za úkol ubírat hlasy těm, kteří mohou projít. Je třeba se zamyslet nad tím, kdo a co udělal pozitivního pro tuto republiky v posledním roce, v posledních pěti či deseti letech. Ne to, co kde vykládal a psal, ale co dělal. Neposuzovat tupě pouze to, co kdo vykládá poslední měsíc či dva v protinárodní ČT, a je to v rozporu s tím, co dělal celá léta. Z tohoto hlediska většina kandidátů pražské havlérky odpadne.

Když se podíváme na přehlídku 40 hlasovacích lístků, nabídka pozitivních je nevelká. Pražské havlérce a všemožným „Hlasům“ cizáckých zájmů, nebo „Společné Evropy“ přetékajících koryt, alkoholických smrští, arogantních lží, tupé byrokracie, korupce a sexuálních deviací, se můžeme rovnou vyhnout. Chce snad někdo volit lidovce Svobodu, který vždy podporoval cizácké zájmy a afroislámskou migraci, nebo Šojdrovou, která chce unést padesát syrských sirotků? Proč dávat hlas Pospíšilovi a Moravcovi, kteří nemají a nemohou mít žádné svoje děti, nemají proto žádnou budoucnost ani zodpovědnost a nic po nich nezbude. Užijou si spolu a po nich potopa, na celý zbytek světa kašlou. To nejsou dobří reprezentanti kohokoli, s výjimkou euromarxistů. Takových je v EU, bez ohledu na sexuální orientaci, plno. Žádná budoucnost, žádná zodpovědnost, počínaje Merkelovou. Na rozdíl od nich znám i homosexuální páry, muže a ženu, kteří mají spolu děti i když spolu nežijí a vzorně se o ně starají. Proto nelze všechny homosexuály strkat do jednoho pytle s ideologicky potrhlými euromarxisty a jejich sexuálními praktikami, počínaje všemožnými obscénními pochody, státem podporovanou politizací sexu, podporou pedofilů a svobodnou volbou pohlaví, jak se kdo zrovna vyspal.

Za nejhorší stranu z hlediska českého státu a národa lze označit Piráty, kteří překonávají dokonce i oligarchu. Musíme si položit otázku, jak mohlo Ministerstvo vnitra zaregistrovat stranu, jejíž název je propagací organizovaného zločinu. Zaregistrovalo by násilníky, narkomany, teroristy, pedofily, vrahy, zloděje? To vše přece reprezentuje slovo pirát, stačí se podívat do jejich historie. Organizovaný zločin, jak říkají slovníky a encyklopedie. V záplavě prolhané propagandy se sociálním podtextem voliči zapomínají, že Piráti mají globálního vedoucího muslima v Bruselu, prosazují chaos ve společnosti, zájmy euromarxistické německé EU, drogy, migraci, likvidaci klasické rodiny, migraci afrických homosexuálů do Evropy, oficiální změnu pohlaví kohokoli, podle okamžité nálady a s všemožnými výhodami. O tom samozřejmě před volbami nemluví.

Zaregistroval jsem, že někteří Romové se přidali k euromarxistické propagandě a vykřikují o svých obavách z rasismu vlasteneckých stran. Možná nikoli zadarmo. Měli by se konečně rozhodnout, kde je jejich vlast, zda se připojí k přibližné třetině pracujících a integrovaných Rómů, nebo k ekonomickým parazitům a kriminálníkům, které spojujeme spíš se slovem cikán, i když pravděpodobně nespravedlivě. Já se také bojím rasismu. Agresivního rasismu ze strany afroislámských migrantů podporovaných ideology z německé EU, jejich primitivní nenávisti k bělochům a křesťanům, a jejich antisemitismu. Bojím se organizovaného rasismu ekonomických parazitů, kteří okrádají s podporou politických neziskovek nás všechny.

