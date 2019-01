Hodně štěstí, přeje Soukupovi Jana Bobošíková. Padlo také: Dědic Miloše Zemana. A nejen to

„Trošku jsem na rozpacích,“ reaguje na založení nového hnutí LIST Jaromíra Soukupa spisovatel, hudebník Petr a bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Štěpánek. „Říkal jsem si, jestli každý jen trochu bohatší člověk v Česku si založí nějaké hnutí… Jestli by nebylo lepší, kdyby se osobnost typu pana Soukupa třeba přidala k něčemu, co už existuje, a dala tomu větší váhu. Takto se zase jen rozmělní mezi více uskupení alternativní potenciál, který samozřejmě ve společnosti existuje,“ uvedl Štěpánek. Sám už si přečetl více komentářů o tom, komu Soukup odčerpá či neodčerpá voliče. „Bylo to od SPD přes ANO a levicové strany až po ODS. Neodvažuji se k těmto prognózám přidávat. Že ale Soukup reprezentuje jistý kritický proud? Ano. Jen mám obavu, aby těch kritických proudů nebylo moc, až se nakonec vystřílí a nebude to k ničemu,“ dodává. Síla šéfa TV Barrandov je podle něj ve všeobecné znalosti. „Koneckonců svým učinkováním ve své televizi a kritičností se zapsal do mysli řady občanů. To je to pozitivní. To negativní je otázka, jestli každý, kdo vlastní nějaká média, má být politikem. Já jsem to v minulosti kritizoval jak u Karla Schwarzenberga, tak později u Andreje Babiše. Přece jen moc politická, mediální a ekonomická by měly být od sebe alespoň trochu odděleny.“ A vazba na voliče prezidenta Zemana? „Může se to propojit, ale to se může stát i u jiných politických subjektů,“ říká Štěpánek, který stál u založení ODS a také Alternativy pro Českou republiku. Anketa Zvažujete, že budete volit Jaromíra Soukupa? Zvažuji 76% Nezvažuji 20% Ještě nevím 4% hlasovalo: 7654 lidí

„Další pokus o stranu, která bude založena čistě na příběhu jednoho člověka,“ komentuje nové hnutí politolog Petr Sokol, který už na sociálních sítích psal o tom, že uskupení nemusí být alternativou jen pro příznivce SPD, ale obávat se mohou i ČSSD, KSČM a hnutí ANO. „Myslím si, že nejen to, jakým způsobem byla zatím laděna televize Barrandov, ale i jakým způsobem Jaromír Soukup ohlásil vznik nového politického hnutí, naznačuje, že půjde o stranu ryze protestní, která bude mířit na voliče, kteří mají rádi protestní rétoriku. Nejvíce se toho musí bát hnutí SPD, ale potom také do určité míry hnutí ANO. Vzhledem k tomu, jaké sociální složení mají levicové strany, i to může být cílová skupina. Trochu více u komunistů než u ČSSD,“ vysvětlil pro ParlamentníListy.cz. Soukup má potenciál zapůsobit nejen díky své mediální skupině, kterou má za sebou. „Může to být hodně neideologický protest, může dát dohromady ne úplně homogenní skupinu voličů, kteří částečně budou z levice, částečně ze středu nebo se necítí nějak identifikováni, kteří mají rádi protest proti establishmentu, proti zavedeným politikům, zavedeným institucím, kteří mohou mít pocit, že promlouvá jejich jazykem,“ analyzuje Sokol. Nevýhodou je už pokrytý voličský prostor a tak, pokud chce Soukup uspět, musí zaujmout více než ostatní. „V protestní části voličů je ale stále poptávka po nových druzích protestu. Často se stává, že voliči přijdou a zase odejdou, viděli jsme to u Věcí veřejných. Nebude to pro něj jednoduché, ale může mít šanci.“ Jistou souvislost pak vidí i mezi případným elektorátem Soukupa a prezidenta Zemana. „Určitě to bude strana patřící do politického tábora dnešního Hradu. Na druhou stranu jí to nepřinese žádné nové voliče, jen dojde k přerozdělení,“ poznamenal Sokol.

Vstup Jaromíra Soukupa do politiky provázejí také úvahy o jeho kandidatuře do Evropského parlamentu nebo účasti v příští prezidentské volbě. Mediální magnát už si zaregistroval i doménu „Soukup na Hrad.“ „V momentě, kdy se o něm začalo spekulovat jako o kandidátovi na Hrad… Asi každý rozumný člověk si pak doménu zaregistruje, aby ji držel sám a nedržel ji nikdo jiný. Z toho bych nic více neusuzoval. Ale jaká je atmosféra? Miloš Zeman potřetí kandidovat nemůže, pokud se nezmění ústava, což se určitě nepovede. Takže zemanovský tábor bude hledat dědice. Kromě těch, kteří se nabízejí dnes, se do této skupiny Jaromír Soukup také přihlašuje,“ popsal politolog. „Jako vrcholového politika ho zatím neznáme. Působil v politice, ale řekněme v nelídrovských pozicích. Uvidíme, jestli mu trochu jiná role bude sedět. Pokud by mu seděla, může taková strana v nějakých volbách překročit pět procent,“ konstatoval Petr Sokol.

Má na to právo. Ať si to všichni uvědomí!

„Pan ředitel Soukup má stejně jako každý jiný občan v České republice právo založit stranu, a pokud k tomu cítí sílu, podporu a má do toho chuť, je to pouze a jedině jeho věc a mně nezbývá než mu popřát hodně štěstí,“ reagovala bývalá europoslankyně a někdejší prezidentská kandidátka Jana Bobošíková. Nové hnutí podle ní zaujme lidi, kteří mají rádi jasná vyjádření, nemají rádi všeobjímající politickou korektnost a kteří Jaromíru Soukupovi důvěřují. „Vzhledem k tomu, že je velmi často na obrazovce a oslovuje lidi, taková skupina tady bezesporu je,“ doplnila. A jaké jsou Soukupovy silné a slabé stránky? „Netroufnu si hodnotit. Ale je naprosto jasné, že svým stylem oslovuje veřejnost. Je otázka, jak velkou část veřejnosti, ale to, že je to styl naprosto neotřelý, ojedinělý, o tom není sporu,“ reagovala Bobošíková, která má za sebou mnoho let zkušeností práce v médiích. Svůj komentář přidala i k šancím Jaromíra Soukupa ve volbách do europarlamentu nebo jeho účasti v dalším boji o Hrad. „To nevím, o tom rozhodují voliči a toto hodnotit je nesmírně ošidné. Nevím, jestli má šanci, ale má na to každopádně právo jako každý občan starší osmnácti let. To by si měli uvědomit všichni ti, kteří ho zesměšňují a kritizují,“ říká Bobošíková.

„Stavět politické hnutí na jedné jediné tváři nestačí.“

Politolog Lukáš Jelínek si myslí, že založení LISTU je špatně načasovaný krok. „Nevím, jestli došlo k nějakému mediálnímu úniku nebo to takto plánoval sám. Ke vzniku jakéhokoli nového politického hnutí je potřeba nějaký výrazný společenský impulz, ke kterému nedošlo,“ poznamenal. Programové cíle Soukupa jsou totiž podle Jelínka podobné jiným hnutím a ta už dokázala politický prostor nasytit. „V té formě, jak prezentoval svůj politický start, žádný velký úspěch neočekávám. Dlouho jsem si myslel, že pan Soukup bude citlivě a pečlivě budovat svoji politickou kariéru soustředěnou především na své jméno, svou tvář, napovídaly tomu i jeho množící se pořady, ale aby se to dalo zúročit v politické rovině, chtělo by to mnohem více času a získávání mnohem více osobní známosti nebo popularity. V tuto chvíli zakládat nějaké politické hnutí je z jeho strany unáhlený krok,“ vysvětlil Jelínek.

Politolog upozorňuje, že Soukup je kontroverzní osobnost, ale znají ho hlavně diváci TV Barrandov. „Bude se snažit zavděčit těm, kteří oceňují podobu jeho publicistických nebo pseudozpravodajských pořadů či diskusí, které na TV Barrandov probíhají, pořadů, které útočí na politický mainstream, které útočí na mainstreamová veřejnoprávní média, humanismus v politice a podobně. Bude se snažit především lovit v krajně pravicových vodách, kde loví pan Okamura. Už jsme slyšeli důraz na odvolatelnost politiků. To jsou přesně typická hesla, která si spojujeme v současnosti s panem Okamurou,“ popsal Jelínek a poukázal na četnost vystoupení lídra SPD u Soukupa. „Dost dobře nechápu, proč pan Soukup nespojí své kroky s panem Okamurou přímo než zakládat nějaké hnutí, které by mohlo SPD hlasy ubírat,“ podotýká. Kdyby hnutí úspěch nakonec přece jen mělo, může podle Jelínka oslovit skupiny lidí, které volí strany, ježse snaží stavět na obavách a strachu ze situace ve společnosti.

„Pan Soukup je silný především ve své ambicióznosti a tahu na branku. To je mimořádné,“ oceňuje Jelínek. Zároveň připomíná Soukupovo působení kolem politiků Věcí veřejných, Strany zelených nebo ČSSD. „Když to nevyšlo, rozhodl se vybudovat své mediální zázemí, impérium, ze kterého bylo cítit, jaké má politické úmysly. Je bytostně politická figura a dělá vše pro to, aby se v politice uplatnil. To určitým způsobem stojí za ocenění a obdiv. Když má člověk nějaký cíl a jde si za ním hlava nehlava, neuteče při první příležitosti z boje. Na druhé straně si myslím, že pan Soukup v celé řadě ohledů přeceňuje své politické schopnosti stejně jako rétorické schopnosti. Přiznám se, že jsem nikdy nebyl příliš moudrý z jeho televizních vystoupení. Stavět politické hnutí na jedné jediné tváři nestačí,“ popsal Jelínek. Voličům prezidenta Zemana může být Soukup sice sympatický, ale jejich hlasy se budou tříštit mezi spektrum různých stran.

Nový tip politika

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup ve své televizi oznámil, že zakládá politické hnutí LIST Jaromíra Soukupa, ve středu. Má totiž už dost řečí o tom, „co by se mělo udělat“. Soukup je přesvědčen, že doba podobných planých slibů musí skončit. Plánuje proto předkládat konkrétní kroky, jak zlepšit život občanů. Sám Jaromír Soukup už přes Facebook nového hnutí děkoval lidem za „obrovskou podporu“ a je prý vidět, že udělal správné životní rozhodnutí. Dal prý na radu svých bratrů, kteří mu říkali, že by svých podnikatelských i řečnických dovedností měl využít. „A právě proto jsem se vydal na dráhu politika. Avšak ne takového politika ve stylu Kalouska či Bartoše, kteří jen sedí ve Sněmovně, píchají si trávu do očních víček a berou těžký prachy. Představuji vám zcela nový typ politika: inteligentního muže s řečnickým nadáním a excelentní schopností řešit zapeklité situace a kauzy. Ano, jsem to já,“ dodal. Hnutí dnes spustilo i vlastní webové stránky.



autor: Daniela Černá