Můj nezávazný názor

Politických stran a hnutí, kde se najdou kandidáti schopní obhajovat naši vlast a národ před německou EU a hrozbou jaderné války, jsem objevil pět. Dobrý program a vlastence má SPD. Ivan David je odborník, úspěšný doktor a netáhnou se za ním ostudy z minulosti. Generál ve výslužbě Blaško se již dlouhou dobu angažuje jako vlastenec a živý doklad toho, že v armádě nejsou jen ostudní slouhové cizáků, jako generál Hanba. Prověřenou vlasteneckou stranou jsou rovněž Svobodní, Liberland a Radostné Česko. Reprezentantem Svobodných v Bruselu je Jiří Payne, který jako jediný statečný a nezkorumpovaný odmítl hlasovat pro africkou deklaraci. Mám v této koalici několik známých, například Naděždu Zímovou, kteří mají mozek a neztratili čest. Dále mohu uvést Stranu soukromníků, která tvoří koalici s politickým hnutím Nezávislí. I tam jsou osvědčení vlastenci, například Jiří Šebesta, které znám, a chtějí se postavit tyranii Bruselu, Berlína a oligarchů. Mohu se z hlediska osobních zkušeností vyjádřit pozitivně i k některým kandidátům ve straně Česká suverenita, především ke Stanislavu Humlovi. Bez ohledu na osobní spory s některými tamními lháři, křiváky a podlézači oligarchovi mohu doporučit především Jaroslava Baštu ze spolku BOS. Není to o stranách, ale především o osvědčených osobnostech, kterých je zoufale málo v davu odborně i morálně průměrných a podprůměrných slouhů a šašků.

Ostatní strany a hnutí a jejich kandidáti, kteří vlastenecky halasí, u mne nevzbuzují důvěru z různých důvodů, místy na základě veřejně neznámých informací. Buď to jsou idealisté, kteří se dostali mimo realitu a škodí nevědomky, což je menšina, extremisté, kterých je rovněž minimum, nebo bezcharakterní komedianti, osvědčení a někteří již dlouhodobě placení slouhové cizích zájmů řízení BIS, politickými neziskovkami a agenty Sorose a Allbrightové. Slouhy cizáků lze v případě neparlamentních stran a hnutí lehce poznat podle toho, že dlouhodobě dostávají prostor v médiích, například na Seznamu, což je ideologické pracoviště šířící dlouhodobě protinárodní euromarxistickou propagandu. A najednou tam může někdo vykřikovat pravý opak a kritizovat německou EU, její multikulturalismus a migrační politiku? Typickým příkladem z tohoto hlediska jsou Realisté. Stačí se podívat na historii jejich výmluvného ideologa a vzniku Římského klubu, který jej odchoval a je jasno.

Děkuji všem, kteří dočetli až na konec. Bohužel již není před volbami prostor a čas na více článků. Určitě dočtou kritici placení euromarxisty, kteří budou v diskusi psát, že je zbytečné mne číst, přestože oni tak činí vždy a stále omílají totéž. Mohu jen opakovat, že čeští voliči se dělí na nemyslící, věřící lžím a propagandě, a myslící, kteří neztratili mozek a čest a neprodali se za pár šupů cizákům. Jděte k volbám a dejte hlas těm, kteří budou hájit vlast a národ a jejich budoucnost, která je i vaší budoucností.

Vyjádření europoslankyně Dity Charanzové k článku:

„Musím se hrubě ohradit vůči nepravdivým informacím, které se objevily v článku Martina Kollera (21. 5. 2019, Hnus, lži a rozkrádačky, bude vám zle). Autor textu mne zde mj. napadá, že jsem hlasovala pro “potrestání naší republiky za odmítání migrace.” Není to pravda, je to lež, která má jediný cíl, a to poškodit mé jméno v nadcházejících evropských volbách. Nikdy, opakuji nikdy, jsem nehlasovala proti zájmům Česke republiky a českých občanů, nikdy jsem nehlasovala pro kvóty na uprchlíky, a je naprostý nesmysl, abych, jak pan Koller lživě tvrdí, podpořila nějaké trestání Česka za jejich neplnění."

autor: Martin Koller